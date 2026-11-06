Edgar Ortiz, de Poder Ciudadano: “El clima de violencia busca silenciar las voces que piensan distinto”

Guatemala

Edgar Ortiz, de Poder Ciudadano: “El clima de violencia busca silenciar las voces que piensan distinto”

La organización civil que dirige el constitucionalista Ortiz anunció que se separan de la propuesta de reformas constitucionales por amenazas.

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Edgar Ortiz fue acompañado por algunos diputados que dijeron van a apoyar la iniciativa de ley. Fotografía: Prensa Libre (Esbín García).

La organización Poder Ciudadano retiró del Congreso la propuesta de cambios a la Constitución Política de la República de Guatemala debido a una serie de amenazas.

La decisión se anunció la mañana de este jueves 5 de noviembre por medio de una nota, en la que se le informa al Congreso que la organización desiste de la propuesta de reformas constitucionales en materia de justicia.

El constitucionalista Edgar Ortiz, directivo de Poder Ciudadano, conversó con Prensa Libre y explicó que las sugerencias no están perdidas y ofreció una lectura del contexto reciente que les obligó retirar su planteamiento.

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¿Por qué Poder Ciudadano decide dar marcha atrás a la propuesta de reforma constitucional?

Única y exclusivamente por razones de seguridad. Las amenazas que yo denuncié en su momento nos preocuparon mucho. El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa creo que mandó un mensaje muy negativo al país y hace que uno se tome más en serio las amenazas.

Pero también hay que recordar que Poder Ciudadano tiene una presencia territorial muy importante y muchos de nuestros voluntarios están en zonas complejas donde hay presencia de narcotráfico, de crimen organizado y algunos de ellos habían sido intimidados.

Entonces, sumando las amenazas no solo nuestras, sino de otros miembros del equipo, pues consideramos que lo más prudente por el momento del país y por la situación de las amenazas es retirar la propuesta, que no sea algo que se nos endilgue a nosotros, dar un paso al costado en ser los protagonistas y buscar otros canales para que la discusión se abra.

El único objetivo nuestro es proponer, abrir una discusión y nos sorprende mucho que la sola posibilidad de abrir una discusión genere este tipo de problemas.

Amenazas

¿Cómo fue la intimidación contra los voluntarios de Poder Ciudadano?

Hay distintos niveles de amenazas e intimidaciones. Hay un voluntario, por ejemplo, en el nororiente que sí denunció en la fiscalía amenazas directas por teléfono que se están investigando, pero otros son más bien, en algunos casos, intimidaciones.

Integrantes del crimen organizado local, con poder en la zona, han intentado identificarlos e incluso han intimidado a algunos de nuestros voluntarios. Obviamente ellos por temor no lo denuncian o no lo hacen público.

Nosotros cuidamos mucho esa seguridad y en el caso de mi esposa y yo, pues sí, los seguimientos fueron muy complicados. Estamos privilegiando la seguridad de todos, que es fundamental.

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Edgar Ortiz presentando una acción legal ante la CC en el marco de elección de candidatos a fiscal general. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila).

¿Cómo fueron las amenazas en contra de usted y de su esposa?

Son varias cosas. Yo, por ejemplo, los seguimientos, sí ubicamos seguimientos de vehículos, de motos en varias oportunidades.

En algunos casos, gente que me tomó fotografías a mí, por ejemplo, en lugares públicos. A veces gente armada que iba a nuestros eventos, que sabíamos que lo hacía con fines intimidatorios.

Y luego también a través de mensajeros, que llegan con mensajes de amenazas directamente. En alguna oportunidad también, cuando fue la protesta en la Bethania, cuando recogieron firmas en contra de Poder Ciudadano, se supo por unos chats que ellos planificaban amedrentarnos en un evento de recolección de firmas que tuvimos que cancelar al enterarnos de la situación.

Algunas amenazas han sido más directas, algunas más sutiles, algunas en persona, algunas en redes sociales, pero sí han sido frecuentes, constantes y según nuestro equipo de seguridad, pues suficientemente creíbles como para tomar medidas importantes.

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¿Tienen identificado en qué momento fue que comenzaron o se intensificaron las amenazas?

Las amenazas comenzaron después de comenzar la recolección de firmas. Ahí comenzaron, pero fueron cambiando de intensidad y pues hace dos semanas, más o menos, fue que tuvimos el último susto de los seguimientos, que nos preocupó, eso sí nos levantó las alertas y por eso decidimos hacerlo público, pero como lo decía yo, ya eran situaciones que venían de tiempo atrás.

Con la declinatoria de la propuesta ¿La iniciativa se pierde?

Yo no creo que se pierda, yo creo que pierde el país, más que nosotros, porque estamos planteando una propuesta cívica.

Nos complace saber que hay 11 diputados que ahora la han presentado por cuenta propia y que entonces la iniciativa va a tener su nueva forma de socializarse. Lo importante es abrir el debate y la discusión.

En el Pleno es difícil lograr 107 votos por una reforma de este tipo, pero lo que hemos querido es aportar, como dando insumos al debate. Y bueno, yo creo que afortunadamente se encontró un canal alternativo a través de estos diputados y esperamos que eso permita por lo menos el debate.

No hablo de que la propuesta se apruebe ya, porque eso, insisto, es difícil, pero abrir el debate, que es lo único que hemos querido y hemos buscado siempre, y repetir que nosotros no tenemos ningún interés electoral.

Próximo periodo electoral

¿Cuál es el principal grupo o grupos que, a su criterio, se puedan beneficiar con el estancamiento de una reforma constitucional en materia de justicia?

Creo que muchos. En el sistema de justicia cómo funciona hoy, que no quieren, digamos, que esto cambie. Entonces, creo que hay muchísimos intereses creados en el sistema actual, dentro y fuera del sistema de justicia, que no quieren esta discusión.

¿Cree que estar cerca de un periodo electoral influyó contra la propuesta?

Yo creo que una cosa que he dicho hoy, y la tengo que repetir en cada presentación, es que yo no voy a ser candidato en 2027, porque la gente piensa que todo lo que estamos haciendo tiene miras electorales, y no es el caso.

Entonces, yo creo que eso ha sido también un factor que ha motivado las amenazas. La gente piensa que esto es un oportunismo electoral, y no es eso, pero eso lo usan también, creo yo, para desacreditar la propuesta.

Sí, creo que el ambiente electoral crispa estas cosas y repercute en que vengan más ataques.

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Pese a la alternativa ¿Considera que las amenazas, las intimidaciones llevaron a una derrota política??

Yo creo que el clima de violencia busca silenciar las voces que piensan distinto, entonces, sí, yo creo que hasta cierto punto sí es un triunfo de esos grupos, pero no va a haber forma de revertirlo si no es en unidad.

Yo creo que es un momento de país donde tenemos que entender en el momento en el que estamos viviendo y recordar que, si no hay unidad, distintos sectores que quizás en los últimos años no han estado tan cerca, va a ser muy difícil derrotar a estos sectores que están dispuestos a usar las amenazas, la violencia, el crimen organizado.

Para mí es un momento de unidad y lo que hemos procurado es precisamente eso, ampliar la base de los ponentes e invitar a otros actores a sumarse a la propuesta.

¿Poder Ciudadano, el movimiento, va a continuar luego de esto?

Sí, nosotros seguimos trabajando con nuestros productos de fiscalización ciudadana, tenemos nuestros observadores del Congreso, de la Corte, todo eso va a seguir porque nuestro trabajo es acercar la Constitución a la gente, eso va a seguir.

Lo que obviamente en el corto plazo no puede seguir son los eventos presenciales, porque por razones obvias no hay garantías de seguridad para eventos presenciales, hemos cancelado yo creo que para el resto del año los eventos presenciales y el año que viene agregaremos a nuestros ejes de trabajo también el eje electoral.

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Edgar Ortiz junto a los magistrados de la CC electos por el Colegio de Abogados. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza).

¿Hubo algún acercamiento del gobierno luego que informaron de las amenazas, apoyo, brindarles seguridad?

El gobierno como tal, no, más allá de las palabras de solidaridad, sí hubo un acercamiento correcto de la Policía Nacional Civil desde Gobernación para ofrecernos seguridad pública, la cual no aceptamos en su momento, pero ese fue el acercamiento que hubo, el protocolo de evaluación de riesgo.

Nosotros de momento hemos preferido buscar la vida privada, la seguridad y esa es la forma en la que hemos estado tratando de trabajar.

¿Algún pedido de protección ante alguna instancia internacional también se descarta?

No, estamos meditando si es necesario recurrir a alguna instancia internacional, estamos todavía evaluándolo con el equipo legal.

¿Sería ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

Por ejemplo.

¿Qué mensaje le da usted a todos los ciudadanos que firmaron la iniciativa de ley?

Somos muy valientes porque hemos incomodado a gente muy poderosa.

Si no fuese importante el trabajo que hicimos, no estaríamos en la situación actual. Sin embargo, hay momentos en los que es necesario recalibrar la estrategia y comprender el contexto que vive el país

Obviamente no podemos ser blancos de los ataques de las personas que se sienten afectadas por la reforma y que es importante entender que tenemos que sumar más y más personas desde diferentes ópticas ideológicas y sociales para que esto pueda ser sostenible, que es un proyecto del país y no es un proyecto de un grupo en particular.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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