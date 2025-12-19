PNC asegura que informe que señalaba al Ejército por ataques en Nahualá fue redactado bajo amenazas

Luego de que este medio hiciera público un informe circunstanciado de la Policía en la que se relataban los enfrentamientos del 13 de diciembre en Nahualá, Sololá; y en donde se aseguraba que el Ejército había atacado a pobladores y un autopatrulla, la Policía Nacional Civil (PNC), emitió un comunicado asegurando que el informe consigna hechos falsos, y los agentes fueron obligados a escribirlo.

Por ahora, los hechos comprobados, entre los que se cuentan un enfrentamiento armado y el rechazo de la población de Nahualá, Sololá a la presencia de los soldados, justifican un estado de Prevención impuesto por el Gobierno la mañana del domingo 14 de diciembre.

Prensa Libre tuvo acceso al reporte oficial de la Policía Nacional Civil (PNC), el cual, según se consigna en el mismo documento, fue escrito a las 21.30 horas del 13 de diciembre, momentos después de registrarse los enfrentamientos entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

Primer informe

El reporte, también conocido como circunstanciado, es el informe que está obligado a hacer el policía de mayor rango que estuvo a cargo de alguna diligencia oficial. En este caso, el circunstanciado fue firmado por Marvin Ricardo Agustín Mazariegos, el jefe de la estación 72-4, de Nahualá, Sololá.

Ahí se señala que la Policía apoyó a un grupo de vecinos de Nahualá a buscar a cinco personas desaparecidas y, mientras realizaban estas tareas, fueron atacados a balazos desde Santa Catarina Ixtahuacán por elementos del Ejército. También se asegura que hubo disparos desde un helicóptero.

El informe policial fue identificado como la diligencia 1421-2025, dirigido al jefe de la comisaría 72 de Sololá. Prensa Libre lo publicó el pasado jueves, cuatro días después de los hechos, cuando finalmente tuvo acceso al documento, el cual es público como cualquier acto oficial.

Sin embargo, la PNC emitió un comunicado la noche del jueves, en la que asegura que la información consignada en el circunstanciado es falsa y lo firmado por el jefe de la estación 72-4 de Nahualá, Sololá, no refleja lo que sucedió durante el sábado 13 de diciembre.

“Fueron obligados a redactar miembros de la PNC, de forma coaccionada, de manera forzada, bajo amenazas, extrema violencia y riesgo inminente de muerte, como condición impuesta por grupos ilegales altamente armados, encapuchados y con chalecos antibalas”, consigna el comunicado de la Policía.

Coincidencias

Hasta antes de que este medio publicara el circunstanciado, la Policía no había informado sobre el “secuestro” de la subestación de Nahualá para presionar a los agentes a consignar hechos que no sucedieron.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, sí había reconocido el pasado miércoles, durante declaraciones ofrecidas en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, que los agentes de la subestación de Nahualá habían sido retenidos por pobladores que señalaban a vecinos de Ixtahuacán de tener retenidos a cinco familiares. Extremo que sí coincide con el circunstanciado en cuestión, que consigna que la Policía prestó auxilio a los pobladores para ir a Santa Catarina Ixtahuacán a buscar a sus desaparecidos.

Villeda, en la misma conferencia, también reconoció que agentes y vecinos había realizado una búsqueda y consiguieron ubicar tres cadáveres y horas después en otro lugar encontraron dos cuerpos más, que suman las cinco personas que habían reportado como desaparecidas. Estos hechos también coinciden con el informe policial que ahora la Policía indica que es falso.

Segundo informe

La Policía publicó el comunicado de prensa para negar los hechos consignados en el circunstanciado del 13 de diciembre. También asegura que los mismos agentes redactaron otro informe cuando “fueron puestos a salvo y trasladados a otras comisarías”.

No obstante, la Policía todavía no ha facilitado acceso al segundo informe. En el comunicado solo agrega que ahí sí se consignó “un informe circunstanciado real, verificable y libre de cualquier tipo de coacción”.

Según la Policía, el segundo informe sí confirma que “el ataque contra las fuerzas de seguridad y la presencia de un helicóptero de rescate, el cual fue atacado desde tierra, tal como consta en la evidencia presentada por el Gobierno de la República en conferencia de prensa el 14 de diciembre”, cuando se decretó el estado de Prevención.

Según la Policía, el informe “real” se presentó ante el Ministerio Público, junto a siete denuncias formales interpuestas por los agentes que habrían sido retenidos por pobladores de Nahualá, “quienes fueron retenidos como rehenes y utilizados como escudos humanos por grupos criminales”.