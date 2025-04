El CIV mantiene en secreto los nombres de los candidatos para dirigir Covial

El Consejo Consultivo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) continúa el proceso para la elección del nuevo director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial). Sin embargo, dicho procedimiento ha generado tensión entre los integrantes, debido a desacuerdos con la terna de postulantes, cuyos perfiles aún se desconocen.

Para este lunes 21 de abril se tenía programada la reunión del Consejo Consultivo, en la cual se abordaría el tema de la terna, aunque no se realizaría la elección. No obstante, se desconoce si la reunión se realizó porque no fue confirmada ni por el CIV ni Camagro.

Se consultó a Comunicación Social del CIV sobre la posibilidad de conocer la terna de candidatos; sin embargo, indicaron que el tema "no es público porque se maneja a los interno del Consejo Consultivo". Ese órgano se integra por diferentes sectores empresariales, como la Cámara del Agro (Camagro) y la Cámara de la Construcción, así como por representaciones del Ministerio de Economía y la Dirección General de Caminos.

Pugna

El cargo de director de Covial es considerado de gran relevancia por los integrantes del Consejo, ya que es el responsable de garantizar la contratación de los trabajos de mantenimiento de la red vial y de tomar decisiones conforme al presupuesto disponible para su ejecución. Sin embargo, esa elección y la destitución del director interino han provocado desacuerdos entre las autoridades del CIV y representantes de Camagro.

Los desacuerdos se originaron en la reunión del 8 de abril, en la cual representantes de Camagro manifestaron su inconformidad por no haber recibido los informes solicitados sobre el estado actual de las carreteras, así como de la ejecución física y financiera de los proyectos.

Por medio de un comunicado emitido semanas atrás, la Cámara del Agro (Camagro) informó que en la sesión del 8 de abril último, no se presentaron los informes solicitados sobre el estado actual de la red vial y la ejecución física y financiera de los proyectos. Por ello, presentaron una nota formal firmada por todos los representantes del sector privado, con el fin de dejar constancia de dicha omisión.

También indicaron que, en esa ocasión, se amplió la terna para director de Covial con el objetivo de efectuar entrevistas en las próximas sesiones y garantizar la transparencia en el proceso. Además, expresaron su preocupación por la destitución del director interino de Covial, al argumentar que esa medida retrasa la contratación de proyectos de mantenimiento.

Respuesta

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) manifestó en su momento que, en dicha reunión, no se pudo elegir al nuevo director de Covial debido a la oposición de dos integrantes del Consejo Consultivo, entre ellos la Cámara del Agro, que presentó un candidato para ser incluido en la terna. Ante esa oposición, se pospuso la elección para el 21 de abril.

Las autoridades del CIV argumentaron que se destituyó a la persona que se desempeñaba como subdirectora y directora interina, con el propósito de evitar influencias en la elección de dicho cargo. Además, explicaron que una de las razones de esa destitución fue el incumplimiento de procesos administrativos en el ejercicio de sus funciones.