Jimmy Morales exige rendición de cuentas y revisión a actuaciones de la Cicig

Mi pregunta es: ¿Y los funcionarios que han sido colocados allí por el voto que el pueblo deposita en las urnas, no son violadores a los derechos humanos, con tanta práctica de corrupción? ¿o es que solo un extranjero viola los derechos de ciudadanos investidos de querubines que se han mantenido a tras del escudo de inmunidad, y que ni a patadas han dejado que se derogue por el mal uso que estos le dan?. Para mi CICIG hizo lo que tenía que hacer, no estaba combatiendo gente que no sabia su función como verdadero funcionario público. No dejar que se investiguen y se llegue a fondo de una acusación es un delito muy grave para un país como Guatemala, que busca como salir de ese pantano al que lo han metido estos malos guatemaltecos, y siguen hundiéndolo más con estas intervenciones internacionales.