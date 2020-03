Diputados no aceptan investigación interna por discriminación contra Aldo Dávila

Hemiciclo del Congreso este 11 de marzo. (Foto Prensa Libre: Miriam Figueroa).

Durante la sesión plenaria de este 11 de marzo, el diputado de la UNE, Edwin Lux, propuso una moción privilegiada para que se alterara el orden del día y se creara una comisión que investigara los actos discriminatorios en contra de su colega, Aldo Dávila.

El congresista pidió que se condenara el acto, se investigara a los responsables y se les sancionara. “La sanción que se pide, un veto de censura contra los que resulten implicados, después de la investigación que la junta directiva pueda realizar”, dijo el parlamentario.

La propuesta solo fue apoyada por 35 diputados, mientras 78 votaron en contra y 47 estaban ausentes.

Aldo Dávila dijo que no es la primera vez que sus colegas lo agreden por su orientación sexual y que al finalizar la sesión plenaria del martes nuevamente hubo un altercado. “Cuando diputados empiezan a agredirme, ay la nena se quedó sin palabra, ay la florecita, y cosas así ofensivas. Lo hacen siempre de espaldas. Ya ha ocurrido en otras ocasiones, en donde me han faltado el respeto con palabras soeces por mi orientación sexual”, señaló el congresista.

Fue por este incidente específicamente por el que los congresistas discutieron si apoyaban o no la propuesta de investigarlo, pero la mayoría no lo aprobó.

Diputados piden respeto

Walter Félix, del partido URNG, condenó el hecho, “Qué espera el país si de este alto Organismo surgen este tipo de expresiones. En realidad, esto no es algo nuevo, en Guatemala sabemos que el Estado históricamente es un Estado clasista, racista, discriminatorio. La discriminación tiene sus efectos y aquí como guatemaltecos tenemos los mismos derechos y nadie, absolutamente nadie tiene la potestad de burlarse, de estar faltando el respeto y violando los derechos de las personas”, expresó.

Mientras el diputado oficialista Roberto Calderón dijo que el congresista merece respeto, pero también debe respetar a los funcionarios.

“Le manifesté mi compromiso en que no hubiera en este pleno discriminación de ningún tipo por las creencias religiosas, por las inclinaciones o preferencias sexuales, por la etnia. Definitivamente el hecho fue deshonroso y condenable. Le solicito al señor diputado, yo no puedo disculparme por quien lo ofendió, pero si condenar el hecho e instar a cada uno de los diputados a que cuando vengan los funcionarios públicos los respeten de la misma manera, porque en su día el diputado Dávila también ofendió a un viceministro”, señaló el diputado de Vamos.

A lo interno el Congreso no investigará el incidente, pero el congresista Dávila anunció acciones legales por considerar que la discriminación y bullying ocasionan que guatemaltecos se suiciden.

“A mí el hueco, morro, maricón, no me afecta, tengo 25 años que asumí mi orientación sexual. Lo que me afecta es que no tengan el valor civil de decírmelo a la cara. Lo hacen de espalda, pero en ese lugar se encuentran diputados de Vamos, FCN, Valor. Se van a pedir las cámaras, se va a hacer una investigación y estoy hablando con mi equipo jurídico para ver qué acciones se van a tomar. Lo que está ocurriendo en el Congreso es el claro reflejo de lo que ocurre en la calle”, finalizó el parlamentario.