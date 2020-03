Compras dudosas se cuelan en gastos por estado de Calamidad

El presidente Alejandro Giammattei declaró estado de Calamidad para agilizar la atención a potenciales víctimas del covid-19. (Foto Prensa Libre: EFE)

Según el tablero de compras de los ministerios –publicado por el Ministerio de Finanzas en su página web–, la cartera de Salud es la institución que más compras ha realizado y las cuales ascienden a Q5.5 millones por la adquisición de alcohol en gel, material quirúrgico, lentes de protección, mascarillas tipo N95, termómetros infrarrojos, papel mayordomo, entre otros.

Asimismo, dicho ministerio suprimió la compra de 500 mil ampollas de metilprednisolona succinato por Q19 millones el pasado 26 de marzo sin especificar los motivos, que había sido adjudicada a la empresa Nuevos Éticos Neoethicals, S.A., por Q19 millones.

Las otras instituciones que más gastos reportan son el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala por Q2.4 millones; el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por Q2.2 millones; la Empresa Municipal de Agua (Empagua) por Q900 mil.

Asimismo, el Organismo Judicial con Q667 mil; la municipalidad de Guanagazapa, Escuintla por Q500 mil; la municipalidad de Barberena, Santa Rosa por Q348 mil; el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos por Q243 mil y la municipalidad de San Martin Zapotitlán, Retalhuleu por Q179 mil.

La alcaldía de Guanagazapa, Escuintla, adjudicó la compra a Cristy Judith Girón Martinez, de granos básicos para los vecinos por Q249 mil 980. El proveedor ha sido beneficiado con compras de baja cuantía como camionadas de piedrín, reparación y mantenimiento de calle, arrendamiento de maquinaria y limpieza de basureros de las comunas de Escuintla de San José, Tiquisate, Santa Lucía Cotzumalguapa, Palín, Sipacate y Nueva Concepción.

Datos “engañosos”

No obstante, al parecer el registro de las compras adjudicadas en el portal parecieran no estar actualizadas, ya que, aunque registra la mayoría de compras de las municipalidades, por ejemplo, las adquisiciones de El Chal, Petén y El Tejar, Chimaltenango no aparecen aunque fueron realizadas hasta el pasado 27 de marzo a las 17:00 horas.

En el registro del Minfin la comuna de El Tejar no tiene ningún monto ni evento adjudicado; sin embargo, en el portal de Guatecompras aparecen las adjudicaciones directas de las ampliaciones de tres sistemas de agua potable para la aldea San Miguel Morazán por Q832 mil 500, la colonia 20 de Octubre por Q684 mil y la colonia Monterrey Méndez por 682 mil 500.

Marvin Flores, experto en política fiscal de Acción Ciudadana (AC), indicó que la desactualización de estos datos en el sitio web del Minfin son engañosos. Además, recordó que solo se pueden hacer compras directas por Q300 mil bajo el estado de Calamidad.

Otro caso que no está registrado (hasta el pasado 27 de marzo a las 17:00 horas) en el portal es la compra directa de la comuna de El Chal, Petén, que adquirió alimentos básicos para familias afectas por el covid-19 a la constructora Marianela por Q92 mil 125.

Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Flores coincidieron que la Contraloría General de Cuentas (CGC) deberá hacer auditorias para sancionar los posibles abusos en compras que se estén haciendo durante el estado de Excepción.

El Minfin informó mediante la dirección de Adquiciones del Estado que, el tablero de control es un reflejo de las compras que realiza el Ejecutivo y las municipalidades, no tiene como objetivo tener un comparativo de las adquisiciones y tarda en actualizarse al menos tres horas.

El Congreso autorizó Q230 millones que estaban destinados al fondo de emergencias para que las comunas y los ministerios realicen adquisiciones y atender la crisis de la pandemia en el país. Giammattei confirmó el pasado 27 de marzo a las 17:30, que hay 32 contagios registrados, de los cuales cinco pacientes están recuperados y uno falleció.