Marco Rubio felicita a Guatemala por su independencia y resalta cooperación del país con EE. UU.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, envío este 15 de septiembre un mensaje de felicitación para Guatemala por su independencia, además de recalcar la colaboración que ambos países han tenido este 2026.

A través de un mensaje publicado en la página oficial del Departamento de Estado, Rubio felicita "al pueblo de Guatemala al celebrar su Día de la Independencia".

También felicita al país por "otro año de progreso en la alianza" que ambos países han tenido.

Rubio enlista algunos logros que ambos países han desarrollado este 2026, como "un histórico acuerdo comercial recíproco que abrió nuevos mercados para nuestros agricultores, fabricantes y trabajadores".

"También se resalta un Memorando de Entendimiento sobre salud global de cinco años a través de la Estrategia de Salud Global 'Estados Unidos Primero' de la Administración de Trump", señala Rubio en el comunicado.

"Este progreso se sustenta en nuestra firme cooperación en materia de seguridad, desarticular cárteles y traficantes de fentanilo, y construir una de las alianzas migratorias más extensas de nuestro hemisferio", afirma Rubio.

EE. UU. y Guatemala han colaborado para el desarrollo de diversos tópicos como seguridad y migración.

Por ejemplo, el pasado 26 de agosto el Ministerio Público fortaleció la cooperación con las autoridades estadounidenses en materia de seguridad fronteriza, tras reunirse con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).

También, EE. UU. certificó a Guatemala y otros tres países para acceder al 50 % de los fondos de asistencia económica y de seguridad, luego de que el Departamento de Estado determinara que el país cumple con las condiciones establecidas por Washington.

🔗 Lee la declaración aquí: https://t.co/bbVAvKNlRb — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) September 15, 2026

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