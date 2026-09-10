Los desafíos del país acaparan los discursos durante sesión solemne por la Independencia de Guatemala

El Congreso de la República realizó este miércoles una sesión solemne para conmemorar los 205 años de la Independencia de Guatemala, acto al que asistieron representantes de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de invitados especiales. Aunque se notó la ausencia del presidente Bernardo Arévalo.

La ceremonia se efectuó cinco días antes del aniversario de la firma del Acta de Independencia, suscrita el 15 de septiembre de 1821. Durante la actividad, los discursos de las autoridades no se limitaron a la conmemoración histórica, sino también abordaron el papel de las instituciones, los derechos ciudadanos y algunos de los problemas que enfrenta actualmente la población.

La vicepresidenta Karin Herrera vinculó la Independencia con las condiciones que, según planteó, deben garantizarse para el ejercicio de los derechos y la participación ciudadana.

“Un país con instituciones fuertes, certeza jurídica, libertad de expresión, libertad de culto y plena participación política”, expresó Herrera durante su intervención.

La vicepresidenta agregó que el Estado debe mantener un compromiso con “la dignidad humana y el bien común” y sostuvo que “ninguna persona esté por encima de la ley y que nadie quede fuera de su protección”.

Herrera hizo estos planteamientos al referirse a la construcción de un Estado en el que las instituciones garanticen derechos y permitan la participación de los ciudadanos.

Paredes llama a priorizar el interés público

Claudia Paredes, presidenta del Organismo Judicial (OJ), participó en el acto en representación de ese organismo y centró su discurso en el concepto de bien común y en la responsabilidad de las instituciones frente a la población.

“El bien común exige crear condiciones para que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida, con seguridad, con libertad y oportunidades”, afirmó Paredes.

La presidenta del OJ señaló que ese objetivo se concreta cuando el interés público orienta las decisiones del Estado, cuando los recursos son administrados de manera adecuada y cuando los derechos fundamentales cuentan con una protección efectiva.

Paredes también relacionó la actuación de las autoridades con la legitimidad de las instituciones.

“La legitimidad de la autoridad se fortalece cuando su actuar es consecuente a responder con las exigencias de ese interés público y producir con ello resultados que estén al servicio de la población”, manifestó.

Su intervención incluyó así referencias a la toma de decisiones públicas, la administración de los recursos y la protección de los derechos fundamentales como elementos vinculados al funcionamiento del Estado.

Combustibles y alimentación

Luis Contreras Colindres, presidente del Congreso, llevó parte de su discurso hacia problemas que, según dijo, requieren atención de las instituciones del Estado.

Contreras hizo referencia al incremento de los precios de los combustibles y a la situación alimentaria de la población. Sus declaraciones se producen mientras el Legislativo mantiene en discusión medidas relacionadas con los precios de los carburantes.

“Hay que meditar, diputados, hay que meditar instituciones del Estado, hay que meditar todos para tratar de construir una Guatemala hermosa y libre”, expresó el presidente del Congreso.

Al referirse al precio de los combustibles, Contreras señaló que se trata de una situación relacionada con factores externos, pero sostuvo que el Estado debe buscar una respuesta.

“Tenemos que enfrentar el desafío tan grande que tenemos hoy como el incremento incontrolable del combustible, producto de situaciones externas, pero igual que tenemos que resolver”, dijo.

El presidente del Legislativo también se refirió a la situación alimentaria y la relacionó con los efectos de fenómenos naturales.

“Tenemos que resolver la hambruna, que ya empezó a aquejar a nuestro pueblo, producto de nuestros fenómenos naturales, pero que igual tenemos que resolver”, afirmó.

La sesión solemne se desarrolló como parte de las actividades conmemorativas por los 205 años de la Independencia de Guatemala. Durante el acto, Herrera, Paredes y Contreras hicieron referencias al papel que corresponde a las instituciones del Estado frente a los derechos ciudadanos, la administración pública y los problemas que afectan a la población.