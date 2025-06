Gobierno confirma continuidad de Henry Saenz y descarta cambios en el alto mando del Ministerio de la Defensa

El presidente Bernardo Arévalo no tiene previsto hacer cambios en el alto mando del Ejército el próximo 30 de junio y mantendrá en su cargo al general de brigada Henry Sáenz como ministro de la Defensa. Así lo confirmó oficialmente el Gobierno al descartar modificaciones en la cúpula militar.

“No se contempla ningún cambio en el alto mando del Ministerio de la Defensa”, informó el Ejecutivo en respuesta a los cuestionamientos sobre posibles relevos.

Además, se indicó que el mandatario “ha explicado en varias ocasiones que todos los miembros de su Gabinete están en constante evaluación, pero no se contempla ningún cambio en el Ministerio de la Defensa. Es decir, no hay cambio en el ministro de la Defensa, general de brigada Henry Saenz”.

De momento, el Gobierno solo añadió que “en los próximos días se harán los anuncios correspondientes”, sin ofrecer más detalles sobre la evaluación de los altos mandos castrenses.

¿Quién es Henry Sáenz Ramos?

El Ejército confirmó que el general Saenz cuenta con 33 años de servicio y que pertenece a la promoción 118 de la Escuela Politécnica.

El actual ministro posee un doctorado en Seguridad y Defensa, así como dos maestrías, una en Administración de Recursos y Tecnología, y otra en Seguridad Pública. Además, es licenciado en Administración de Recursos y Tecnología.

Entre los cargos que ha desempeñado destacan el de segundo comandante de Creompaz y subdirector de la Escuela Politécnica.

Actualmente, varios altos cargos dentro del Ministerio de la Defensa (Mindef) también pertenecen a la promoción 118 de la Escuela Politécnica, la misma que la del ministro en funciones. Entre ellos se encuentran:

General Hermelindo Choz Soc, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional

General Aramis Fuertes Orozco, subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional

General Luis Alberto Juárez Betancourth, viceministro de Política y Defensa

General William Oswaldo Sierra Sam, inspector general

General Miguel Ángel Orozco y Orozco, comandante de la Fuerza de Tierra

Cuestionamientos legales

El coronel Miguel Barrios Martínez ha presentado dos amparos relacionados con la permanencia de altos mandos en el Ejército, entre ellos el general Henry Sáenz y el general Hermelindo Choz Soc.

El primero de estos recursos legales fue presentado en mayo de 2024 y cuestionaba la legalidad de ciertos ascensos; sin embargo, este amparo no prosperó.

El segundo amparo, presentado el 2 de junio de 2025 pone en entredicho la permanencia prolongada de Sáenz y Choz Soc en sus cargos tras cumplir el tiempo máximo de servicio activo estipulado en la ley.

En dicho amparo, Barrios Martínez argumenta que la permanencia de ambos oficiales “constituye un acto que causa agravio”, dada la “amenaza inminente y cierta” que representa que continúen en sus cargos después de haber cumplido 33 años de servicio activo.

El documento legal señala además que esta situación vulnera disposiciones específicas de la Ley Constitutiva del Ejército y pone en riesgo derechos y garantías constitucionales de la institución y de los propios oficiales en servicio.

De manera textual, el amparo describe: “Es importante aclarar que ambos artículos citados, tanto el 84 como el 88, tienen el mismo efecto jurídico, y es que el oficial en servicio activo en el Ejército de Guatemala, al llegar a cumplir 33 años de servicio ininterrumpidos, debe ser relegado de las posiciones de mando y pasar a una situación pasiva durante los siguientes tres años hasta que cause baja definitiva. Durante esos tres años en situación pasiva, no podrá ejercer mando alguno y se dedicará únicamente a funciones de asesor, instructor o agregado militar. Sin embargo, a diferencia de otros oficiales, los que integran el Alto Mando no pasarán a desempeñar estas funciones de asesoría o instrucción, sino que simplemente quedarán a disposición del Ministerio de la Defensa".

El amparo sostiene que esta permanencia no autorizada implica una violación a la normativa interna del Ejército y genera un agravio personal y profesional para Barrios Martínez. Asimismo, en el documento se advierte que estas violaciones podrían materializarse a partir del 28 de junio de 2025.

LECTURAS RELACIONADAS Panorama político 2025: debe ser un año de mejores resultados para Guatemala y para el gobierno de Arévalo

Como parte del proceso legal, Barrios Martínez ha solicitado que el Ministerio Público (MP) sea notificado a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal.

Este amparo se ha convertido en un punto de debate sobre la renovación del alto mando militar y la interpretación de la Ley Constitutiva del Ejército, en un contexto donde el Gobierno ha respondido que ha decidido mantener a los actuales oficiales en sus cargos.

El artículo 84 de la Ley Constitutiva del Ejército establece que los oficiales deben pasar a “situación de apresto” al cumplir 33 años de servicio. En ese estado, pueden ejercer funciones como asesores, pero no pueden ocupar cargos de mando.

Según la acción legal, Sáenz y Choz Soc llegarán a los 33 años reglamentarios el 27 de junio de 2025 y deben causar baja definitiva el 27 de junio de 2028.

Lo que dice la Ley del Ejército

La Ley Constitutiva del Ejército establece en su artículo 84 que los oficiales, al cumplir 33 años de servicio, deben pasar a una “situación de apresto”, una etapa administrativa en la que ya no pueden ejercer funciones de mando, dirección o administración.

En esta condición, solo pueden desempeñarse como asesores, consultores, instructores o agregados militares, especifica el numeral 1 del mismo artículo, y deben permanecer así hasta completar 36 años de servicio, momento en el que causan baja definitiva.

El artículo 88 refuerza esta disposición para los integrantes del Alto Mando, quienes al llegar a los 33 años tampoco pueden seguir en funciones de liderazgo.

A diferencia de otros oficiales en apresto, los altos mandos no asumen roles de asesoría o instrucción, sino que simplemente quedan a disposición del Ministerio de la Defensa, sin tareas operativas.

Aunque una reforma aprobada por el Congreso en 2022 (Decreto 14-2022) amplió de 33 a 36 años el tiempo total de servicio militar, no eliminó la obligación de pasar a situación pasiva al alcanzar los 33 años.

Esta modificación buscó aprovechar la experiencia del personal, pero mantuvo las restricciones sobre el ejercicio de mando.

Análisis

El coronel retirado Mario Mérida, analista en temas de seguridad y defensa, afirmó que la permanencia del general Henry Saenz en el cargo de ministro de la Defensa después de haber cumplido los 33 años de servicio no sería legal bajo el marco normativo vigente.

“Si yo me tengo que retirar el 30 de junio de este año, ese es un ultimátum claro e inamovible. No existe ninguna manera de que se pueda eludir ni la Ley Constitutiva del Ejército ni el Reglamento de Ascenso Militar en Guatemala”, explicó con contundencia.

Mérida recordó que tradicionalmente, los oficiales que llegan al límite máximo de años de servicio son retirados incluso con anticipación, para facilitar su transición a la vida civil y evitar cualquier incumplimiento legal.

Por tanto, mantener en funciones a un oficial activo que ha cumplido ese tiempo, señala un claro incumplimiento de las disposiciones legales.

Respecto a la posibilidad de que el presidente Arévalo mantenga a Sáenz en una función cercana, el experto aclaró que el mandatario podría contratarlo únicamente como asesor civil, una figura distinta a la de militar activo.

“El presidente lo puede contratar como comisionado de Seguridad y Defensa posteriormente, para que siga colaborando en temas de interés nacional, pero ya en su calidad de oficial jubilado”, puntualizó.

Finalmente, Mérida advirtió que la continuidad de Sáenz en el cargo más allá del plazo legal implicaría una clara violación a la ley: “El presidente estaría incurriendo en una transgresión normativa al mantenerlo en el cargo, a pesar de que el general ya cumplió el tiempo de servicio previsto para oficiales activos. Esto podría derivar en cuestionamientos legales y problemas institucionales graves.”

Antecedente con Giammattei

Una situación similar ocurrió durante la administración de Alejandro Giammattei, en julio de 2023, cuando se cuestionó la continuidad del general William Arnulfo López Chay como jefe del Estado Mayor, pese a haber superado el tiempo de servicio establecido por ley.

Incluso sectores tradicionalmente afines al gobierno, como la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), criticaron la decisión. Su presidente, Ricardo Méndez-Ruiz, acusó a Giammattei de abuso de autoridad y prolongación indebida de funciones.

En aquel entonces, el Ejecutivo defendió su decisión basándose en el artículo 88 de la Ley del Ejército, que permite la continuidad del jefe del Estado Mayor si es nombrado ministro de la Defensa, lo cual no se aplicaba en ese caso.

Lea también: Nueva ofensiva de Guatemala busca contener redes criminales y violencia en zona fronteriza