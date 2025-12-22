Defensa asegura que las fuerzas públicas permanecerán en Nahualá e Ixtahuacán, pese a oposición de grupos “violentos”

En el Ministerio de la Defensa Nacional, este lunes 22 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de despedida de oficiales generales y oficiales superiores integrantes de la promoción CXIII de Caballeros Cadetes, quienes pasaron a situación de retiro. El acto fue presidido por Henry David Saenz Ramos, ministro de la Defensa Nacional.

Durante la actividad se impusieron la Condecoración “Cruz del Ejército de Guatemala” y el “Botón del Deber Cumplido”.

Tras la ceremonia, el ministro se refirió a los últimos incidentes en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

Indicó que se trabaja para que las comunidades sean parte de la solución, aunque —según dijo— hay grupos de interés “violento” interesados en que las fuerzas de seguridad pública salgan del área del conflicto, por intereses al margen de la ley.

Saenz Ramos afirmó: “No va a salir el Ejército, no van a salir las fuerzas de seguridad pública, ya lo dijo nuestro comandante general”.

Añadió que, aunque termine el Estado de Prevención, el Ejército de Guatemala seguirá fortalecido en las posiciones en las que ha estado, ya que hay dos comunidades que necesitan defensa frente a grupos criminales.

Indicó que, en los últimos incidentes registrados, el helicóptero fue enviado en una misión de evacuación de heridos, y que cuentan con todos los registros del vuelo.

Agregó que estos grupos armados podrían estar utilizando a la población, por lo que el Ejército permanecerá en el lugar para brindar protección.

El ministro afirmó que durante los enfrentamientos se disparó contra posiciones militares, con un saldo de siete heridos.

También informó que la Policía Nacional Civil compartió un comunicado con su versión de los hechos, aunque posteriormente —según el ministro— fue corregido.

Señaló que, por ahora, la situación en ambos municipios es tranquila, aunque el conflicto territorial —de más de cien años— sigue sin resolverse y “es imposible que con un Estado de Sitio se resuelva”.

Respecto de una posible ampliación del Estado de Prevención, indicó que esa decisión dependerá de cómo evolucionen las acciones en desarrollo.

Concluyó al informar que la mayoría de soldados heridos ya fueron dados de alta y se encuentran fuera de peligro.

La PNC ha informado que 300 agentes se han sumado a los operativos en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán luego de que se declarara un estado de Prevención.

Ambos municipios mantienen un conflicto territorial, y el pasado 13 de diciembre, según los registros de la Policía, hubo 13 vecinos de Nahualá muertos y un miembro del Ejército habría también fallecido a causa de heridas de bala durante incidentes armados.

“Hay que recordar que no estamos ante un enfrentamiento comunitario. Esta última situación no ha sido un ataque de una comunidad contra otra, como ha ocurrido en el pasado, sino acciones de grupos armados ilegales con armas de alto poder, que realizaron ataques cuyo objetivo evidente era expulsar a las fuerzas del Ejército de las posiciones que han venido ocupando para prevenir actos de violencia intercomunitaria”, remarcó el presidente Bernardo Arévalo durante una conferencia de prensa el 17 de diciembre en el Palacio Nacional.

