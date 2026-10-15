Ejército y PNC refuerzan operativos en San Marcos ante presiones del narcotráfico para retirar a militares
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Ejército y PNC refuerzan operativos en San Marcos ante presiones del narcotráfico para retirar a militares

Unos 700 policías y militares ejecutan operativos en Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, desde este jueves 15 de octubre, para evitar más ataques armados y la posible participación del crimen organizado.

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Soldados del Ejército de Guatemala y PNC refuerzan su presencia en Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, ante la escalada de enfrentamientos armados.(Foto Prensa Libre: Mindef)

El Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron este jueves 15 de octubre una operación de mayor escala en Tajumulco e Ixchiguán, San Marcos, para tomar el control de las áreas afectadas por enfrentamientos armados, identificar a quienes utilizan armas de alto poder, e investigar la posible participación de organizaciones del narcotráfico en ataques a las fuerzas del orden público.

El despliegue ocurre en medio de las presiones que, según el Ministerio de la Defensa (Mindef), ejercen estructuras criminales para que el Ejército abandone posiciones estratégicas en la frontera con México, una región utilizada para el trasiego de drogas, armas y para el cultivo de amapola.

Esvin Jacinto Quiché, subdirector general de Operaciones de la PNC, explicó que las fuerzas de seguridad ingresaron pasado el mediodía de este 15 de octubre a ambos municipios, con poco más de 400 soldados y cerca de 300 policías.

Indicó que las operaciones podrían prolongarse entre 15 y 20 días, dependiendo de cómo evolucione la situación del conflicto, donde durante los últimos días se han intensificado los ataques con armas de fuego.

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El Ejército dijo que mantiene presencia permanente en el área, y este jueves comenzó una operación reforzada con personal adicional, puestos de control y registro, patrullajes a pie y motorizados.

Investigan participación del narcotráfico

Quiché explicó que el contingente que ahora refuerza la seguridad en la zona fronteriza en el Occidente del país, incluye equipos de investigación criminal que buscarán determinar si organizaciones delictivas guatemaltecas o mexicanas están involucradas en los enfrentamientos que se han registrado en las últimas semanas y que han sembrado el miedo entre la población.

Otro de los objetivos, dijo el jefe policial, es identificar a las personas que portan armas automáticas de alto poder y que han utilizado para amedrentar a los vecinos y perpetrar ataques a grupos rivales e, incluso, en contra de personal militar.

El subdirector de la PNC señaló que en estos municipios se ha identificado el uso de fusiles de alto poder y rifles con miras de precisión para alcanzar objetivos a larga distancia.

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Narcos buscan retirar al Ejército

El Mindef sostiene que varias organizaciones criminales buscan que sea retirado un búnker construido en coordinación con el Ministerio de Gobernación en un punto fronterizo entre Guatemala y México.

Informes de inteligencia militar también señalan que organizaciones vinculadas con el Cartel de Sinaloa buscan el retiro de soldados desplegados en Tajumulco e Ixchiguán, donde las disputas territoriales se han relacionado con intereses territoriales de grupos vinculados al narcotráfico.

El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, reconoció este jueves 15 de octubre que combatir a estas organizaciones resulta complejo debido a su capacidad económica y las relaciones que mantienen en distintos círculos de poder local.

"Son poderosos, ellos tienen mucho dinero, tienen comprada mucha gente en muchos sectores, y esa precisamente es la dificultad" para combatirlos, reconoció el jefe de la cartera de Defensa.

Sáenz explicó que las fuerzas de seguridad deben cumplir procedimientos y plazos legales, mientras las organizaciones criminales operan al margen de la ley, lo que hace más fácil a estos últimos realizar sus operaciones.

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El siguiente paso será debilitar las estructuras

El ministro Sáenz indicó que las operaciones militares han permitido afectar el trasiego de estupefacientes, aunque reconoció que todavía no han logrado debilitar significativamente las estructuras criminales.

Según el ministro, "reconfiguración no ha habido, lo que ha habido es diferentes niveles de permanencia u operación en el territorio", por lo que considera que las estrategias castrenses han sido efectivas. Sáenz considera que el siguiente paso será avanzar contra esas estructuras, más allá de impedir sus operaciones de traslado de drogas.

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Un soldado murió por un disparo en la cabeza

La tensión en la región se agravó el 8 de octubre, cuando un soldado del Ejército murió tras recibir un disparo en la cabeza mientras brindaba seguridad en una posición militar ubicada entre comunidades.

"Un francotirador, desde otra posición, disparó a las posiciones militares e impactó en la cabeza del soldado, dejándolo fallecido inmediatamente", declaró el ministro el día del ataque.

El Ministerio Público (MP) inició diligencias para establecer desde dónde se efectuó el disparo y quién fue el responsable. El 9 de octubre, la institución informó que procesaba la escena y recopilaba indicios. Hasta este jueves 15 de octubre, no habían informado de más avances en la investigación.

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Gabriel García Luna, fiscal general del Ministerio Público, se refiere a las investigaciones sobre posibles vínculos entre el narcotráfico y estructuras del Estado.

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Fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos se reunieron en Guatemala con autoridades del Ministerio Público (MP) y del Ministerio de Gobernación para fortalecer la cooperación contra estructuras criminales transnacionales, el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, de las extradiciones y la persecución de quienes faciliten protección a esas organizaciones, incluidos narcopolíticos. La visita, calificada de inédita por las autoridades estadounidenses, reunió a fiscales de Nueva York, Florida, California, Arizona, Nuevo México y cuatro distritos de Texas. Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, dijo que es la primera vez que una delegación de fiscales de nueve distritos federales visita Guatemala y aseguró que nunca antes tantos funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia habían estado al mismo tiempo en la región. Los fiscales que hoy nos acompañan están aquí para fortalecer estos lazos con el Ministerio Público y perseguir a narcotraficantes, sus aliados y quienes les facilitan protección, incluyendo narcopolíticos. El mensaje es claro no hay refugio para quienes lucran con el narcotráfico, las extorsiones, el lavado de activos, el tráfico de personas y otros delitos transnacionales, sin importar el cargo que ocupan, dijo Andrews. El diplomático agregó que el año pasado se alcanzó un récord de 34 extradiciones entre Guatemala y Estados Unidos y aseguró que este año la cifra está cerca de ser superada. MP pone atención en elecciones del 2027 Gabriel García Luna, fiscal general del MP, vinculó el fortalecimiento de las capacidades contra el crimen organizado con los riesgos que, según expuso, deben ser atendidos antes de las elecciones generales del 2027. Uno de esos ámbitos requiere particular atención ante las próximas elecciones generales del 2027 la posible vinculación del narcotráfico y de estructuras del crimen organizado con actividades políticas y electorales, dijo el jefe del MP. García Luna añadió que el combate a la narcopolítica deberá apoyarse en investigación especializada, análisis financiero y patrimonial e intercambio de información para establecer el origen, movimiento y destino de recursos ilícitos. En el marco de las elecciones generales del 2027 debemos contar con mejores capacidades para identificar posibles vínculos entre estructuras criminales, recursos de procedencia ilícita y actividades políticas o electorales cuando existan elementos que puedan constituir delito, expresó. Según el fiscal general, el MP fortalecerá las capacidades de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y la Fiscalía de Delitos Electorales, entre otras. También sostuvo que esas investigaciones no deben utilizarse para intervenir en la competencia política. Nuestra función no consiste en intervenir en la competencia política, ni en determinar quién debe participar en ella. Nuestra responsabilidad es investigar conforme a la ley aquellos hechos que puedan constituir delito y ejercer persecución penal cuando corresponda, afirmó García Luna. El dinero detrás de las estructuras Durante el encuentro, uno de los fiscales estadounidenses señaló que la estrategia no se limitará a detener a quienes transportan drogas, sino que buscará alcanzar a las organizaciones que operan detrás de ellos y seguir sus recursos financieros. “Y les pediría que sigan nuestros resultados, tanto para los Estados Unidos como para Guatemala, durante los próximos 17 meses y en el futuro, para ver lo que podemos acompañar juntos como compañeros, comentó. Villeda destaca combate a finanzas criminales Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, señaló que Guatemala y Estados Unidos comparten objetivos en el combate de estructuras criminales y destacó la persecución de las finanzas que permiten su funcionamiento. Lucha contra las pandillas terroristas, lucha contra el narcotráfico, lucha contra las estructuras criminales que se dedican al tráfico de personas y, asimismo, una lucha directa contra las finanzas criminales que sostienen a estas organizaciones, comentó. Villeda dijo que las reuniones con los funcionarios estadounidenses incluyen coordinación de casos, intercambio de información, extradiciones y mecanismos de asistencia jurídica. El ministro añadió que el trabajo conjunto entre ambos países antecede a la llegada de los fiscales federales. Según Villeda, Estados Unidos ha apoyado durante años el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas de seguridad y justicia mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de información y desarrollo de unidades especializadas. El ministro afirmó que Gobernación buscará fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad, mejorar el intercambio de información y profundizar la cooperación operativa con el MP y las autoridades estadounidenses. Estados Unidos puede contar con Guatemala como un socio serio, comprometido y sobre todo confiable, comentó. Cooperación más allá de las fronteras Brian Skaret, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó que su trabajo incluye la cooperación internacional para obtener evidencia en otros países, llevar a fugitivos ante la justicia y fortalecer las alianzas con autoridades extranjeras. Skaret señaló que la cooperación con Guatemala tiene cuatro prioridades acciones contra organizaciones terroristas, casos de tráfico de personas, avances en extradiciones y coordinación con el equipo del Departamento de Justicia en Guatemala. Los criminales ven las fronteras como una oportunidad para actividades ilícitas, mientras que los fiscales miran más allá de esas mismas fronteras y ven socios en esta lucha, declaró Skaret. Es por eso que estamos trabajando con nuestros socios de aplicación de la ley de Guatemala para fortalecer la cooperación contra las organizaciones terroristas y en casos de tráfico de migrantes, asegurar más extradiciones de prófugos estadounidenses y llevar a los delincuentes ante la justicia, sin importar dónde operen, añadió. Casos y operaciones conjuntas Víctor Pablo White, fiscal federal del Distrito Sur de California, señaló que las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al lavado de dinero operan más allá de las fronteras y destacó la cooperación de Guatemala para desmantelar operaciones de carteles que trafican cocaína hacia Estados Unidos, como Los Huistas. Justin Simmons, fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, expuso como ejemplo de esa cooperación un caso ocurrido en San Antonio, Texas, en junio del 2022, en el que migrantes murieron dentro de un tráiler. Según Simmons, entre las víctimas hubo 21 guatemaltecos y la colaboración con fiscales de Guatemala permitió llevar ante la justicia estadounidense a integrantes de la estructura. Estas organizaciones necesitan entender que no pueden esconderse en Estados Unidos y que ya no pueden esconderse en Guatemala, afirmó Simmons. De acuerdo con las autoridades estadounidenses la cooperación incluye el trabajo de las Fuerzas de Tarea Conjuntas Alpha y Vulcano, además de la participación de agencias estadounidenses como la DEA, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Andrews afirmó que la visita busca traducir esa coordinación en investigaciones y procesos judiciales. Esta visita sin precedentes es prueba de que cuando Estados Unidos se compromete, actúa. No estamos aquí para hablar de problemas, estamos aquí para confrontarlos y resolverlos junto a Guatemala, indicó.

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Niñas permanecieron refugiadas en una escuela

Los enfrentamientos también han afectado a la población estudiantil. El Mindef asegura que un video divulgado el 13 de octubre corresponde a una escuela cercana a la zona de conflicto entre Tajumulco e Ixchiguán, donde varias niñas permanecieron refugiadas durante horas para protegerse de los disparos.

En las imágenes se observa a las estudiantes correr con sus mochilas y esconderse debajo de los escritorios mientras se escuchan detonaciones. Algunas lloran ante la situación.

Según el Mindef, las menores permanecieron varias horas dentro del establecimiento educativo y posteriormente fueron evacuadas.

Ante los incidentes armados, el Ministerio de Educación (Mineduc) dispuso continuar las clases a distancia en las escuelas del cantón Las Brisas y del caserío Villa Linda, aldea Tuichán, Ixchiguán.

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Una influencia de décadas

La presencia del narcotráfico en comunidades fronterizas con México no es reciente. Durante décadas, las organizaciones criminales han aprovechado la limitada presencia del Estado para establecer rutas y mantener influencia territorial.

En San Marcos, exalcaldes como Erik Salvador Súñiga Rodríguez, de Ayutla; Carlos Danilo Preciado Navarijo, de Ocós, y Crysthian Omar Escobar Ángel, de El Rodeo, enfrentaron procesos por narcotráfico en Estados Unidos.

Súñiga se declaró culpable y murió antes de recibir sentencia. Preciado Navarijo fue condenado a 10 años de prisión y Escobar Ángel recibió una pena de 27 años y tres meses.

ESCRITO POR:

Rubén Lacán

Periodista con experiencia en televisión y especializado en temas políticos, comunitarios y sucesos.

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