Diputados con criterios divididos ante propuesta económica de Alejandro Giammattei

El presiente Alejandro Giammattei entrega el plan de reactivación económica y ampliación presupuestaria al presiente del Congreso, Allan Rodríguez. (Foto Prensa Libre: Fernando Cabrera )

El proyecto presentado conlleva las medidas para mantener la estabilidad macroeconómica, la generación del empleo, incentivar la inversión pública, acciones de cobertura social a grupos vulnerables y conservar la confianza en la producción.

La propuesta incluye cuatro préstamos externos y bonos del tesoro para financiar una serie de acciones que, según explicó el mandatario, ayudarían a sobrellevar las secuelas de la pandemia de covid-19.

El jefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, expresó que la propuesta del presidente no responde a las necesidades de la emergencia económica y especialmente a las necesidades de los trabajadores por cuenta propia, de los trabajadores que no tiene un empleo formal y las pequeñas y medianas empresas. No se garantiza la sobrevivencia de empresas, sobre todo aquellas que no van a poder pagar sus cuentas a fin de mes.

“Al no poder trabajar o poder generar ingresos por haber cerrado sus negocios, al no tener dinero en la bolsa, no van a poder pagar el agua, la luz y sus compromisos financieros, ya sea de tarjeta de crédito o préstamo o los que tienen pequeños negocios no van a poder cumplir con sus obligaciones tributarias, tampoco pagar la planilla de trabajadores y no van a poder cumplir a sus proveedores de los productos que adquirieron a crédito, a ellos no se les está apoyando”, señaló Barreda.

El parlamentario dijo que se necesitan medidas económicas de emergencia para que sobrevivan las personas y las pequeñas empresas. “Si yo le pido a alguien que esté 40 días o 60 días, no lo sabemos si será más tiempo sin poder trabajar, teniendo el negocio cerrado, sin poder salir a ganarse la vida día a día, cómo va a pagar sus cuentas”, cuestionó.

El diputado de Semilla, Samuel Pérez, manifestó que analizaron la propuesta e identificaron que no incluye ninguna de las acciones que el presidente presentó el miércoles para la reactivación económica y emergencia, para poder mitigar la crisis que viene como consecuencia del coronavirus.

“En particular, queremos enfatizar dos cosas, primero que el plan estaría siendo financiado en un 30 por ciento con préstamos y el 70 por ciento con bonos del tesoro, los cuales tienen una taza menos favorable al Estado de Guatemala y son un negocio para la banca privada. Y segundo, de este dinero el 15 por ciento se estaría destinando directamente para atender los problemas del coronavirus, el resto se estaría utilizando para el pago de la deuda y pactos colectivos”, dijo Pérez.

El parlamentario señaló que participaran en la comisión que creó el Congreso para conocer esta ampliación y que volverán a plantear, defender e impulsar sus propuestas en materia económica de salud, educación, protección laboral, infraestructura y migración, así como las de otras bancadas que pongan como centro y prioridad a las personas.

“Este momento nos llama a una responsabilidad histórica de priorizar la salud y no las ganancias extraordinarias, es momento de ampliar el presupuesto pero poniendo primero a la gente, de proteger a las MiPymes y a las personas que viven al día, de darle garantía a los pensionados y de atender a los hospitales, es momento de frenar inmediatamente la propagación del virus, aunque esto implique hacer algunos sacrificios”, resaltó Perez.

Rodolfo Neutze, jefe del bloque Compromiso Renovación y Orden (Creo), considera que la petición del presiente que hizo el miércoles, sobre todo la de ampliar el presupuesto, era una de las medidas que necesitaba para la operación del Gobierno al no habérsele aprobado el presupuesto.

“Hasta el momento no hemos visto ninguna propuesta de emergencia, estamos analizándola, pero a primera vista lo que se mira son las ampliaciones presupuestarias que todos sabíamos que iban a llegar al Congreso, dado que no hay presupuesto, pero medidas para contener la crisis económica no hemos visto ninguna, hasta el momento vamos a seguir espulgando lo que él mandó”, señaló Neutze.

Debido a que se destinan Q500 millones, el diputado desconoce si esa cantidad es mucha o poca, para contener la pandemia, lo que detalla es que muchos recursos van a ir para compras y habilitar hospitales temporales, ojalá esos recursos sean más que suficientes.

Entre tanto, Rudy González del bloque Visión con Valores (Viva) indicó que en bloque no ha sido analizado, sino que de manera individual, pero considera que hay algunas acciones que sí podrían aliviar la situación económica de los guatemaltecos en los próximos meses, porque ahora no se puede pensar en el día a día; sin embargo, cree que es complicado por la recesión económica que se viene, que va a ser a nivel mundial y no vamos a estar exentos, y en una recesión todo mundo sufre.

“Creemos que las medidas que han adoptado sí van enfocadas a fortalecer la economía y la reactivación de la economía, en cuanto a generar empleo, generar inversión y fuentes de trabajo, tal vez no es lo suficiente pero tampoco tenemos la capacidad como país para poder asignar más recursos, tomando en consideración que todos sean aceptados y todavía falta analizar los nichos a donde los recursos están siendo asignados”, refirió.

González añadio: “Es importante la conformación de la comisión multipartidaria, ya que ahí es donde se tomarán las decisiones políticas, económicas, de salud y financieras, en esa comisión se va a compartir todas las propuestas, incluida las nuestra, para que sea tomada en consideración al momento de consensuar una iniciativa de ley para que sea aprobada por el Congreso”.