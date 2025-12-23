Defensa y Gobernación dicen desconocer qué grupo criminal busca expulsar a fuerzas de seguridad de Ixtahuacán y Nahualá

Hace 10 días se reportó un ataque armado entre supuestos pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá. Las autoridades atribuyen los hechos a grupos criminales, aunque a la fecha no saben de cuál se trata.

Tanto las autoridades del Ministerio de la Defensa (Mindef) como del Ministerio de Gobernación (Mingob), acudieron a una citación en el Congreso, quedando expuestos los pocos datos que se manejan tras el confuso ataque armado.

El diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), citó este martes 23 de diciembre a altos funcionarios del Mindef y Mingob, para tratar de esclarecer los hechos.

El pasado 13 de diciembre se volvió a reportar un ataque armado, aparentemente entre comunitarios de los dos municipios en disputa por un conflicto territorial, pero varios elementos de seguridad resultaron heridos en un confuso incidente que a la fecha no termina de ser esclarecido.

El Mindef reporta como fecha de los hechos el pasado 13 de diciembre, pero autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron en la citación dos fechas, el 11 y el 13 de diciembre.

El diputado al cuestionar este extremo a los representantes del Mindef recibió como respuesta que los hechos documentados por la cartera tan solo señalan la fecha 13 de diciembre, algo que generó dudas al congresista.

Sin responsables

El ministro Marco Antonio Villeda, titular del Mingob, descartó que los hechos reportados hace algunos días sea una simple disputa comunitaria por los límites municipales, considera que hay grupos criminales detrás de los hechos.

“En los hechos de hace unos días no hablamos de una comunidad a otra, hablamos de un grupo fuertemente armado, ya hay otras motivaciones y un interés en afectar la posición que tiene el Ejército en ese lugar y buscan desalojarlo de sus posiciones”, dijo el ministro.

Al ser consultado por el diputado de qué grupo o grupos criminales podrían estar disputando los límites de los dos municipios de Sololá, el ministro Villeda no pudo dar una respuesta clara.

“Decir ahora con contundencia o emitir un juicio de valor concluyente, no puedo, necesito más información, pero tenemos la hipótesis que responden a un grupo de la delincuencia organizada”, dijo Villeda.

El enfrentamiento armado entre pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, que ocurrió el 18 de diciembre, dejó 13 personas fallecidas. (Foto Prensa Libre: AFP)

Por su parte Germán Rodolfo Molina Hernández, viceministro del Mindef, coincide con el Mingob en que hay grupos fuertemente armados en la zona que no son simples comunitarios, pero tampoco logra señalar a los posibles grupos criminales.

“Son grupos criminales al margen de la ley. Se está trabajando en el área, hay trabajo conjunto con la PNC para identificarlos y verificar de donde vienen. Sabemos que buscan sacar a las fuerzas de seguridad para poder mantener una línea de operación”, indicó.

Hasta ahora no ha sido posible que las autoridades profundicen en los hechos o en sus hipótesis, incluso señalan que hay algunas órdenes de captura por incidentes registrados entre los dos municipios en otros años, pero debido a la conflictividad de la zona las detenciones no han podido ser ejecutadas.