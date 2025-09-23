Ley de Competencia: Congreso aprueba reforma y hace ajuste en la presidencia de la Superintendencia

El pleno del Congreso finalmente aprobó una serie de cambios a la Ley de Competencia. Modificaciones legales que buscaba subsanar errores de redacción en el momento que la ley fue aprobada.

Las reformas pasaron por un proceso de consenso en la Comisión de Economía del Congreso, que posteriormente permitió que los cambios fueran discutidos por el pleno.

Pero dudas alrededor de unos artículos frenó la discusión y este martes, los diputados optaron por dejar de lado esas dudas, obviar los artículos en discordia y reformar la ley en aspectos mínimos.

Entre ellos un error en la redacción del decreto que señala en uno de sus artículos la existencia de cinco directores titulares, cuando en realidad son tres los designados a estos cargos.

También hicieron un breve cambio en la forma en que se estará asumiendo la presidencia de la Superintendencia de Competencia, que si bien estaba designada en la norma desde el director más viejo al joven, ahora será acorde a las dependencias.

El primero en asumir la presidencia será el electo por el Organismo Ejecutivo, seguido por el director nombrado por el pleno del Congreso y finalmente la presidencia recae en el electo por la Junta Monetaria.

La Ley de Competencia es una norma impulsada por el oficialismo como la herramienta que permitirá un espacio más sano para la oferta y la demanda económica, pero a casi un año de su aprobación apenas se integró el directorio de la institución que deberá de comenzar a buscar a su superintendente.

Las modificaciones se aprobaron con 119 votos y se convirtió en el octavo decreto de la décima legislatura, a escasos tres meses de que finalice el año.