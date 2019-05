“Si es necesario ofrendar nuestras vidas por esa libertad, no dudaré en hacerlo”, dice Jimmy Morales en sesión solemne

un estado que no proporciona ningún servicio mucho menos educación , planificación familiar y métodos de control de la natalidad pues se tiene una religiosidad de toda índole que dice que todo es pecado menos hueviar y lucrar con el nombre de Dios y la miseria del pueblo ignorante, corrompido por la miseria de un sistema corrupto que se puede esperar, y lo peor solapado por el comunidad extranjera y las elites políticas, económicas, intelectuales, religiosas y un pueblo ignorante que lo avala cada 4 años, que no entiende que este sistema está destinado a fracasar y que no es ni democracia, como dijo el indígena que está en esa marcha el problema es estructural y nada va a cambiar