En conferencia de prensa este lunes 20 de mayo, el presidente Bernardo Arévalo explicó los motivos de la remoción de la exministra Jazmín de la Vega los cuales se centran en pagos por deudas de arrastre a diversas empresas favoreciéndolas.

De acuerdo con los detalles que brindó el mandatario, por el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se acordó que los pagos se realizarán cada tres o cuatro meses, para que todas las constructoras reciban los desembolsos de manera paulatina. Aclaró que una misma empresa no puede recibir un pago dos meses seguidos.

"Los pagos de deuda de arrastre se debe distribuir porque el monto de los compromisos es mayor a la disponibilidad financiera", aclaró Arévalo.

Aregó también que no se puede "caer en favoritismos" ni "dar lugar a pagos corruptos". Continuó diciendo que la ejecución del presupuesto no puede realizarse en un solo desembolso y no se realizarán fuera del protocolo acordado entre el CIV, el Ministerio de Finanzas y la Presidencia.

"Este proceso ademas de que busca aumentar la transparencia responde a criterios de administración del presupuesto, ya que la ejecución no puede hacerse en un solo desembolso pagando todo de una vez", declaró.

Se cuestionó a manera en la que se detectó el procedimiento incumplido y cuáles fueron las empresas beneficiadas, a lo que el mandatario respondió que fue en un monitoreo pocos días antes de la destitución de De la Vega. Respecto a que constructoras se les adelantó pago, se limitó a responder que se revise el portal Guatecompras.

El viernes 17 de mayo, De la Vega fue destituida del cargo. Este lunes, se nombró al nuevo titular, Félix Alvarado, quien también participó en la conferencia.

El recién nombrado funcionario indicó que la cartera tiene compromisos que superan la capacidad de pago, los cuales reflejan "arreglos entre personas".