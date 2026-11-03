Diputados de Vamos, VIVA y UNE acuden a convocatoria del STEG y Joviel Acevedo habla de su peso electoral para el 2027: ¿qué dijeron?

La concentración del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), encabezado por Joviel Acevedo, reunió este martes 3 de noviembre a diputados de las bancadas Vamos, VIVA y UNE, quienes expresaron su respaldo a las demandas del magisterio.

Sin embargo, la movilización, realizada en la zona 1 de la capital, no se limitó a las peticiones educativas. También estuvo marcada por mensajes políticos relacionados con las elecciones generales del 2027.

Acevedo aseguró que el sindicato había recopilado más de un millón de firmas de padres de familia y destacó el peso electoral que, a su criterio, podría representar esa cantidad de personas. Incluso afirmó que sería suficiente para influir en una elección presidencial o inscribir hasta 30 partidos políticos, aunque dijo que las firmas no fueron recolectadas con esos propósitos.

Además, anunció que el STEG orientará a sus afiliados y a los padres de familia sobre los diputados que respalden las iniciativas de ley promovidas por el sindicato.

Los organizadores aseguraron que habían invitado a los 160 diputados del Congreso de la República. Según Acevedo, más de 50 legisladores confirmaron su asistencia, pero finalmente acudieron nueve diputados de tres bancadas y un excongresista.

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Joviel Acevedo habla del peso electoral de más de un millón de firmas

Durante la concentración, entre 15 y 17 carretas de construcción se utilizaron para transportaron cajas que, según los dirigentes sindicales, contenían las firmas recolectadas entre los padres de familia.

Entre 15 y 17 carretas de construcción fueron utilizadas por el STEG para trasladar cajas con firmas de padres de familia que respaldan las demandas del sindicato. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

Un representante del STEG, aparentemente Secretario de Huehuetenango informó que habían recopilado 1 millón 265 mil 725 firmas para respaldar las demandas del sindicato.

Sin embargo, la recepción de documentos continuó durante la actividad. Mientras se desarrollaban las intervenciones, distintas personas entregaban fólderes, hojas y bolsas con más firmas, según indicaban los organizadores. Incluso se observó a personas que firmaban durante la concentración.

Aunque las hojas supuestamente detallaban el establecimiento educativo al que pertenecían los padres de familia firmantes, una de ellas fue devuelta al público durante la concentración, donde una persona añadió su firma. (Foto, Prensa Libre: Redes Sociales)

Ante la llegada de nuevos documentos, Joviel Acevedo hizo referencia a la posibilidad de alcanzar los dos millones de firmas, aunque al terminar la actividad no anunció una nueva cifra oficial.

El dirigente explicó que los maestros habían visitado los hogares de los estudiantes para solicitar el respaldo de los padres de familia, una tarea que, según afirmó, se desarrolló en aproximadamente un mes. Además, destacó que quienes firmaron también participan en las elecciones generales y relacionó la cantidad de adhesiones con el peso electoral que podrían representar.

Mientras se refería a la ausencia de los legisladores invitados, Acevedo volvió a mencionar el peso que podrían tener los padres de familia en las próximas elecciones. Su intervención coincidió con la llegada de algunos diputados al lugar.

En ese momento, el dirigente también comentó que acababa de recibir una llamada del secretario general de VIVA.

STEG anuncia orientación electoral para el 2027

Acevedo aseguró que el STEG se declarará en asamblea permanente durante lo que resta del 2026 y todo el 2027. En su intervención manifestó que estarán "orientando a los padres sobre qué diputadas y qué diputados aprueban o no aprueban esas iniciativas de ley propuestas por el sindicato".

También advirtió sobre la posibilidad de nuevas movilizaciones si las demandas no son atendidas. "Y si eso quieren, pues en pleno ejercicio de la elección general del otro año, nos van a tener acá a miles de miles de padres y madres de familia, conjuntamente con sus maestras y maestros de las comunidades educativas", expresó.

El documento leído durante la actividad incluyó una advertencia relacionada directamente con el próximo proceso electoral:

"Estaremos orientando las próximas elecciones generales al magisterio organizado en el STEG y la ANM, así como al más del millón de madres y padres de familia que firmaron estas demandas".

Acevedo también cuestionó a los funcionarios que buscarán la reelección. "Seguramente están seguros, muchos diputados y diputadas están seguros, alcaldes y alcaldesas están seguros de que se van a reelegir", manifestó.

De esta manera, el dirigente vinculó el avance de las demandas educativas con la actuación de los legisladores y las próximas elecciones, aunque durante la concentración no anunció un respaldo electoral a un partido o candidato específico.

Por su parte, el Secretario de Huehuetenango (cuyo nombre no se mencionó) utilizó la cantidad de firmas para establecer una comparación con la integración del Congreso. Según explicó, al distribuir las 1 millón 265 mil 725 firmas entre las 16 bancadas legislativas, corresponderían aproximadamente 79 mil 107 por bancada. Asimismo, al dividirlas entre los 160 diputados, representarían alrededor de 7 mil 910 firmas por legislador.

¿Qué diputados respaldaron al STEG?

A la concentración acudieron nueve diputados de tres bancadas legislativas.

Por Vamos participaron Allan Rodríguez, Luis Alberto Rodríguez Reyes, Edgar Reyes Lee, Guillermo Cifuentes, Maynor Mejía y Gladis Carolina Cifuentes Barragán.

En representación de VIVA asistieron Edin Alexander de Jesús Mejía y Obbed Ediberto Castañasa Mendizábal, mientras que por la UNE estuvo presente Víctor Cifuentes Delgado.

También acudió Manuel Conde, quien fue diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN) durante el período legislativo 2020-2024 y candidato presidencial de Vamos. Al presentarlo ante los asistentes, uno de los dirigentes sindicales lo describió como "amigo del STEG".

Manuel Conde, exdiputado del PAN, asistió a la concentración del STEG, donde fue presentado por dirigentes sindicales como "amigo del STEG". (Foto, Prensa Libre: cortesía RRSS)

La presencia de los legisladores dio paso a una serie de intervenciones en las que representantes de las tres bancadas expresaron su disposición a respaldar las propuestas del sindicato.

Vamos reconoce el liderazgo de Joviel Acevedo

Allan Rodríguez, diputado de Vamos, intervino en representación de los integrantes de su bancada que acudieron a la concentración.

Durante su discurso, destacó el papel de los maestros en la formación de los estudiantes y expresó su disposición a respaldar las propuestas orientadas a mejorar las condiciones educativas.

Además, reconoció públicamente el liderazgo del dirigente sindical.

"Hoy estamos acá atendiendo esta convocatoria que realiza el STEG, la Asamblea Nacional del STEG, a quienes reconocemos su liderazgo, reconocemos el liderazgo, el liderazgo del profesor Joviel Acevedo y lo que él lidera y encabeza a nivel nacional. A donde nos citen ahí vamos a estar", manifestó Rodríguez.

Posteriormente, presentó a los diputados de Vamos que lo acompañaban e identificó los departamentos que representan en el Congreso.

Allan Rodríguez, diputado de Vamos, presenta a Maynor Mejía, durante la concentración del STEG en la zona 1 capitalina. (Foto, Prensa Libre: cortesía RRSS)

El legislador también hizo referencia a las iniciativas promovidas por su bancada para dotar de calzado y vestimenta escolar a los estudiantes, así como para incrementar los recursos destinados a la alimentación escolar.

De esa cuenta, aseguró que los diputados de Vamos estaban dispuestos a apoyar las demandas educativas planteadas durante la concentración.

VIVA ofrece impulsar el aumento de la alimentación escolar

El diputado Edin Alexander de Jesús Mejía, de la bancada VIVA, ofreció impulsar modificaciones propuestas por el STEG, además de destacar la importancia de la movilización para que las solicitudes fueran atendidas. "Esta presión social hace que las cosas se logren", expresó.

Mejía aseguró que trabajaría para impulsar la propuesta tanto en la instancia de jefes de bloque como en el pleno del Congreso de la República. Asimismo, manifestó su disposición a respaldar un documento conjunto con otras bancadas, si ello contribuía a avanzar en la aprobación de los beneficios solicitados.

El legislador también transmitió un saludo de Armando Castillo, presidente del consejo político de VIVA, y reiteró el compromiso de esa agrupación con las peticiones educativas.

Edin Alexander de Jesús Mejía, de la bancada VIVA, (Foto, Prensa Libre: Redes Sociales)

Además, aseguró que no estaba aprovechando la actividad para hacer campaña electoral, sino para atender las solicitudes de los maestros y padres de familia.

UNE expresa respaldo a la organización magisterial

En representación de la UNE intervino el diputado Víctor Cifuentes Delgado, quien recordó su experiencia como maestro en comunidades rurales de Alta Verapaz. El congresista también felicitó a los diputados que acudieron a la concentración y expresó su respaldo a las solicitudes presentadas por el STEG.

Su intervención se sumó a los compromisos manifestados por representantes de Vamos y VIVA para promover las demandas educativas desde el Congreso.

Víctor Cifuentes Delgado, diputado de la bancada UNE. (Foto, Prensa Libre: cortesía Redes Sociales)

Solo una parte de los diputados respondió a la convocatoria

Pese a los compromisos expresados por los asistentes, la participación de legisladores fue menor que la anunciada inicialmente por los organizadores.

Acevedo reiteró que el sindicato había invitado a los 160 diputados, sin distinción de bancada, y aseguró que más de 50 habían confirmado su participación. Sin embargo, únicamente nueve congresistas acudieron a la concentración, además del exdiputado Manuel Conde.

La ausencia de los demás legisladores también provocó cuestionamientos de representantes sindicales, quienes hicieron referencia a la posibilidad de que los maestros y padres de familia recuerden su actuación durante las próximas elecciones.

"Cuando lleguen a nuestro departamento, ahí nos vamos a entender con ellos [...] vamos a saber de qué estamos hechos y de qué en realidad sabemos hacer nosotros en las urnas electorales", manifestó uno de los representantes del STEG.

Así, la concentración no solo sirvió para presentar las peticiones educativas, sino también para advertir que el sindicato dará seguimiento a la respuesta de los legisladores durante los próximos meses.

Las peticiones tras abandonar la mesa de diálogo con el Mineduc

Las demandas presentadas al Congreso se producen después de que el STEG anunciara la suspensión de las negociaciones con el Ministerio de Educación (Mineduc), iniciadas en marzo del 2024.

Siete días antes de la concentración, el sindicato dio por terminadas las conversaciones y señaló que esperaría al "nuevo gobierno" para retomar la negociación del pacto colectivo del magisterio.

En ese contexto, durante la movilización del 3 de noviembre, un representante sindical explicó que las peticiones dirigidas al Congreso incluyen aumentar de Q10 a Q25 diarios la asignación para alimentación escolar, proporcionar un vaso de leche a los estudiantes y garantizar la entrega de uniformes y zapatos.

Las solicitudes también abarcan medidas para controlar los precios de la canasta básica, mejorar la seguridad ciudadana y destinar mayores recursos a las comunidades afectadas por la pobreza y la desnutrición.

Asimismo, el sindicato pidió acciones para atender los efectos del fenómeno de El Niño y garantizar el respeto de los derechos laborales del magisterio.

Con estas solicitudes, el STEG trasladó parte de sus demandas al ámbito legislativo, mientras mantiene su advertencia de continuar movilizado y dar seguimiento a las decisiones de los diputados durante el período previo a las elecciones generales del 2027.