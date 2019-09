El discurso de Jimmy Morales ante la ONU en 15 frases

Un falso censo, porqué menciona eso cuando el censo no sirvió para nada, solo fue un gasto por gusto, el resentimiento que tiene a la cicig es porque puso en evidencia a los corruptos, incluído su hermano e hijo, el gobierno fue el que cooptó los organismos del estado, creo que la ONU no tiene porqué darle explicaciones al payaso de cómo se invirtió el dinero que donó para la cicig, el estado de sitio fue solo para gastar sin cotizar, no lo puso por gusto, porqué no habló del almuerzo de gallina con loroco que tuvo con mario estrada? Como siempre, abre la boca para decir idioteces