Congreso convoca a los interesados en una magistratura en la CC

Guatemala

Congreso convoca a los interesados en una magistratura en la CC

El acuerdo 4-2026 del Organismo Legislativo fija las fechas clave para que los abogados interesados en la magistratura constitucional designados por el Congreso presenten su expediente.

|

time-clock

La acción busca que nuevamente la CC respalde los resultados electorales del 2023. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

La CC debe de ser renovada en abril de 2026. Fotografía: Prensa Libre (Esvin García).

El pleno del Congreso convocó para la elección de un magistrado titular y un suplente para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de la emisión del acuerdo legislativo 4-2026, aprobado este 19 de enero.

La CC se suma a las instituciones de poder que deben de ser renovadas este 2026, coincidiendo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE); el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Esta Corte se integra por un magistrado titular y un suplente que designa cada uno de los tres poderes de Estado; además de otro grupo de magistrados que son designados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU).

Actualmente, la representación titular de la CC por parte del Congreso corresponde a la magistrada Dina Ochoa, que según diversas fuentes estaría interesada en conseguir competir por una eventual reelección.

LECTURAS RELACIONADAS

Gregorio Jos Saavedra Zepeda y dgar Ren Ortz Romero, de la planilla 4, resultaron electos como comisionados titular y suplente, respectivamente, para integrar la Comisin de Postulacin que designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La eleccin, celebrada el martes 13 de enero, en segunda vuelta, defini la representacin del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la postuladora. La planilla 4 obtuvo los votos necesarios para superar a la planilla 5, encabezada por Mara Alicia Ovalle Gramajo y Jos Pablo Pacheco Samayoa, quienes no lograron la victoria. Foto: BYRON RIVERA 13/01/2026

Misión Especial de la OEA reafirma su papel de vigilancia sobre elecciones de segundo grado en Guatemala

chevron-right

CANG recibe expedientes de 20 candidatos a la Corte de Constitucionalidad

chevron-right

El acuerdo emitido por los diputados establece que del 2 al 20 de febrero los interesados deberán de presentar su papelería, debiendo cumplir con cada uno de los requerimientos:

  • Manifestación de interés dirigida al presidente de la Junta Directiva del Congreso.
  • Currículum.
  • Fotografía reciente.
  • Fotocopias legalizadas de las constancias de formación académica.
  • Certificado de la partida de nacimiento.
  • Fotocopia completa legalizada del DPI.
  • Constancia de colegiado activo.
  • Certificado del tiempo de graduado.
  • Constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Cang.
  • Carencia de antecedentes penales.
  • Carencia de antecedentes policiacos.
  • Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos de la Contraloría General de Cuentas.

Todos los documentos solicitados deberán de incluirse en original e ir en el orden descrito por el acuerdo, que será publicado en el Diario de Centro América. La presentación deberá darse en la sede del Congreso de 8.30 a 16.30 horas.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Congreso de la República Corte de Constitucionalidad Elecciones de segundo grado Nueva Corte de Constitucionalidad 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS