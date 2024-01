“El gobierno no se ejerce en beneficio del partido”: Bernardo Arévalo

Arévalo está seguro de que no hay mecanismo legal que le impida tomar posesión. Confirma que hay negociaciones en el Congreso para una eventual bancada que no sea “hostil” y la primera crítica frontal a la integración de su gabinete.

Sereno, en las oficinas de transición en un edificio de la zona 14, Arévalo recibió al equipo de periodistas y durante 30 minutos respondió a sus preguntas.

Doctor Arévalo, si bien estamos a pocos días de la elección, hay ya una resolución de la Corte de Constitucionalidad que pareciera haber reducido mucho las impresiones que había sobre impedir la toma de posesión en estos últimos días. A partir del lunes en particular, comienzan algunos recursos legales que aspirarían a detener la transición del poder. ¿Cómo lo interpreta?

Son patadas de ahogado. Lo hemos dicho insistentemente, son medidas desesperadas por gente que está a punto de perder el negocio y están tratando de cualquier manera posible tratar de impedirlo.

Pero como usted lo dijo, las posibilidades legales están cerradas. No nos cabe duda de que existen estos recursos. Pueden llegar inclusive de aquí al 14 mismo a presentar otro tipo de intentonas o de ideas, pero el camino legal está claro. La Corte de Constitucionalidad fue clarísima en sus resoluciones.

El Tribunal Supremo Electoral ha sido contundente, de manera que estaremos asumiendo.

¿Están tomando alguna previsión en lo legal, para accionar de manera inmediata?

Sí, tenemos un equipo permanente que está precisamente atendiendo; como sabemos, lo que están haciendo es esta persecución por la vía judicial.

Tenemos un equipo que está permanentemente toreando y atento a tratar de resolver cualquier cuestión que piensen.

Y en lo administrativo, particularmente del Congreso, el tema de finiquito ya se salvó, pero entiendo que pueda haber ahí temas que impidan la toma de posesión de la bancada o que algunos diputados puedan tomar posesión y eso afecte los actos del 14 de enero.

Mire, existen por ahí algunos intentos de hacer interpretaciones alrededor del tema de si la bancada está o no vigente, pero ya el registrador de Ciudadanos, al que el Congreso pidió un informe, responde que el partido está vigente, porque legalmente ese el estatus, así que no debería haber ningún problema.

Y con su renuncia de la secretaría general del partido, ¿cuál es el estatus?

Bueno, nosotros tenemos puestos unos recursos. Mi renuncia fue aceptada y, después, de manera irregular, fue revocada la decisión de aceptación por parte del registrador.

Nosotros hemos interpuesto las acciones en contra de esta revocatoria del registrador, de un acto que ya había tenido lugar y estamos seguros de que se va a subsanar.

Quiero regresar al Congreso. La elección de la junta directiva, que podría afectar la aceptación o la acreditación de algunos cargos, ¿cómo se está moviendo en este tema? ¿Han llegado a algún nivel de entendimiento o de negociación para ver quién va a tomar la junta directiva?

Mire, en este momento, en el Congreso de la República están en discusiones y en conversaciones alrededor de estos temas. Recuérdese que es un tema complejo, porque se trata de 16 bancadas.

Un Congreso altamente fraccionado, entonces, en este momento están teniendo lugar las discusiones alrededor de cuáles pueden ser las posibles fórmulas para para establecer una junta directiva.

Nosotros esperamos que el resultado sea positivo y que tengamos una junta directiva que no sea hostil por definición al gobierno, sino una junta directiva que independientemente de su composición esté comprometida con el funcionamiento real del Congreso de la República.

¿Y de qué depende esa hostilidad?

Es clarísimo, tenemos a Sandra Torres, que no ha encontrado todavía la oportunidad y el momento para reconocer su derrota. Sigue habiendo cualquier tipo de mencione, sabemos que actualmente el partido oficial está con algún tipo de intención de este tema.

Allan Rodríguez, por ejemplo…

Podría ser. Hay una serie de nombres que están por ahí.

Por fuera de Samuel Manuel Pérez, que es uno de los nombres que se maneja como candidato a la presidencia del Congreso, ¿existe posibilidad de juntas directivas no hostiles?

Sí, nosotros estamos abiertos a encontrar la fórmula que sea constructiva para el doctor Arévalo.

El lunes usted presenta a su gabinete. Me gustaría saber qué retroalimentación ha tenido de los nombramientos.

De alguna manera nosotros esperábamos las críticas, que son inevitables porque no hay gabinete que va a ser de aceptación y que va a satisfacer a todo el mundo, de manera que nos parece que las críticas son normales.

Hemos presentado un gabinete que es diverso. Un gabinete que es fundamentalmente hecho de funcionarios que son seleccionados por su capacidad técnica, por su experiencia, por su trayectoria en la materia.

Es un gabinete que, además, va a poner en práctica el programa de gobierno y no llega cada uno con su propio plan y programa, sino es un gabinete que tiene muy claro que la política se dicta a nivel del gobierno, que lo que va a suceder en cada una de las áreas específicas bajo su responsabilidad es el resultado de su encaje dentro del plan que el gobierno de Karin Herrera y Bernardo Arévalo están llevando adelante, y que no es una iniciativa personal. Y estamos complacidos de que sea un gabinete paritario, el primer gabinete paritario de la historia.

Diverso, pero no multicultural. Lo menciono por la crítica fuerte, de alguna forma, de los 48 Cantones que salen a hablar de la decepción que les provoca no ver más personas indígenas en el grupo de esos 14. ¿Qué les responde a ellos?

Nosotros desde la presentación señalamos que nos considerábamos en deuda con esa pluralidad, porque estamos conscientes. En el gabinete vienen varios viceministros y algunos en otros niveles y dijimos en la presentación que estábamos precisamente trabajando para que en el curso de estos años eso vaya saliendo adelante.

En el caso de 48 Cantones, si usted escuchó al presidente, él es muy claro, diciendo que, por supuesto que quisieran ver más profesionales indígenas en los ministerios, pero que la expectativa de ellos no es que haya una diferencia con lo que está presentado, sino precisamente que se vaya identificando y se vaya picando y se vaya incorporando a cuadros indígenas, que es precisamente lo que nosotros tenemos como intención.

De hecho, nosotros estamos trabajando muy de cerca con el movimiento indígena, inclusive en procesos de diálogo ya tenemos temas concretos para el futuro. De manera que este es un tema que nosotros aceptamos. No es el equilibrio que nosotros hubiéramos querido, pero es algo en lo que estamos trabajando.

¿Por qué no se logra saldar esa deuda que menciona? ¿Hay una oferta baja de profesionales indígenas?

Mire, no hemos encontrado necesariamente. Cuando hemos encontrado, algunos han declinado, hemos tenido personas a las que se ha pedido y que por razones personales han declinado. En otros momentos no hemos encontrado la persona más adecuada.

Tenemos, además, el compromiso de la paridad de género. Es decir, son una serie de consideraciones que son las que nos han llevado a esto.

¿Le satisface la formación de los 14 ministros?

Sí, estamos, creo, desde el punto de vista de un gabinete, cuya responsabilidad es poner en práctica, implementar un plan de trabajo y una visión. Tenemos un gabinete competente, de gente capaz y de gente honrada.

¿Y al partido le satisface también ese gabinete?

Bueno, algunos de los miembros del gabinete son del partido, otros no lo son. Pero el partido Semilla es un partido que tiene claro que cuando se llega al acto de gobierno, el gobierno no se ejerce en beneficio del partido, sino en beneficio nacional, y eso ha sido el planteamiento desde los orígenes del partido. De manera que el partido lo que está viendo es sus cuadros, dónde pueden estar.

Tenemos una bancada considerable dentro del Congreso. Habrá muchos compañeros y compañeras que, de acuerdo con sus capacidades, podrán entrar y apoyar en distintos lugares de la administración en distinto nivel.

Pero el Movimiento Semilla lo tiene muy claro, de que ganar la elección no quiere decir que el partido es el dueño del gobierno y primero hay que poner a la gente del partido independientemente de las capacidades; al contrario, están conscientes de que el ejercicio de gobierno es un ejercicio de balance, y nosotros hemos sido muy abiertos, hemos tenido una visión de apertura, y lo que hemos hecho es responsablemente balancear y empezar a quitar cuadros.

No porque necesariamente no tuviéramos los cuadros dentro del partido, sin en atención de esa intención de integrar unidad, de abrirse a los distintos sectores y hacerlos parte de este esfuerzo.

¿Y se logra esa apertura con el sector privado, con la nominación de tres o cuatro personas que vienen de, digamos, algunos de manera más directa, otros de manera menos directa de la patronal, particularmente del Cacif, que era una crítica esta semana?

Mire, nosotros hemos seleccionado a la gente por sus capacidades y sus competencias en las áreas en las que están, y hemos visto a dónde pertenece.

Nosotros no los hemos incorporado porque sean miembros del Cacif.

¿No hay una cesión a Cacif, un “pongámonos de acuerdo”, como ocurría en otras administraciones?

Cacif ni lo pidió, ni nosotros lo ofrecimos. Lo que hemos hecho es, en determinado momento, ver cuáles son las calificaciones que se necesitan alrededor del tema y así es como hemos operado.

Lo que pasa es que hay sectores en donde, precisamente la actividad, por ejemplo, el sector de la construcción, ¿quiénes construyen en el país? Constructores privados. El desarrollo de la de la actividad energética en el país, por efectos de la ley que tenemos, es un ejercicio de compañías privadas; entonces, para buscar a los técnicos hay que ir a donde están.

Hemos encontrado otros técnicos en organismos internacionales, y eso no quiere decir que le estemos cediendo a los organismos internacionales el espacio. Hemos encontrado técnicos en organizaciones no gubernamentales, y eso no quiere decir que le estemos cediendo a las oenegés el espacio.

Estamos trayendo los recursos técnicos que son necesarios para la gestión.

¿Algunos actores del sector privado le han manifestado, satisfacción con el gabinete presentado?

Hay mucha gente diciendo que lo que les gusta es el balance que hay, en el sentido de que hay un esfuerzo para empezar a seleccionar a la gente a partir de criterios técnicos y no de manera partidaria.

Sobre el gabinete designado, la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, sobre quien hubo un señalamiento de que ella había sido destituida en la administración de Óscar Berger por suposiciones de corrupción. ¿Usted sabía de esos señalamientos cuando se sienta a hablar con ella?

Nosotros sabíamos que ella había sido funcionaria de esa administración. Escuchamos eso, pero mire, hemos escuchado sobre cada uno de los ministros distintas cuestiones de tipo crítico y nosotros hemos ido atendiendo y apartando las que son sustantivas de alguna manera. En el caso de ella, sabíamos que había sido funcionaria. Esta mención que hay alrededor de ella de que salió por suposiciones, etcétera, no la sabemos, pero nos encantaría ver dónde está la sustancia de ese tipo de comentarios.

¿Digamos que en este momento la explicación será algo saldado a nivel de usted y la ministra?

Yo, sí. Con la ministra hablé. Ella ha dicho que no ha estado metida en nada de eso.

Mire, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy especial en seleccionar gente que está completamente comprometida con toda la población.

Con el ministro de Gobernación, ¿ya hablaron sobre la cúpula de la Policía, si habrá cambios o quedará como está actualmente?

Estamos haciendo el análisis, y habrá cambios dentro de la cúpula, pero ya serán anunciados.

En el caso del Ministerio de Educación y de Salud, que son básicamente megaplanillas dentro del Estado, con sindicatos muy fuertes; de hecho, el presidente Alejandro Giammattei básicamente le garantiza a Joviel Acevedo que van a firmar un nuevo pacto colectivo o van a avanzar mucho en él. ¿Ya han evaluado qué es lo que va a pasar en ese tema en particular?

Los ministros, la ministra de Educación y el ministro de Salud están precisamente haciendo, han hecho, un estudio de los pactos colectivos, la situación en la que se encuentran y estarán en el proceso de empezar a establecer los contactos necesarios alrededor de ellos.

¿Habrá una evaluación previa antes de firmar cualquier cosa, supongo?

Bueno, evidentemente tiene que haber toda una evaluación que esté en ley, que sea razonable, que no esté violando algún tipo de norma, por supuesto.

En otro tema. El 14 de enero, regularmente, el ceremonial de toma de posesión siempre incluye algunos gestos. ¿Qué va a marcar este 14 de enero para Bernardo Arévalo y qué podría darle toque particular de estos meses?

El 14 de enero va a marcar que estamos invitando al pueblo de Guatemala a que venga al Parque Central a celebrar, para construir un país en donde toda esta élite corrupta sea marginada y no siga robándole las ilusiones y el desarrollo a la gente.

Va a ser una fiesta. En el Parque Central tendremos música. Va a valer la pena.

Puede ver acá la entrevista completa a Bernardo Arévalo: