El Ministerio Público apela para inhabilitar a cuatro magistrados del TSE

La conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) está en juego una vez más, luego de que el Ministerio Público (MP) accionó para intentar de nuevo la inhabilitación de cuatro magistrados titulares.

Rafael Rojas, Mynor Franco, Irma Palencia y Gabriel Aguilera retornaron a sus cargos tras un amparo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los cuatro titulares permanecieron alejados de sus funciones por una orden judicial emitida en el proceso penal que enfrentan por el Caso Trep, una supuesta sobrevaloración del sistema informático utilizado en las elecciones del 2023.

La Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, a cargo de la investigación, presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

El MP busca que se deje sin efecto la resolución de la CSJ, lo que reactivaría la inhabilitación de los cuatro funcionarios y provocaría una nueva desintegración del TSE.

Según los documentos del expediente, la apelación del MP ingresó el 2 de diciembre, y hasta ahora se desconoce cuándo se someterá a discusión del pleno.

El Caso Trep sugiere que el TSE gastó Q148 millones en un sistema informático presuntamente sobrevalorado, extremo que también fue señalado por la Contraloría General de Cuentas tras una auditoría a los recursos públicos empleados en las elecciones generales pasadas.

Tareas administrativas

Este miércoles 10 de diciembre, fuentes del TSE indicaron que se celebró una sesión de pleno, tras varios meses de ausencia de cuatro de los cinco magistrados titulares.

Sin embargo, los puntos abordados fueron de carácter administrativo y no incluyeron los expedientes de cancelación de partidos políticos que no alcanzaron el mínimo de votos requerido por la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La semana pasada, Gabriel Aguilera, presidente del TSE, declaró que se están concentrando en asuntos administrativos relacionados con la preparación de las elecciones generales del 2027.

Ese proceso estará a cargo de los magistrados que elijan los diputados, tras el trabajo de la Comisión de Postulación del TSE, ya convocada por el Congreso y en proceso de integración.