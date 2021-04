Corte de Constitucionalidad tendría que asumir con ocho de los 10 nuevos magistrados

Nester Vásquez fue electo magistrado titular y Claudia Paniagua magistrada suplente. Fotografía: Prensa Libre.

A cinco días de que tome posesión la nueva Corte de Constitucionalidad (CC), todo apunta a que solo se renovarán ocho de las 10 magistraturas.

Existe una impugnación que no deja en firme la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) e impide a Nester Vásquez y a Claudia Paniagua tomar su lugar el 14 de abril.

En el decreto 3–2021 el pleno del Congreso integró a la nueva CC para el período 2021–2026, pero dejó fuera los nombres de los profesionales electos por el Cang, al exponer que una vez tengan comunicación con el referido ente emitirán un nuevo decreto y podrán tomar posesión, si es el caso.

Nester Vásquez, electo titular, y Claudia Panigua, su suplente, fueron excluidos porque existe un recurso de impugnación promovido por las organizaciones sociales que integran Alianza por las Reformas, las cuales cuestionan que cumplan con los requisitos de honorabilidad para el cargo.

La acción legal, junto a todos los antecedentes y documentos de la elección fueron trasladados a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, informó Gustavo Galindo, presidente del Tribunal Electoral del Cang, al agregar que con esto concluyó la responsabilidad que legalmente recaía sobre ellos y ahora son otras instancias las que deben resolver.

Galindo puso de manifiesto que ya cumplieron con su función, y cuando la Asamblea haya emitido su resolución deberá notificarla directamente a la junta directiva del Cang para que esta, a su vez, resuelva y deje en firme los resultados u ordene que se repita el proceso de elección.

Álvaro Montenegro, integrante de Alianza por las Reformas, opina que el retraso por parte de la Asamblea de Colegios Profesionales podría tener la intención de beneficiar a Vásquez y Paniagua.

“Se ha tardado más de lo que se requiere y vemos un retraso deliberado. Incluso presentamos una carta —al Cang— pidiendo que se agilizaran estas acciones, pero lo único que hicieron fue darle trámite a la impugnación. Aún nos tienen que fijar audiencia, por lo que vemos que se ha tomado mucho más tiempo de lo esperado. Mientras esto no ocurra no podría tomar posesión Nester Vásquez”, expresó.

La impugnación en referencia fue admitida en los días previos a Semana Santa y hasta ayer no habían recibido más información sobre el avance del proceso, agregó.

En el decreto 3–2021 el Congreso estableció que ante algún eventual retraso deberían permanecer por parte del Cang sus actuales representantes. En este caso, solo María Cristina Fernández, suplente, porque Mynor Moto, quien sustituiría al fallecido Bonerge Mejía, titular, no pudo tomar posesión.

El amparo es el camino

El 18 de enero pasado el Cang eligió a Moto, contra quien dos semanas más tarde se giraría una orden de aprehensión, sospechoso de varios delitos. A partir de entonces es prófugo de la justicia. Aunque la elección fue impugnada, el juez Moto consiguió ser juramentado por un amparo otorgado a su favor.

A criterio de Montenegro, las condiciones podrían darse para que la próxima semana ocurra lo mismo y a través de un amparo Vásquez y Paniagua lleguen a la CC.

“No sabemos qué están pensando —las autoridades del Cang— en el caso de Mynor Moto, pues pese a que había recursos pendientes, una sala le dio un amparo para juramentarlo. Es un escenario que podrían estar intentando —repetir— para obviar el mandato que establece que no pueden tomar posesión hasta que se resuelvan las impugnaciones”, indicó.

Esta posibilidad tampoco la descarta Édgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, aunque lo considera factible si se esgrimen tácticas legales mediante una interpretación política.

“Ese amparo fue evidentemente una ilegalidad de una sala de Apelaciones altamente cuestionable. No se descarta que algo así se pueda dar, pero hay que recordar que ese amparo de Moto no ordenaba juramentarlo, sino que esa fue una interpretación que hizo la junta directiva del Congreso. Aquí, para que eso se pueda volver a dar, tendría que haber la complicidad de una sala y del Congreso. La ley es muy clara al indicar que si no están resueltas las impugnaciones, tanto del Cang como de la Usac, no pueden asumir los electos. En ese caso deberá continuar en el ejercicio del cargo la magistrada María Cristina Fernández”, fundamentó Ortiz.

Por ahora no contemplan amparos

Pese a que se intentó conseguir la versión de los dos magistrados electos por el Cang, solo Paniagua accedió a responder una llamada telefónica.

La profesional enfatizó que ella, junto a Vásquez, cumplen con todos los requisitos de ley.

“No podría externarle mayor opinión, porque la ley regula que si no están las designaciones quedarán las personas que ocupan las actuales. Entiendo que ya existen antecedentes y en este caso sería la licenciada María Fernández quien seguiría fungiendo hasta que esa situación se resuelva”, respondió Paniagua.

Sobre la posibilidad de buscar un amparo que le garantice la posesión del cargo, negó que esa sea la intención.

“Nosotros solo solicitamos a la junta directiva del Cang que se nos notifique las designaciones, eso pidió nuestra representante”, añadió.

Sobre buscar algún amparo, Paniagua insistió: “No, nosotros no (…) En este momento no”.

De no asumir el cargo Vásquez y Paniagua, la nueva Corte quedaría integrada con nueve de 10 magistrados y Fernández ocuparía la representación del Cang por tiempo indefinido, hasta que se resuelvan las impugnaciones a su elección.