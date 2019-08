Grupo anti-Cicig protesta en presentación de informe de cierre

Los que manifiestan a favor de CICIG, veo que llegan a pie y son negritos, que el día de hoy no consiguieron para el pasaje para apoyar, y los que manifiestan en contra llegan en camionetas de lujo y se ven bien alimentados jejejeje ¿Por qué será?. Los que mandan en este país son los dueños de las constructoras que hacen los caminos para sus fincas con dinero prestado a nombre de los guatemaltecos, nunca los miramos porque andan en helicópteros, gozan de beneficios fiscales porque dicen que generan “empleo” y si pagan algo a la vuelta los cobran como crédito fiscal en millones, ellos son los dueños de las curules en el congreso, de la silla presidencial, las butacas de los magistrados, de la pistola del general y de la sotana del cura. Ellos no son corruptos porque tienen a este pueblo por derecho; quien les dice algo o les señala el saqueo que han hecho en este país, lo señalan de retrogrado comunista, guerrillero e izquierdista y mal ciudadano para la democracia de ellos, esto no es nuevo, viene desde 1954, el ejército es la mascota con dientes afilados, listos para morder a la pobre ciudadania.