Giammattei pedirá apoyo al BCIE para implementar un seguro agrícola

El presidente Alejandro Giammattei viajará este lunes a Honduras para sostener una reunión para solicitar apoyo al BCIE para un seguro agrícola y de vivienda. (Foto Prensa Libre: EFE)

En entrevista este domingo con un telenoticiero, el presidente Alejandro Giammattei mencionó que durante la reunión que sostendrá este lunes en la sede del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en Honduras, solicitará a este órgano que interceda para que la región obtenga fondos para el cambio climático, que serán utilizados para crear un seguro agrícola que ayudará a las personas que hayan perdido sus cultivos en desastres naturales, como la depresión tropical Eta.

Le puede interesar Giammattei culpa a países industrializados por desastres naturales Irving Escobar 13 de noviembre de 2020 a las 02:08h

Giammattei indicó que en el encuentro estará presente el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su homólogo de Nicaragua, Daniel Ortega. Ambos apoyan la propuesta del mandatario guatemalteco, que también busca crear un seguro de vivienda para los damnificados.

De acuerdo con los cálculos presentados durante la entrevista, son 900 mil guatemaltecos los que resultaron afectados por las intensas lluvias provocadas por la depresión tropical. La mayoría perdieron sus cultivos.

También lea | ¿Cuántos son los daños que dejó Eta en Guatemala y Honduras? Cepal lo averiguará

“El problema es que tienen que volver a sembrar y eso será tres o cuatro meses que no tendrán cosecha y hay que darles alimento, a diferencia de un terremoto, en el que puede haber que haya bloqueos, los cultivos no se dañan, con una inundación se daña todo”, dijo Giammattei, situación que de no resolverse podría aumentar las cifras de inseguridad alimentaria que hay en el país.

El seguro agrícola, señaló, sería un apoyo par estas familias, y la intención es que se implemente a partir del próximo año en la región centroamericana.

“Guatemala está ubicada en una de las tres principales regiones con mayores índices de afección del cambio climático, entonces necesitamos la colaboración de los países industrializados, no puede ser que nosotros estemos pagando los elotes que no hemos comido”, expresó.

La tormenta tropical Eta dejó daños severos en infraestructura estatal y viviendas, los cuales asciende preliminarmente Q3 mil millones, a los que habría que sumar la destrucción que pueda ocasionar el huracán Iota que se prevé ingrese al país el lunes por la noche y afecte con lluvias al 85% del territorio nacional.