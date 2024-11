Entre abucheos, prohibiciones y falta de quorum inicia interpelación del canciller

Este jueves 14 de noviembre el Congreso inició con la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, la cual fue solicitada por diputados de la oposición tras el voto a favor que dio Guatemala en mayo para reconocer que Palestina cumple los requisitos para ser un Estado de pleno derecho ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A eso del mediodía, el canciller ingresó al hemiciclo y solicitó la autorización del pleno para que dos viceministros lo acompañaran durante la interpelación, pero los diputados no lo permitieron.

El diputado Elmer Palencia, del partido Valor, comenzó con el cuestionamiento y le hizo 22 de 35 preguntas. Mientras se desarrollaba el juicio político, algunos diputados rompían quorum en diferentes ocasiones, lo cual detenía la interpelación; además, hubo un momento en que los diputados abuchearon.

El interrogatorio

¿A su consideración ha demostrado ser Palestina un amante de la paz? ¿Considera que el grupo Hamás es una organización terrorista o pacífica? ¿Considera que un israelita puede vivir en Palestina? ¿Considera que Hamás cumple con ser un amante de la paz?, fueron algunas de las preguntas hechas referente al tema de Palencia.

Al respecto, Martínez dijo que las preguntas no tenían relación con el tema de la interpelación, a lo que Palencia pidió que se limitara a responder. Esto ocasionó que los diputados oficialistas cuestionaran el juicio político.

“Usted tiene el derecho de formular la pregunta y el ministro tiene la obligación de responder. Si le satisface o no la respuesta es otro tema en cuestión en las siguientes repreguntas”, le dijo Nery Ramos, presidente del Congreso, a Palencia.

Martínez explicó que el pasado 10 de mayo la resolución que se apoyó establece que Palestina cumple las condiciones para ser miembro de las Naciones Unidas, pero no se le otorgó esa condición, sino que se remitió esa recomendación al Consejo de Seguridad para que lo considere.

El diplomático separó el tema diplomático de las acciones del grupo Hamás.

“Hamás es considerado como un grupo terrorista que claramente no es amante de la paz”, respondió a unas de las preguntas el funcionario.

Encontronazo en medio de la interpelación

Uno de los momentos más tensos en la sesión fue al inicio de las preguntas, pues el diputado oficialista David Illescas se acercó a donde se encontraba Palencia y cruzaron algunas palabras. Varios parlamentarios se acercaron para evitar que el incidente pasara a más. La Junta Directiva los llamó al orden.

“Cruzamos un par de palabras, me hicieron un chiste que no me pareció gracioso y pues le pedí que me respetara. Lo que pasa adentro, adentro se queda”, dijo Illescas en declaraciones a la prensa.

“A mí me enseñaron en mi casa que los problemas se arreglan adentro, entre nosotros, y para afuera, ya si hay algún delito o algo más grande hay que denunciarlo, pero entre dos legisladores que se lleguen a retar, de alguna manera o hablar algo, pues como me enseñaron, se arregla adentro”, agregó.

“Me voy satisfecho”

La interpelación se suspendió luego que se rompiera el quorum.

“Yo voy satisfecho, fue una jornada que valió la pena”, declaró Martínez al abandonar el hemiciclo. Además, detalló que algunas preguntas obligaban a que hiciera algún tipo de valoración, la cual por su cargo no podía hacer.

“Él no está aquí para valorar, está aquí para responder”, protestó Palencia al finalizar la sesión plenaria.

Solicitud de interpelación

En su momento fueron más de ocho los diputados que solicitaron la interpelación en contra de Martínez, pero cuatro declinaron: Byron Rodríguez, de Todos; Jorge Mario Villagrán, Azul; Hellen Ajcip, Elefante; y Jorge Castro, Viva.

Quienes continúan son los diputados: Elmer Palencia, Valor; Nadia de León, Nosotros; Álvaro Arzú, Unionista; Allan Rodríguez, Vamos; y Fidel Reyes Lee, Bien. Sin embargo, los dos primeros realizarán las preguntas básicas.

La interpelación continuará el próximo jueves, donde Palencia retomará las preguntas, para luego darle el espacio a de León para que continúe con el cuestionamiento.