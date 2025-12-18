Familiares de fallecidos en Nahualá anuncian acciones en contra del presidente Bernardo Arévalo, el Estado y del Ejército

Los familiares de las víctimas del conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, indicaron que presentarán una denuncia en contra del Estado de Guatemala, el Ejército y el presidente Bernardo Arévalo, por la muerte de 13 comunitarios durante los enfrentamientos del pasado 13 de diciembre.

Uno de los entrevistados, familiar directo de las víctimas, y que por seguridad no quiso identificarse, explicó que pedirán la exhumación de los cuerpos para que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), determine la causa de muerte y demuestre que fueron torturados.

“La denuncia se estaría presentando en estos días, porque el tiempo transcurre y no queremos que se pierda evidencia. Además, las personas que fueron torturadas no iban, como dice el Ejército, a provocarlos”, agregó.

“Fue cerca de las casas. Se escucharon los gritos de auxilio y la gente que vive cerca del lugar fue la que alertó a los demás de los ataques”, comentó.

Añadió que los cuerpos no fueron entregados a las autoridades porque los familiares temían que los ataques continuaran.

“Sugerí que fueran trasladados al Inacif, pero como la situación estaba tensa, los llevaron de inmediato a sus viviendas para evitar otro ataque. Por eso no se practicaron las diligencias”, indicó.

Sin diálogo

Otros familiares y vecinos de Nahualá aseguraron que el mandatario ni nadie del Ejecutivo los ha convocado a una mesa de diálogo en los 21 meses del gobierno de Arévalo, a pesar del conflicto territorial.

“Lo que pedimos ahora es que se cumplan las resoluciones judiciales, porque en una de las sentencias se reconoce el derecho de posesión. Esas tierras pertenecen a la gente de Nahualá, no es como dice el presidente, que hay intereses y narcotráfico, eso es totalmente falso. Que él venga a corroborarlo”, añadió.

Afirmó que los fallecidos se dedicaban a labores agrícolas y no portaban armas al momento del ataque, que atribuyen al Ejército.

“Iban a trabajar. Salieron alrededor de las 8 horas en un picop para llevar sus herramientas. Fueron interceptados por elementos del Ejército y un grupo armado de Santa Catarina Ixtahuacán”, aseguró.

El entrevistado narró que al enterarse de la muerte de los seis comunitarios, sus familiares y amigos acudieron al bosque para recuperar los cuerpos, pero fueron interceptados y atacados. Ahí murieron siete personas más.

Arévalo niega ataque del Ejército

El presidente Bernardo Arévalo aseguró en conferencia de prensa este 17 de diciembre que el enfrentamiento en Sololá no fue un conflicto territorial, sino fue coordinado por integrantes del crimen organizado.

“No se trató del ataque de una comunidad contra otra, como ha sucedido antes, sino de acciones de grupos ilegales armados con armas de alto poder que atacaron con el objetivo de expulsar a las fuerzas del Ejército de Guatemala”, declaró.

“El Ejército de Guatemala no atacó a ninguna población. Respondió con fuego defensivo tras ser atacado por esos grupos ilegales”, añadió durante la conferencia de prensa el mandatario.

Arévalo se respaldó en imágenes captadas en el lugar, en donde, según dijo, se observa a sujetos armados atacando a los militares.

“Se trató de un grupo ilegal organizado, con evidente capacidad operativa, que fue capaz de mantener un ataque contra las posiciones militares entre las 8 y las 19 horas, aproximadamente”, explicó.

A las declaraciones del mandatario se sumó Sabino Tambriz, concejal primero de Santa Catarina Ixtahuacán, quien afirmó que los fallecidos no eran canteros, como aseguró el alcalde de Nahualá.

“Eran delincuentes que atacaron directamente el destacamento. Como he dicho antes, la cabecera municipal estuvo más de 35 días bajo ataque. Siempre disparaban”, afirmó Tambriz.

El representante municipal añadió que el objetivo del ataque podría haber sido lograr el retiro del destacamento militar de la zona, instalado en el 2022.