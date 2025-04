Los rostros del poder en la investidura de Leyla Lemus como presidenta de la Corte de Constitucionalidad

La ceremonia de investidura en la Corte de Constitucionalidad (CC) no solo marcó el inicio de una nueva presidencia a cargo de Leyla Lemus, también reunió a altos funcionarios de los tres poderes del Estado, exministros y figuras clave del sistema de justicia, algunos de ellos con un historial que ha captado atención internacional.

El magistrado Nester Vásquez Pimentel, presidente saliente de la CC, fue uno de los protagonistas de la jornada.

En abril del 2024, Vásquez Pimentel asumió la presidencia del máximo tribunal guatemalteco como parte de la rotación legal, a pesar de haber sido sancionado en el 2021 por el gobierno de Estados Unidos e incluido en la Lista Engel, acusado de influir indebidamente en el nombramiento de jueces.

La sanción implicó el retiro de su visa y la prohibición de ingreso al país norteamericano.

El magistrado Néster Vásquez Pimentel impone el collar presidencial a Leyla Lemus, quien asumió este lunes 14 de abril la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, como parte del proceso de rotación anual del alto tribunal.

También fueron retratados juntos los magistrados de la CC: Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Héctor Pérez, Rony López, Claudia Paniagua, Juan José Samayoa, Walter Jiménez y Luis Rosales.

La fotografía de grupo fue completada por la presencia de las máximas autoridades del Estado: el presidente Bernardo Arévalo (Ejecutivo), Nery Ramos (Congreso) y Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado (Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia).

Leyla Lemus, nueva presidenta de la CC, junto a los presidentes de los tres poderes del Estado, así como la presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) y magistrados de la alta corte, en su investidura este lunes 14 de abril de 2025.

En la ceremonia también fue captado el exministro de Gobernación Carlos Vielman, recordado por su gestión entre el 2004 y 2007 durante el gobierno de Óscar Berger.

Su paso por el cargo incluyó señalamientos de ejecuciones extrajudiciales en cárceles, lo que lo llevó a enfrentar un proceso judicial en España, donde fue absuelto en el 2017.

El Tribunal Supremo español ratificó su absolución en el 2018. Desde su regreso al país, ha continuado participando activamente en la política nacional.

Carlos Vielman, exministro de Gobernación, estuvo presente en la ceremonia de investidura de Lemus.

La fiscal general Consuelo Porras, también incluida en la Lista Engel por supuestos actos de corrupción y persecución a fiscales independientes, estuvo presente en la investidura. Porras ocupa el cargo desde el 2018 y fue reelegida en el 2022, lo que provocó críticas tanto dentro como fuera del país.

La fiscal general, Consuelo Porras, asistió a la investidura de Leyla Lemus como presidenta de la CC.

Ángel Pineda, actual secretario general del Ministerio Público (MP), una figura clave en la estructura administrativa de la institución, también acudió. Cercano a la fiscal general Consuelo Porras, su nombre ha sido vinculado a decisiones estratégicas de la fiscalía y a casos de alto perfil.

En el 2021 fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de EE. UU., señalado por obstruir investigaciones anticorrupción y socavar procesos judiciales independientes en el país.

Ángel Pineda, actual secretario general del Ministerio Público (MP).

También asistió Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala desde enero del 2024, ha generado controversia por su postura sobre su salario y su distanciamiento con el presidente Arévalo. En una entrevista del 4 de abril del 2025, Herrera expresó: “Nosotros conversamos, como lo he expresado, no somos amigos. A mí me gustaría estar más involucrada en algunos aspectos, pero comprendo que esa es la dinámica de los gobiernos en Guatemala”.

Esta declaración surgió en el contexto de una controversia sobre su salario, cuando Herrera decidió no reducir su sueldo, a pesar de la instrucción del presidente, citando posibles implicaciones legales futuras.

