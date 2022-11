Mineduc logra Q22 mil millones de presupuesto, que incluyen más de Q400 millones para aumento salarial por pacto colectivo

El Ministerio de Educación (Mineduc) recibirá Q22 mil 254 millones 422 mil 300 de presupuesto para el 2023, pero debido a las negociaciones del pacto colectivo, se deberán destinar Q430 millones para costear el aumento salarial del 3% para personal de esa cartera.

“Ojalá que no tengamos que venir acá porque no se apruebe el presupuesto. No queremos movilizarnos. Sale caro, nos gusta, pero lo hacemos. Entonces mejor aprobémoslo, hombre, aprobemos el presupuesto”, fueron las palabras del sindicalista Joviel Acevedo el pasado 29 de septiembre, al finalizar una audiencia pública de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso con las autoridades del Ministerio de Educación, a la que llegaron para presionar por la aprobación del presupuesto en la que se incluyen los recursos para cumplir con lo acordado en el pacto colectivo que en marzo de este año se firmó con el Mineduc.