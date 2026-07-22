Guatemala rechaza declaraciones de Daniel Ortega relacionadas con las elecciones en Nicaragua

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Guatemala rechaza declaraciones de Daniel Ortega relacionadas con las elecciones en Nicaragua

Guatemala fija postura tras la decisión de Daniel Ortega Saavedra y señala que esta limita la posibilidad de una alternancia en el poder en Nicaragua.

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DANIEL ORTEGA. EFE

Fotografía de archivo del 10 de enero de 2025 del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, hablando en Caracas. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó este miércoles 22 de julio su rechazo a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, quien afirmó que en ese país no volverán a celebrarse elecciones, lo que limita la posibilidad de alternancia en el poder.

«Esa aseveración constituye una grave vulneración de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como de los principios de democracia y del sufragio universal», señaló el Gobierno de Guatemala.

Afirmó que la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder, restringe los derechos políticos de la ciudadanía y debilita los principios del Estado de derecho, la separación de poderes y el pluralismo político.

«Guatemala expresa su solidaridad con el pueblo nicaragüense y hace un llamado al pleno respeto de las libertades de expresión, asociación y participación política, elementos indispensables para garantizar una sociedad democrática que ejerza el derecho a celebrar elecciones periódicas, libres y justas», remarcó.

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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua inició un plan de trabajo para preparar reformas a la Constitución y otras leyes, después de que Daniel Ortega ordenara impulsar cambios para impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones, en medio del rechazo de países como Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, informó EFE.

El Parlamento, controlado por el oficialismo, anunció que realizará sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), afín al Ejecutivo, con el fin de definir los pasos constitucionales, legales y formales que, según indicó, permitirán «garantizar las bases jurídicas» de las reformas.

Para leer más: “Ayudan a la dictadura”: Por qué EE. UU. sancionó a dos hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrada el 19 de julio, Ortega aseguró que no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde el 2007 y, desde febrero del 2025, comparte la Presidencia con Rosario Murillo, designada copresidenta tras una reforma constitucional que creó esa figura.

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Su Gobierno enfrenta desde hace años acusaciones de fraude electoral, persecución política y eliminación de rivales para impedir la competencia electoral, añadió la información.

Activistas nicaragüenses, en su mayoría en el exilio, agrupados en el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, exigieron este miércoles a las Naciones Unidas frenar la iniciativa del presidente Daniel Ortega de impulsar cambios para impedir que la oposición vuelva a competir en elecciones o desconocerlas en caso de que sean aprobadas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Redacción EFE

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