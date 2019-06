Ingeniero cuestiona que sistema para conteo de votos “parece de un estudiante de bachillerato”

Fiscales de partidos políticos y autoridades del Tribunal Supremo Electoral, llevan acabo el cotejo de actas electorales en el Parque de la Industria. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

Varios ingenieros en informática catalogaron el sistema desarrollado por el mismo Tribunal Supremo Electoral como de un estudiante de bachillerato o de una persona que por primera vez intenta programar.

Las elecciones del pasado 16 de junio dejaron un ambiente de diversas críticas respecto a los resultados electorales, debido a varios problemas que presentó el sistema informático que fue desarrollado por dirección de informática del TSE. Aunque los resultados oficiales descansa en las actas que emiten las juntas electorales departamentales.

El primer error descubierto es el denominado patrón 21, el cual consistió en repetir la secuencia de la cantidad colocada en el renglón 11 en el 21; 12 en el 22 y así hasta llegar del 16 al 26 que eran los partidos participantes. Por aparte hubo otras inconsistencias como cantidades mal ingresadas en el sistema, por ejemplo por ingresar un cuatro se colocó un 44, entre otros.

El ingeniero en sistemas y docente en la Universidad Mariano Gálvez, Luis Carlos Contreras hizo un análisis del sistema desarrollado por la dirección de informática a cargo de Gustavo Adolfo Castillo González.

El profesional resaltó que tiene muchos estudiantes que han desarrollado trabajos mejores que el que se hizo el TSE. Pero detalla que el sistema analizado es el de estadísticas y no el de ingreso de la información.

Contreras indicó que el primer error encontrado es el splash que es una página de espera y que salía el logotipo de la consulta popular 2018. Otro es que el código está completamente abierto y no tiene ningún método de protección o de encriptación y lo ejemplifica con cerrar la casa con candado, pero con la llave puesta.

Otro de los aspectos es que el lenguaje de programación fue copiado de plantillas de CSS y JS de la W3C School, la cual se dedica a elaborar los estándares de internet y cursos de programación web.

“Si la persona no sabe hacer diseño web, ayudan y dar ejemplos son como la base de referencia universal incluso ellos mismos se catalogan como de nivel introductorio y que son el nivel cero para aprender a programar”, dijo Contreras.

El experto añadió: “El TSE descargo algunos ejemplos como base de diseño y de funcionalidad principal, si bien es cierto se utilizan librerías externas, por lo general se esconden o uno trata de hacer la suyas, eso no es malo, pero lo que dan a entender es que lo hizo gente que no tiene nada de experiencia, fue como copiar y pegar los códigos de la U y no saben que hicieron”.

Otros hallazgos

El ingeniero explica que otro de los hallazgos se refiere a un código comentado y este es para que el sistema no le ejecute, sino que solo son anotaciones que se ponen para saber que está pasado, a veces cuando uno trabaja y da errores quita el código, pero se deja una anotación y cuando ya está en producción uno se cerciora que esos comentarios no salgan, pero acá los dejaron.

Otro aspecto que expone Contreras es que para consultar la base de datos se debe utilizar un token -un código- el cual debería ser único y debería de expirar después de un tiempo. “Yo con un mismo token pude descargar las 21 mil mesas electorales en un servidor en Holanda y como te digo, son las llaves que están prendidas al candado”.

El profesional también señala que se utilizaron programas como JQuery y Ajax cuando estas se crearon en el 2003 y 2006, cuando hay otros programas como Node y Axios.

El ingeniero en sistemas egresado de la Universidad de San Carlos, José Cordova indicó que él pudo analizar el sistema a de estadísticas y no el de ingreso de datos, refiere que este sistema está elaborado por un lenguaje PHP y Javascrip, lo cual no debería de dar problema, si estuviera bien hecho.

El profesional explicó que los tiempos de respuesta son muy altos, eso significa que el tiempo de cambio es bastante alto, y entre más rápido es mejor. Agrega que cuando se manejan grandes cantidades de información se aplica un término de pagineo, eso significa que no voy a traer la información completa sino de 10 en 10 y eso hace más rápido la información. “Es un trabajo de bloque en bloque, en lugar de ir por la enciclopedia voy por volúmenes”.

Niega señalamientos

El jefe de informática del TSE, Gustavo Castillo indicó que ellos utilizaron herramientas que están a su alcance por lo que aceptó que utilizan JQuery y Ajax, pero añadió que la gente puede decir cualquier cosa y lo malo es que todo el mundo lo cree.

“No usamos plantillas de W3C School, pero la gente dije cualquier cosa, usted puede estar seguro de que es la página del sistema del TSE, esa es la cosa, la gente puede decir cualquier cosa y lo malo es que todo el mundo lo cree”, dijo Castillo.

Añadió: “Ayer me decían que un acta estaba alterada, pero cuando se dieron cuenta no estaba ingresada, ellos pueden decir que usamos “x” o “y” herramientas, pero ¿cómo lo pueden comprobar?”.

Castillo aceptó que se usó el logotipo de la consulta popular 2018 pero eso fue para decir que la página estaba fuera de servicio, que aún no estaba activa.

