Elecciones en el Cang: Planilla 3 tiene de líder al “Rey del Tenis” pero promete independencia

La planilla 3 es impulsada por la organización gremial Unión, cuyo líder es Roberto López Villatoro, alías “El Rey del Tenis”, una persona relacionada en supuestos procesos de amaños para la integración de las Cortes nacionales.

Sus candidatos son Julio José Aguilar Martínez, como comisionado titular, y Linda Greta de los Ángeles Rivera Pérez, como comisionada suplente, promovidos por la organización gremial de López Villatoro.

Aguilar Martínez, un abogado originario de Huehuetenango, destacó que aunque tengan un líder gremial, este no tendría incidencia en sus decisiones, en caso resulte electo ganador.

Así mismo, considera que el proceso penal del Caso Comisiones Paralelas es una sombra que persigue al grupo Unión, pero señala que eso no debe ser motivo para desconfiar de su independencia y objetividad.

¿Cómo evalúa la gestión del TSE que está por dejar el cargo en marzo del 2026?

Es una gestión bastante compleja que para poder analizar habría que entrar a temas muy profundos, administrativos y resoluciones, temas que hasta el momento no se han resuelto y están en camino.

¿Falló en algo la anterior Comisión de Postulación del TSE?

Desconozco la labor que hizo la anterior Comisión de Postulación. Uno no tiene ahora las planillas a la mano para entrar a analizar y parte de eso es la función que debemos realizar, si llegamos al cargo.

Uno analizar bien los perfiles de los que aspiren ser candidatos a magistrados, que los que lleguen al Congreso sean personas que cumplan con las características de ley.

Sin compromisos

¿Qué le motiva a formar parte de esa futura Comisión de Postulación?

Yo siempre he pensado que Huehuetenango es un departamento muy productivo y con excelentes profesionales, siempre he pensado que estamos un tanto en el olvido y no tenemos mucha incidencia en ciertos temas.

Parte de esta candidatura es poder tener una buena representación de mi bello departamento de Huehuetenango, es un espacio muy importante por el cuales decido participar.

Yo soy un abogado, son un profesional que no tiene ningún tipo de aspiración que me comprometa, yo puedo ejercer mis funciones, de ser electo, de una buena manera y dejar bien a mi departamento.

¿Por qué los agremiados al Cang deben de votar por usted?

Me considero que soy una persona que tiene la capacidad de poder representar a los agremiados, tengo más de nueve años de ejercicio profesional, tengo una maestría en Derecho Procesal Penal, un diplomado, docente en Universidad Panamericana.

Puedo cumplir con las responsabilidades en caso sea electo como comisionado titular, tengo un compromiso para hacer mi trabajo de manera honesta.

Los candidatos fueron los primeros en ser inscritos por cumplir con toda la documentación. Fotografía: Guatemala Visible.

Muchos sectores dudan del rector Walter Mazariegos, quien será el presidente de la Comisión de Postulación al TSE. ¿Usted tiene plena confianza en él como futuro líder de esa postuladora?

Al final esta comisión se complementa con distintos representantes y dentro de esa complementación que se haga, si es mi persona o alguien más, será parte de su función ver que todo se desarrolle de buena manera.

Yo no soy muy de hacer críticas a las demás personas, pero todos estamos exentos a esto. Pero remarco, la función del comisionado electo es velar que el proceso se desarrolle conforme la ley.

López Villatoro sin incidencia

¿Cómo garantiza que su trabajo en la postuladora será independiente y que no responderá a los grupos que promueven su candidatura?

Dentro de los requisitos que tiene uno al participar hay condiciones, entre ellas no usar teléfono dentro y fuera del lugar de sesiones. Se entiende que llegamos y hacemos nuestro trabajo sin ninguna influencia extraña.

¿De pasar a segunda vuelta, cual podría ser la competencia directa?

Hay planillas muy fuertes de personas que han hecho alianzas. Podrían ser las planillas 1, 4 y 5.

¿Cómo están financiando su campaña?

Nosotros en nuestras redes sociales tan solo estamos utilizando prácticamente campaña digital, redes sociales, prácticamente nuestra campaña no tiene inversión, es una campaña de boca en boca.

Solo se organizó una presentación de los candidatos para el 22 de diciembre, a las 22 horas, en la 9 avenida 2-18 de la zona 4 capitalina, esa es nuestra única actividad.

Unión se vincula directamente con Roberto López Villatoro “El Rey del Tenis”. ¿Él sigue formando parte de Unión?

Sí, él es nuestro líder principal y siempre ha tenido en su mente participar con la organización gremial.

Roberto López Villatoro, conocido como el "Rey del Tenis", perdió en la pasada elección de presidencia del Cang. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

¿López Villatoro ha manifestado intenciones de postularse al TSE o algún otro cargo en el 2026?

Tengo conocimiento que no.

López Villatoro enfrentó proceso penal en el Caso Comisiones Paralelas. ¿Ese antecedente les puede jugar en contra?

Pues he visto la información que se sube a las redes y así identifican a nuestra agrupación. Incluso un medio dice que esto afecta la credibilidad de nuestra organización, pero como siempre lo he dicho, en todas las planillas hay señalamientos y a todos les hacen vínculos, pero esto no debería de afectar para que confíen en nuestra planilla.

López Villatoro no tendría ninguna incidencia en nuestras decisiones si llegamos a ser electos comisionados.