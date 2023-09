“El MP acaba de poner en riesgo la fecha del fin del periodo electoral”: Andrea Reyes, abogada de Semilla

Como defensa del partido, ¿de qué manera perciben la acción de la CC de remitir a otras salas los amparos en relación a los allanamientos del Ministerio Público?

Lo percibimos primero como una resolución bastante débil, porque cuando les convino dar el amparo para las audiencias de revisión sí actuaron a prevención, pero ahorita tenemos dos teorías.

Una puede ser que la CC esté ganando tiempo y la segunda es que ahorita no lo dieron a prevención por miedo, porque percibimos de que puede haber mucho miedo con Consuelo Porras -fiscal general-; percibimos que puede haber mucho miedo a las represalias que pueda tomar y por eso es que han decidido solo remitirlo y lavarse las manos del caso.

¿Qué represalias podrían ser estas?

El miedo que pueda haber es que Porras, al final de cuenta maneja el ente investigador, o sea, un poco la lógica que quiero seguir es de que con los magistrados del TSE no les está importando que sean magistrados para hacer todo lo que está haciendo.

Lo que está demostrando es que Porras tiene poder ahorita para hacer lo que se le da la gana y la corte lo está permitiendo perfectamente.

Ya finalizaron los allanamientos de la Feci, el fiscal indicó que se abrieron 70 de las 160 cajas que buscaban en un principio y que no se realizó ningún conteo de votos. Yo creo que el video que circuló en redes sociales, donde salen los fiscales del MP contando los votos generó una animadversión en la sociedad que lo que hizo fue acelerar la situación.

Todo lo que ha estado circulando en redes y del propio allanamiento es algo indignante, entonces están empezando a ceder a presiones ciudadanas, porque están quedando como lo que son: unos golpistas.

¿Están considerando tomar acciones legales en contra de los fiscales auxiliares de la Feci, quienes realizaron el allanamiento y abrieron las cajas?

De momento no tenemos nada en contra de ellos, porque para empezar no tenemos conocimiento de sus identidades, llegan a los allanamientos protegidos con mascarillas de Covid. Por lo tanto, no se sabe exactamente quiénes son, el problema es que están quedando en evidencia y que seguramente mucha gente va a reconocerlos y va a tomar algún tipo de represalia.

¿Qué podría pasar o qué acción tomarán si las cortes no resuelven los amparos que han interpuesto a su favor?

Estamos recurriendo también a la vía internacional, eso generaría sanciones para el Estado de Guatemala, y para ser honesta no queremos que sancionen al Estado, porque nos va a tocar hacer gobierno, pero es la única salida que vemos ahorita si las cortes siguen cediendo a los intereses del MP y de Consuelo Porras.

¿A cuáles organismos internacionales han recurrido?

Ya tenemos las medidas cautelares de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y creemos que esas cortes van a ser las que nos van a terminar dando la razón con sanciones para el Estado de Guatemala si las cortes acá se niegan a resolver conforme a derecho.

¿Cuántos recursos legales ha interpuesto en el Organismo Judicial de junio hasta la fecha, cuando se conoció más sobre el caso contra Semilla?

Cuando empezaron las acciones tenemos el amparo que permitió la segunda vuelta, los dos amparos en contra de las órdenes del juez Fredy Orellana.

Deben haber unos cinco o seis amparos de Semilla, más ocursos que deben de haber todavía ahí pendientes de resolver. Algunos de los recursos incluso ya fueron suspendidos, por la tanto, ya presentamos la apelación del amparo.

Tenemos amparos que fueron suspendidos, que están en fase de apelación; en ese sentido tenemos dos que están en la CC pendiente de apelación de amparo. Tenemos uno que ya fue dado en definitiva por la Corte Suprema de Justicia y tres ocursos en trámite todavía.

Estamos pendientes de que nos citen a la vista pública y a partir de allí ya se empieza a hablar de los amparos en definitiva y apelaciones.

En otro tema, ha circulado información sobre una posible solicitud de antejuicio contra Bernardo Arévalo, ¿tiene conocimiento de algún detalle más concreto sobre el tema?

El MP, en audiencias anteriores ante el juez Orellana, ya expresó su interés de presentar el antejuicio en contra de Bernardo Arévalo, aunque él no ha tenido nada que ver con la constitución del partido. Sí tenemos claro que probablemente vaya a querer ir por ahí y buscar con ese antejuicio anular la posibilidad de que Arévalo tome posesión.

No descartamos ese extremo, pero hasta ahora no hay nada concreto, más allá de que el MP demostró en las audiencias que llevaron a cabo para poder suspender la personalidad jurídica del partido que sea ese el interés de presentar el antejuicio. Lo cual es contrario a lo que el fiscal Curruchiche a dicho públicamente.

Ante la declaración del fiscal, donde menciona que continuarán las acciones del MP respecto a los casos que se investigan, ¿qué postura toman?

Aquí ocurre una situación, el MP acaba de poner en riesgo a través de sus acciones torpes y bastante ilegales, con los allanamiento en el Cope, pusieron en riesgo incluso esa fecha. Creemos que esto podría alterar el calendario electoral, en el sentido de que se suspendieron varios procesos administrativos internos, sobre cómo se archivaría el material electoral que se encuentra en el Parque de la Industria actualmente.

No descartamos que, incluso, después del proceso electoral contemplado hasta el 31 de octubre, muy probablemente vaya a ser posible que se prolongue esa fecha a través de un decreto que el propio TSE le va tocar emitir.

Incluso el período se puede a largar por otro motivos, históricamente se ha alargado porque lo que sucede también es que financieramente, a lo interno del TSE tienen que resolver cuestiones que permitan la liquidación de los gastos de la Juntas Electorales, y dependen también de lo que el Ministerio de Finanzas les traslade para ese fin.

Y como las elecciones se llevaron a cabo en este año, necesariamente tienen que ser en este ejercicio fiscal. En algunos casos el TSE ha quedado endeudado, pero no es algo que se haya resuelto más allá del proceso electoral.