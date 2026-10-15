Ejército y PNC refuerzan operativos en San Marcos ante presiones del narcotráfico para retirar a militares

El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron este jueves 15 de octubre una operación de mayor escala en Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, para tomar el control de las áreas afectadas por enfrentamientos armados, identificar a quienes utilizan armas de alto poder, e investigar la posible participación de organizaciones del narcotráfico en ataques a las fuerzas del orden público.

El despliegue ocurre en medio de las presiones que, según el Ministerio de la Defensa (Mindef), ejercen estructuras criminales para que el Ejército abandone posiciones estratégicas en la frontera con México, una región utilizada para el trasiego de drogas, armas y para el cultivo de amapola.

Esvin Jacinto Quiché, subdirector general de Operaciones de la PNC, explicó que las fuerzas de seguridad ingresaron pasado el mediodía de este 15 de octubre a ambos municipios, con poco más de 400 soldados y cerca de 300 policías.

Indicó que las operaciones podrían prolongarse entre 15 y 20 días, dependiendo de cómo evolucione la situación del conflicto, donde durante los últimos días se han intensificado los ataques con armas de fuego.

El Ejército dijo que mantiene presencia permanente en el área, y este jueves comenzó una operación reforzada con personal adicional, puestos de control y registro, patrullajes a pie y motorizados.

Investigan participación del narcotráfico

Quiché explicó que el contingente que ahora refuerza la seguridad en la zona fronteriza en el Occidente del país, incluye equipos de investigación criminal que buscarán determinar si organizaciones delictivas guatemaltecas o mexicanas están involucradas en los enfrentamientos que se han registrado en las últimas semanas y que han sembrado el miedo entre la población.

Otro de los objetivos, dijo el jefe policial, es identificar a las personas que portan armas automáticas de alto poder y que han utilizado para amedrentar a los vecinos y perpetrar ataques a grupos rivales e, incluso, en contra de personal militar.

El subdirector de la PNC señaló que en estos municipios se ha identificado el uso de fusiles de alto poder y rifles con miras de precisión para alcanzar objetivos a larga distancia.

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Narcos buscan retirar al Ejército

El Mindef sostiene que varias organizaciones criminales buscan que sea retirado un búnker construido en coordinación con el Ministerio de Gobernación en un punto fronterizo entre Guatemala y México.

Informes de inteligencia militar también señalan que organizaciones vinculadas con el Cartel de Sinaloa buscan el retiro de soldados desplegados en Tajumulco e Ixchiguán, donde las disputas territoriales se han relacionado con intereses territoriales de grupos vinculados al narcotráfico.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, reconoció este jueves 15 de octubre que combatir a estas organizaciones resulta complejo debido a su capacidad económica y las relaciones que mantienen en distintos círculos de poder local.

"Son poderosos, ellos tienen mucho dinero, tienen comprada mucha gente en muchos sectores, y esa precisamente es la dificultad" para combatirlos, reconoció el jefe de la cartera de Defensa.

Sáenz explicó que las fuerzas de seguridad deben cumplir procedimientos y plazos legales, mientras las organizaciones criminales operan al margen de la ley, lo que hace más fácil a estos últimos realizar sus operaciones.

El siguiente paso será debilitar las estructuras

El ministro Sáenz indicó que las operaciones militares han permitido afectar el trasiego de estupefacientes, aunque reconoció que todavía no han logrado debilitar significativamente las estructuras criminales.

Según el ministro, "reconfiguración no ha habido, lo que ha habido es diferentes niveles de permanencia u operación en el territorio", por lo que considera que las estrategias castrenses han sido efectivas. Sáenz considera que el siguiente paso será avanzar contra esas estructuras, más allá de impedir sus operaciones de traslado de drogas.

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PUESTO DE CONTROL Y REGISTRO



San Marcos



Ejército de Guatemala, a través de la Brigada de Operaciones para Montaña "GJMRB", mantiene presencia efectúando puesto de control y registro sobre la ruta 12N, en aldea Tuichan, Ixchiguan, San Marcos, seguimos construyendo Nación. pic.twitter.com/sQ7B1ea2JQ — Brigada de Operaciones para Montaña (@BrigadaBOpM) October 13, 2026

Un soldado murió por un disparo en la cabeza

La tensión en la región se agravó el 8 de octubre, cuando un soldado del Ejército murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras brindaba seguridad en una posición militar ubicada entre comunidades.

"Un francotirador, desde otra posición, disparó a las posiciones militares e impactó en la cabeza del soldado, dejándolo fallecido inmediatamente", declaró el ministro el día del ataque.

El Ministerio Público (MP) inició diligencias para establecer desde dónde se efectuó el disparo y quién fue el responsable. El 9 de octubre, la institución informó que procesaba la escena y recopilaba indicios. Hasta este jueves 15 de octubre, no habían informado de más avances en la investigación.

Niñas permanecieron refugiadas en una escuela

Los enfrentamientos también han afectado a la población estudiantil. El Mindef asegura que un video divulgado el 13 de octubre corresponde a una escuela cercana a la zona de conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán, donde varias niñas permanecieron refugiadas durante horas para protegerse de los disparos.

En las imágenes se observa a las estudiantes correr con sus mochilas y esconderse debajo de los escritorios mientras se escuchan detonaciones. Algunas lloran ante la situación.

Según el Mindef, las menores permanecieron varias horas dentro del establecimiento educativo y posteriormente fueron evacuadas.

Ante los incidentes armados, el Ministerio de Educación (Mineduc) dispuso continuar las clases a distancia en las escuelas del cantón Las Brisas y del caserío Villa Linda, aldea Tuichán, Ixchiguán.

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Una influencia de décadas

La presencia del narcotráfico en comunidades fronterizas con México no es reciente. Durante décadas, las organizaciones criminales han aprovechado la limitada presencia del Estado para establecer rutas y mantener influencia territorial.

En San Marcos, exalcaldes como Erik Salvador Súñiga Rodríguez, de Ayutla; Carlos Danilo Preciado Navarijo, de Ocós, y Crysthian Omar Escobar Ángel, de El Rodeo, enfrentaron procesos por narcotráfico en Estados Unidos.

Súñiga se declaró culpable y murió antes de recibir sentencia. Preciado Navarijo fue condenado a 10 años de prisión y Escobar Ángel recibió una pena de 27 años y tres meses.