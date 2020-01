El mensaje del gimnasta Jorge Vega al nuevo gobierno de Alejandro Giammattei

El gimnasta Jorge Vega. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca).

El deportista publicó en Twitter la carta con un discurso que ya había pronunciado en una ocasión.

“Discurso Jorge Vega, las mismas palabras van dirigidas a las nuevas autoridades, Guatemala espera cambios positivos que nos den esperanza y oportunidades para que podamos avanzar hacia un mejor futuro, en sus manos está hacer historia. Yo quiero un mejor país y ustedes?”, escribió Vega.

En su mensaje hace referencia a que “desde hace muchos años la educación no ha cambiado, la salud no ha mejorado, la desnutrición no ha cesado y la seguridad ha empeorado”, por lo que hace un llamado a las autoridades y los diferentes sectores a unirse “a una sola causa y juntos luchemos por un mejor futuro y una Guatemala próspera”.

También invita a las nuevas autoridades para “que sus palabras se reflejen en acciones y los resultados hablen por si solos, al final del día sus seres queridos y la justicia pueden perdonarlos, pero el pueblo no olvidará y de la justicia divina nadie escapará”.

Vega dijo a Prensa Libre que espera que el nuevo gobierno trabaje para solucionar los principales problemas que aquejan a los ciudadanos, como la desnutrición y la inseguridad. Además, espera que la administración de Giammattei otorgue más presupuesto para el deporte como una forma de cambiarle la vida a los jóvenes.

Esta es la carta publicada por Jorge Vega:

El gimnasta pronunció el mismo discurso durante el Quinto Desayuno Nacional de Oración, celebrado el 22 de agosto de 2019. En esa ocasión despertó los aplausos de los presentes y en las redes sociales también recibió el respaldo de muchos guatemaltecos que, según afirmó, se identificaron con su mensaje.

