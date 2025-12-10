El Ministerio Público apela para inhabilitar a cuatro magistrados del TSE

Guatemala

El Ministerio Público apela para inhabilitar a cuatro magistrados del TSE

Desde su regreso a la institución, los magistrados se han enfocado en tareas administrativas, sin conocer expedientes de cancelación de partidos políticos.

|

time-clock

La posible ampliación al periodo electoral deberá de ser analizada por el Pleno del TSE. Fotografía: Prensa Libre (María José Bonilla).

Magistrados titulares y suplentes del TSE durante una rueda de prensa en el marco de las elecciones del 2023. Fotografía: Prensa Libre (María José Bonilla).

La conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en juego una vez más, luego de que el Ministerio Público (MP) accionó para intentar de nuevo la inhabilitación de cuatro magistrados titulares.

Rafael Rojas, Mynor Franco, Irma Palencia y Gabriel Aguilera retornaron a sus cargos tras un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los cuatro titulares permanecieron alejados de sus funciones por una orden judicial emitida en el proceso penal que enfrentan por el Caso Trep, una supuesta sobrevaloración del sistema informático utilizado en las elecciones del 2023.

La Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, a cargo de la investigación, presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

LECTURAS RELACIONADAS

Gabriel Aguilera, magistrado tse, en reunieron con los fiscales de los paridos polticos de distintos partidos donde trataron el tema de los gastos de campaa del 27 de Marzo al 31 de Agosto 2023. Fotografa: Erick Avila. Fecha: 21/09/2023.

Presidente del TSE anuncia evaluación de expedientes para discutir cancelación de partidos políticos

chevron-right
Sede del TSE en la Ciudad de Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL)

Organizaciones piden a universidades privadas elegir a los mejores académicos para integrar la postuladora del TSE

chevron-right

El MP busca que se deje sin efecto la resolución de la CSJ, lo que reactivaría la inhabilitación de los cuatro funcionarios y provocaría una nueva desintegración del TSE.

Según los documentos del expediente, la apelación del MP ingresó el 2 de diciembre, y hasta ahora se desconoce cuándo se someterá a discusión del pleno.

El Caso Trep sugiere que el TSE gastó Q148 millones en un sistema informático presuntamente sobrevalorado, extremo que también fue señalado por la Contraloría General de Cuentas tras una auditoría a los recursos públicos empleados en las elecciones generales pasadas.

Tareas administrativas

Este miércoles 10 de diciembre, fuentes del TSE indicaron que se celebró una sesión de pleno, tras varios meses de ausencia de cuatro de los cinco magistrados titulares.

Sin embargo, los puntos abordados fueron de carácter administrativo y no incluyeron los expedientes de cancelación de partidos políticos que no alcanzaron el mínimo de votos requerido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La semana pasada, Gabriel Aguilera, presidente del TSE, declaró que se están concentrando en asuntos administrativos relacionados con la preparación de las elecciones generales del 2027.

Ese proceso estará a cargo de los magistrados que elijan los diputados, tras el trabajo de la Comisión de Postulación del TSE, ya convocada por el Congreso y en proceso de integración.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Apelación Caso Trep Corte de Constitucionalidad Magistrados al TSE Ministerio Público TSE 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS