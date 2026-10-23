Guatemala presenta aviones adquiridos a EE. UU. para combatir incendios forestales y atender emergencias

Autoridades del Gobierno de Guatemala y de la Embajada de Estados Unidos participaron este viernes 23 de octubre en la presentación de las aeronaves Thrush 710P Fire Bird y Twin Otter, que serán utilizadas en operaciones aéreas especializadas para la protección de los recursos naturales y la atención de emergencias ambientales.

La presentación de las aeronaves, en la pista de la Fuerza Aérea Guatemalteca, estuvo a cargo de Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala; el presidente Bernardo Arévalo, y el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz.

Tres aviones para combatir el fuego desde el aire y uno para transporte y evacuaciones médicas integran la compra del Ejército de Guatemala, valorada en aproximadamente Q230 millones.

Andrews indicó que esta adquisición reafirma la sólida cooperación entre Estados Unidos y Guatemala y representa un paso concreto hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales de respuesta ante desastres. Añadió que, cuando Guatemala se fortalece, Estados Unidos también se fortalece, pues un país más preparado reduce las crisis humanitarias y aumenta la estabilidad nacional y la seguridad regional.

Explicó que estas aeronaves no son herramientas de combate ni instrumentos de guerra, sino recursos operativos para salvar vidas, proteger infraestructura crítica y responder cuando los incendios amenacen a las comunidades.

Resaltó que, con estas aeronaves, tanto el Ministerio de la Defensa Nacional como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres contarán con mayores capacidades para mitigar desastres, evacuar zonas vulnerables y proteger el patrimonio de la nación.

Remarcó que esta inversión es un ejemplo de responsabilidad compartida entre ambos países y reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Guatemala mediante alianzas efectivas.

El presidente Bernardo Arévalo recordó el incendio de gran magnitud registrado en el volcán de Agua, que marcó el comienzo de una temporada de incendios sin precedentes en la historia del país.

Indicó que Guatemala contaba con una capacidad de respuesta limitada para enfrentar esa temporada, lo que evidenció las carencias de equipamiento adecuado para combatir incendios forestales de gran magnitud.

Posteriormente, comenzaron las gestiones para fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la eficacia de la respuesta ante emergencias. El mandatario calificó de histórica la incorporación de estas aeronaves, que permitirán combatir incendios, trasladar personal y suministros, así como establecer puentes aéreos con comunidades que queden aisladas.

Añadió que el país enfrenta condiciones climáticas asociadas con el fenómeno de El Niño, que podrían intensificar las sequías y aumentar el riesgo de incendios forestales.

Afirmó que estas aeronaves también fortalecen la seguridad, al ampliar las capacidades de reconocimiento, transporte y despliegue para apoyar a las unidades en tierra.

Arévalo indicó que el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales amenazan la tranquilidad de las comunidades, debilitan las instituciones y buscan aprovechar cualquier espacio para establecerse, por lo que consideró necesario actuar con firmeza y fortalecer a la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Agregó que esta adquisición no es un hecho aislado, pues forma parte del plan de modernización de las fuerzas del Ejército de Guatemala.

Destacó que el levantamiento del embargo militar por parte de Estados Unidos ha abierto nuevas oportunidades de equipamiento y cooperación con una visión estratégica.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, indicó que la incorporación de un avión Twin Otter y tres aeronaves Turbo Thrush representa un avance trascendental para el fortalecimiento de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

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Además, explicó que la adquisición incluye la capacitación de las tripulaciones que estarán a cargo de las aeronaves, así como el soporte técnico correspondiente.

Según el ministro, por primera vez el país contará con aeronaves dedicadas al combate de incendios forestales, lo que reforzará la capacidad para resguardar las reservas naturales, proteger la flora y la fauna y defender un patrimonio de valor mundial.

Dijo que la incorporación de estas aeronaves responde a una estrategia de anticipación ante un eventual fenómeno de El Niño y busca contrarrestar los efectos de las condiciones de sequía que podrían agravar los incendios forestales.

El avión Twin Otter aumentará las capacidades de transporte de personal y reconocimiento aéreo. También servirá para apoyar evacuaciones aeromédicas, establecer puentes aéreos para el envío de ayuda y trasladar equipo de respuesta ante emergencias.

Cada Thrush 710P dispone de un depósito con capacidad nominal de 710 galones, unos 2,687 litros de agua, de acuerdo con el fabricante. Los tres suman una capacidad de más de ocho mil litros por carga conjunta.

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