Congreso convoca a los interesados en una magistratura en la CC

El pleno del Congreso convocó para la elección de un magistrado titular y un suplente para la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), por medio de la emisión del acuerdo legislativo 4-2026, aprobado este 19 de enero.

La CC se suma a las instituciones de poder que deben de ser renovadas este 2026, coincidiendo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE); el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Esta Corte se integra por un magistrado titular y un suplente que designa cada uno de los tres poderes de Estado; además de otro grupo de magistrados que son designados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y el Consejo Superior Universitario (CSU).

Actualmente, la representación titular de la CC por parte del Congreso corresponde a la magistrada Dina Ochoa, que según diversas fuentes estaría interesada en conseguir competir por una eventual reelección.

El acuerdo emitido por los diputados establece que del 2 al 20 de febrero los interesados deberán de presentar su papelería, debiendo cumplir con cada uno de los requerimientos:

Manifestación de interés dirigida al presidente de la Junta Directiva del Congreso.

Currículum.

Fotografía reciente.

Fotocopias legalizadas de las constancias de formación académica.

Certificado de la partida de nacimiento.

Fotocopia completa legalizada del DPI.

Constancia de colegiado activo.

Certificado del tiempo de graduado.

Constancia de no haber sido sancionado por el Tribunal de Honor del Cang.

Carencia de antecedentes penales.

Carencia de antecedentes policiacos.

Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos de la Contraloría General de Cuentas.

Todos los documentos solicitados deberán de incluirse en original e ir en el orden descrito por el acuerdo, que será publicado en el Diario de Centro América. La presentación deberá darse en la sede del Congreso de 8.30 a 16.30 horas.