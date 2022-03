Giammattei habla de la propuesta que enviará al Congreso por la crisis del precio del combustible en Guatemala

Agregó que con el tema de la gasolina se hará un planteamiento por parte de los ministros de Finanzas, de Energía y Minas a los jefes de bloques.

“Ahora, que quede claro algo: el precio internacional no lo fija el presidente de Guatemala, lo fija el mercado”, dijo el mandatario.

Expresó que “hay una guerra que ha desestabilizado al mundo”.

“Son 10 millones de barriles menos que producía Rusia, diarios, que no están entrando al mercado”. Agregó que mientras no se recupere el mercado, no se recupere la cantidad de barriles, se está jugando con los precios.

Ante la especulación, Giammattei dijo que ya les habían advertido y ya habían sancionado a las primeras gasolineras, porque “compraron a un precio y ahora lo está vendiendo a un precio a futuro”.

Agregó que eso no lo permite la ley, por lo que incluso se podrían dar cierres de gasolineras.

Apoyo temporal

Sobre las propuestas que presentará el Ejecutivo, algunas fuentes que trabajan en los planteamientos dijeron que se propondría un “apoyo temporal” para aliviar el precio del diésel, que es el que más emplea el transporte.

Además, el Gobierno comenzará con un “plan de austeridad” del gasto para responder a la crisis.

Se propondrían otros apoyos como agroinsumos, tarifa social de luz, gas propano, entre otros, dijeron las fuentes.

Iniciativas

Durante la sesión ordinaria de este martes 8 de marzo, diputados dieron lectura a tres iniciativas de ley que tienen por objeto paliar la crisis económica causada por el incremento en el precio de los combustibles y, aunque los parlamentarios pudieron haber agilizado el proceso, por mayoría se acordó que siguieran su trámite y pasaran al análisis de la Comisión de Finanzas.

Lea también: MEM verifica precio de la gasolina en Guatemala y advierte con sanciones penales para quienes especulen En principio eran cuatro iniciativas, pero la 6034 presentada por la Bancada Valor que contenía las reformas a la Ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano ya estaba encaminada y fue aprobada en horas de la tarde. Esta establece la continuidad del subsidio al propano: en cilindros de 10 libras Q8, 20 libras Q16, 25 libras Q20 y 35 libras Q28.

Sin embargo, otras tres iniciativas no corrieron con la misma suerte, pese a que el diputado Álvaro Arzú Escobar, ponente de una de ellas, solicitó que las propuestas fueran dispensadas de dictamen favorable de la Comisión de Finanzas para agilizar su discusión, derivado del incremento desmedido en el precio de los combustibles, que, de acuerdo con su percepción, podría llegar a los Q50 por galón de gasolina, debido a las sanciones que se le han aplicado a Rusia, unos de los mayores productores de petróleo en el mundo.