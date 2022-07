Congreso aún no tiene un favorito para ocupar la PDH 2022-2027

Bloques de la alianza oficialista y de la oposición están de acuerdo en una cosa: Todavía no eligen a su favorito para ocupar la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Incluso la terna de candidatos ya fue presentada ante el Pleno del Congreso de la República, y se presume que la Comisión Permanente planea convocar para hacer la elección de PDH la próxima semana.

La votación no será sencilla ya que para que exista un futuro magistrado de conciencia se requiere que el Pleno del Congreso consolide, al menos, 107 votos a favor.

Cantidad que la alianza oficialista ha demostrado que es capaz de conseguir, al menos eso ha sido claro cuando se ha tratado de reajustes presupuestarios, préstamos y medidas de excepción requeridas por la presidencia.

El próximo magistrado de conciencia estará en el puesto de 2022 a 2027, un periodo constitucional de cinco años en el que deberán velar por la defensa de los Derechos Humanos.

Actualmente este puesto está a cargo de Jordán Rodas, quien ha sido cuestionado por el Congreso por presuntamente parcializar su rol y enfrascarse en intereses de índole político.

Ahora con la integración de la terna cada uno de los 19 bloques legislativos tiene que analizar los expedientes, para luego apostar por uno de los tres candidatos para liderar la PDH.

Sin un favorito

Algunos de los bloques de oposición en el Congreso afirman que no han electo a un favorito para la futura votación, destacan que analizan cada uno de los perfiles para tomar la mejor decisión.

El diputado Rodolfo Neutze, integrante de la bancada de Compromiso Renovación y Orden (Creo), explicó que respetan a todos los candidatos y que su bancada tiene que analizar a detalle cada perfil.

“La característica más importante del próximo PDH es poder profesionalizar la institución con un solo objetivo: Explicarle a los guatemaltecos que son los Derechos Humanos, que no son solo para proteger a algunos cuantos sino a todos, que el protagonismo debe de ser de los Derechos Humanos y no del Procurador”, señaló.

De una forma similar opinó el diputado Manuel Rivera del bloque Victoria, quien asegura que se hizo un trabajo técnico y ahora deben de buscar a la mejor opción.

“Nosotros creemos en los perfiles que se hicieron en la tabla de gradación, a final es un magistrado de conciencia que implica un razonamiento jurídico acertado, imparcial y objetivo. Los tres perfiles han recibido notas importantes”, indicó.

Pero quienes ven algunas dudas en la recta final del proceso son los diputados Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla y Walter Félix de URNG – Maíz, sobre todo por un receso en el evento de votación.

El primero de ellos considera que la acción fue innecesaria, mientras que el segundo señaló que esto tan solo despertó dudas y que puede generar hasta impugnaciones legales.

“Nosotros nos opusimos porque no consideramos que fuera correcto que se parara una votación solo porque algunos diputados no se habían puesto de acuerdo con su maniobra, ya la terna la tenían pues pero más de algo les falló, pero así como lo hicieron despierta mucha sospecha”, argumentó Félix.

El abogado Erick Castillo accionó por ese receso receso, que de llegar a complicar la elección de PDH dejaría un vació en la institución poco claro, ya que algunos opinan que el actual magistrado de conciencia no podría dejar el cargo sin tener un sucesor.

Defiende el trabajo

Por su parte el diputado Aníbal Rojas, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y quien solicitó dicho receso, explicó que no hubo ninguna violación legal, y que simplemente se está tratando de manchar el trabajo de la Comisión.

“No hubo ninguna ilegalidad, no peligra la terna, no se interrumpió ninguna votación. Siempre habrá gente que busca como hacer que las cosas parezcan malas cuando realmente no lo son”, señaló.

Rojas también dijo que su bancada analiza los perfiles para tomar la mejor decisión posible para el país, y considera que cualquiera de los integrantes de la terna podría desempeñar un buen papel.

Mientras tanto el diputado Carlos Calderón, jefe de la bancada oficial Vamos, señaló que aún están analizando los expedientes de los tres aspirantes al cargo de PDH.

“Se busca un representante objetivo, que actué conforme a derecho. Y hoy, el país necesita un procurador que de conformidad con el principio de transparencia garantice un actuar orientado al bienestar ciudadano”, explicó Calderón.

Poca información

Organizaciones que integran Alianza por las Reformas no tienen mayor información de los integrantes de la terna, aspecto que consideran un poco peligroso porque no se sabe a qué atenerse con cada uno de ellos.

Las organizaciones de la sociedad civil estarán haciendo un proceso de investigación, para encontrar la mayor cantidad de antecedentes posibles de los tres profesionales.

Pero Álvaro Montenegro, integrante de la alianza, señala que aunque no se sepa mucho de los integrantes dela terna, mantiene sus dudas y reservas.

“No tenemos información de los candidatos, pero todo parece una elección bastante controlada por el Congreso porque no hay indicios que tengan motivación para elegir a un PDH independiente”, puntualizó.

Por su parte María José López, analista de Guatemala Visible, opina que la Comisión tuvo fallas al momento de hacer la integración de la terna, destacan que no hubo entrevistas y que solamente se basaron en una grabación audio visual.

“Ahorita tenemos una oportunidad y es investigar bien los perfiles, tenemos que investigar quienes integran la terna. Los diputados tienen el deber de hacerlo y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y responsabilidad de informarnos”, explicó López.

La experta añadió en sus conclusiones que la Comisión de Derechos Humanos pudo hacer un trabajo más transparente, debido a que daba la impresión que los diputados llegaban con acuerdos que no eran discutidos de manera pública.