Magistrado Julio Solórzano: Intereses personales trataron de debilitar al TSE

Entrevista al presidente del Tribunal Supremo Electora, Julio René Solórzano Barrios, quien aborda los temas sobre la segunda vuelta de las elecciones generales en Guatemala y el desgaste que sufrió la institución por el fallo en el programa de informática que utilizaron durante la primera vuelta de elecciones. (Foto Prensa Libre: Óscar Rivas)

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Solórzano dio una entrevista a Prensa Libre en el que hace un análisis de la primera vuelta electoral y que aspectos se tomaran en cuanta para la segunda vuelta.

LEA ADEMÁS TSE utilizará el mismo sistema informático para la segunda vuelta Manuel Hernández Mayén 25 de julio de 2019 a las 05:00h

Solórzano explicó que existen intereses personales para querer desprestigiar al TSE, y que eso a afectado en la credibilidad de la institución.

Manifestó que trabajan para evitar que la sombra del fraude se repita e instó a los dos candidatos presidenciales que acepten los resultados del 11 de agosto, fecha en la que se realizará el balotaje.

¿Qué análisis tienen de lo que paso después del 16 de junio?

De todo se aprende y realmente hay algunas inconsistencias que se están superando, se están tomando medidas especialmente en el tema de informática tanto así que una de las fundamentales es que los dos partidos designen a sus fiscales de todas las mesas y la acreditación de los fiscales informáticos y en qué lugar los designarán.

Otro punto es lo relacionado con las papeletas, una señora decía que le marcaron las papeletas, estamos trabajando un instructivo para todas las juntas receptoras de votos, las papeletas tienen que estar firmadas y selladas, además los fiscales de mesa van a estar del lado del presidente, uno de cada lado, sin entorpecer el trabajo de la Junta Receptora de Votos.

¿A qué hora cree que van a tener resultados el 11 de agosto?

Son dos planillas y una papeleta, por lo que se reduce ostensiblemente la cantidad de datos que computa la junta y que van a ser transmitidos, estimamos no el resultado total, pero si una tendencia dos a tres horas después del cierre, 8 a 9 de la noche.

¿Por qué cree que se dio la intención de desgastar al TSE y reducir su credibilidad?

Sí se dio la intención, la ley es clara que los resultados electorales son a través de lo que establece el artículo 238 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que define que el proceso es documental, eso está intacto, ese proceso las juntas lo hicieron, luego las jutas departamentales levantaron el acta luego de la audiencia de revisión que es documento fuente para adjudicar los cargos, todo eso se realizó, se cometió un error en el área de informática pero se ha magnificado de tal manera, porque se plantean hechos que no son ciertos, hechos que pretenden disminuir la credibilidad del Tribunal y la credibilidad no son los magistrados, sino las 100 mil personas que integraron las juntas receptoras de votos, municipales y departamentales.

¿Cómo se están preparando para la segunda vuelta?

Hemos hecho todo lo que corresponde con las juntas receptoras de votos, en cuatro municipios de Guatemala a petición de las organizaciones se cambiarán a quienes integran las juntas receptoras no todas, pero si la mayoría y también los digitadores se cambiarán. Se les envió a todas las juntas electorales departamentales y municipales para que se hagan las sustituciones con el entendido que no sean funcionarios o empleados de las corporaciones municipales de la localidad y que no tengan un parentesco o algún vínculo con las organizaciones políticas. Sustituirlos totalmente no se puede, pero si se hará en los lugares donde más incidentes se dieron sobre todo con los digitadores.

¿Cree que al haber resultados el 11 de agosto se vaya a utilizar el fraude por parte del binomio que perdió?

Previendo esa situación hemos pedido que acrediten fiscales en todas las juntas receptoras de votos y que nos digan quienes serán sus fiscales informáticos y trasladar los listados a las juntas electorales departamentales y municipales para que después no digan que no se les permitió el ingreso, la mejor y la única forma de fiscalizar directamente es acreditando fiscales en todas las juntas receptoras de votos, y utilizar los medios de impugnación que corresponden. Un binomio va a ganar y eso es inevitable y por eso les pedimos que respeten los resultados. Que fiscalicen todo el proceso que estén atentos a todas las actividades para que después no emitan opiniones en ese sentido.

¿La coyuntura política afecta el proceso de cara a la segunda vuelta?

Todo afecta al proceso electoral, hasta las condiciones del clima afectan. Cosas que no tiene vinculación directa, pero suceden.

¿Sectores se acercaron para mostrarles apoyo?

Sí, los embajadores, los grupos internacionales nos han manifestado su apoyo. Se cometieron errores, que se han magnificado y eso ha provocado ese ambiente. Es importante solicitarle a la ciudadanía que asista a votar, es fundamental y se percate realmente de cómo es el proceso y que, si esta pasando algo que no corresponde a los lineamientos legales, pues que lo impugnen, la mejor forma es participar.

¿Ya resolvieron las impugnaciones que se presentaron y cuantas fueron?

Cuantas no le sabría decir, pero fueron bastantes y todas las hemos resuelto. La mayoría son planteadas por personas que no tiene la legitimidad o que fueron planteadas extemporáneamente. El resolverlos les da a esos grupos o sectores la posibilidad de volver impugnar en otra instancia.

¿En algún momento pensaron que todo se iba a descontrolar por esta falla?

No, porque estamos seguros y lo hemos reiterado que fundamentalmente el proceso electoral está basado en la documentación que corresponde a los órganos electorales y esa es una de las formas de las garantía del proceso y lo más importante que los ciudadanos que la colaboran y que lamentablemente se les ha agredido y por eso invito a los sectores que han opinado, que se acerquen para integrar las juntas receptoras de votos para que den fe de lo que está pasando.

¿Se integró nueva junta en San Jorge, Zacapa o entras juntas?

Si, ya está integrada, son nuevos porque la anterior renunció por las amenazas. Otras juntas han mantenido amenazas, pero se han mantenido, creo que no es oportuno decir los lugares, pero si varias han sido objeto de amenazas y se le ha pedido a la mesa de seguridad de que protejan especialmente los lugares donde han pasado estos hechos o amenazas.

¿Usted ha estado desde que se fundó al TSE y ha sido parte de los procesos electorales cómo califica este?

Pareciera todo lo contrario que la historia es para que se vayan mejorando los procesos electorales y que se vayan disminuyendo la problemática y los conflictos, sino que ha sido al contrario el pasado evento electoral tuvo un grado de conflictividad y este lo sigue manteniendo, ahora esperamos y confiamos en la voluntad de los guatemaltecos que den fe que participen en el proceso y que puedan constatar que el resultado electoral es ese y que tiene que haber un binomio que tiene que resultar electo, pero este ha tenido sus complejidades como la judicialización, todo es plantear acciones y que todos tienen derecho y lo que hacen es complicar más el proceso.

¿Las reformas del 2016 fueron acertadas o afectaron el proceso?

Son acertadas, lo que pasa es que toda innovación legal genera algunas situaciones no previstas y genera situaciones que complican, un ejemplo el tema de los medios realmente es una norma que había que implementarla o por ejemplo que todas las organizaciones políticas tienen que abrir cuentas bancarias, pues es una buena norma y el sistema bancario no está bajo la disposición del Tribunal que les ordene y también plantearon algunas formas de no querer abrir cuentas de los partidos, pero todo se vuele hacia el TSE.

¿En el tema de fiscalización cree que los partidos han estado cumpliendo?

No en su totalidad, pero esta unidad -Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas- tendrá que hacer los informes que corresponden para poderlo hacer, pero lo que puede ver la ciudadanía es que se ha reducido ostensiblemente el manejo de todas las campañas de publicidad, no quiere decir que ha sido perfecto el control de la publicidad, pero si se redujo.

¿Por qué toman la decisión de destituir al jefe de informática tres semanas después y no al siguiente día del problema?

Era algo inevitable, puesto que eran el técnico y responsable en ese momento de ese tema y realmente fue un error que ha provocado y utilizado por diversos sectores para sus propios intereses y lo han magnificado que le han hecho daño al proceso electoral.

¿Cree que la credibilidad del TSE en algún momento decayó?

Por supuesto, tuvo y tiene aún disminución de su credibilidad, por eso invito a los ciudadanos que ellos son los que tienen que dar fe al proceso participando y agradezco a las juntas receptoras de votos que son los que realmente los que dan fe de los resultados electorales, que se cometen errores, por supuesto, se imagina usted 100 mil personas actuando al mismo tiempo, con diferentes criterios, pues se dan errores, lo fundamental es que estos no sean representativos no afecten el resultado. Las normas son muy acertadas y dicen que cuando afecten ostensiblemente el resultado se declara la nulidad, es decir el legislador previó de un margen de error en cualquier dato humano.

Contenido relacionado

> Partido oficial es el mayor perdedor de las elecciones presidenciales

> TSE nombra a nuevo jefe de Informática

> Empresarios ya habían evidenciado fallas en el sistema informático del TSE