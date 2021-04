Ministerio de Salud acumula denuncias por corrupción que superan los Q15 millones en tres años

Sede del Ministerio de Salud. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Dentro del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) existe la Unidad Técnica de Transparencia y Anticorrupción (UTA) que en cinco años ha presentado 53 denuncias que involucran, al menos, a 82 personas. El monto dinerario que pudo ser objeto de corrupción asciende a más de Q15 millones.

La UTA se creó el 12 de octubre de 2016 mediante el acuerdo ministerial 278-2016 con el objetivo de prevenir e investigar actos que “evidencian falta de transparencia, indicios de comisión de delito o corrupción de empleados, funcionarios y demás personal que presta servicios profesionales o técnicos” en la cartera.

Desde entonces ha presentado 53 denuncias en el Ministerio Público (MP) que involucran a 82 personas y tres entidades. De estas hay 12 en las que figuran recursos públicos que pudieron ser objeto de corrupción, los cuales ascienden Q15 millones 956 mil 097.16, según información pública del MSPAS.

En las otras 41 denuncias no se especifica un monto dinerario comprometido, pero sí se afectó la prestación de servicios públicos. Algunos casos están relacionadas al cobro de sobornos, informó la UTA vía la oficina de comunicación social, pero no dieron más detalles para no entorpecer la investigación que realiza el MP.

De las 53 denuncias, solo en tres ya hay personas enfrentando cargos en los tribunales. El resto continúan en investigación en las fiscalías.

En 2017 se presentaron 35 denuncias, en 2018 fueron 13; 2019, dos; 2020 dos y en 2021 una. Esta última es la que se dirigió contra la empresa Kron Científica e Industrial Sociedad Anónima por la compra de 30 mil pruebas que presuntamente eran falsas y que costaron Q7 millones 350 mil.

La UTA depende del despacho ministerial. Cuando se creó, en octubre de 2016, tenía un carácter temporal y desde entonces se ha prorrogado cuatro veces. La última fue el 23 de noviembre y la prorroga fue de forma “indefinida”, según el acuerdo ministerial 263-2020.

“La unidad se reestructuró el año pasado en agosto y se organizó para un funcionamiento permanente y no temporal. Actualmente hay cuatro profesionales trabajando en las áreas de transparencia y anticorrupción”, informó comunicación social del MSPAS.

Actualmente, la UTA no cuenta con canales de denuncia ciudadana, pero próximamente se implementarán, comunicó la cartera.

Eddie Cux, de Acción Ciudadana (AC), considera positivo que el MSPAS cuente con una organización de control interno que procure probidad y transparencia. Estas unidades deberían de existir en todos los ministerios y recibir denuncias ciudadanas para evitar actos de corrupción, dijo.

Cux dijo que la UTA se percibe más independiente que la Comisión Presidencial contra la Corrupción, la cual solo ha presentado 14 denuncias en un año pese a que monitorea a todas las entidades del Ejecutivo, mientras que la UTA solo se centra en el MSPAS.

Al ser consultado, Oscar Dávila, comisionado presidencial contra la corrupción, dijo que presentan denuncias cuando tienen indicios sólidos de hechos anómalos. En el caso de la compra de pruebas falsas, dijo que próximamente presentarán la denuncia, adicional a la que ya presentó la UTA.

Aseguró que el Ejecutivo tiene la meta de crear unidades como la UTA en todos los ministerios y secretarías, pero no especificó en qué fecha podría concretarse esto.

Corrupción

Las investigaciones de la UTA se suman seis casos de corrupción que han presentado la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público en los últimos años en el MSPAS.

El más reciente se reveló la semana pasada. Según las investigaciones, en marzo de 2020, cuando recién comenzaba a elevarse los casos de coronavirus en el país, el MSPAS compró 20 mil batas sobrevaloradas por Q1.3 millones.

Otro de los casos es el denominado “Asalto al MSPAS”, en el que se develó cómo funcionarios públicos cobraron sobornos a cambio de reparación y construcción de hospitales, así como de servicios de publicidad. Las contrataciones ascienden a Q505 millones 593 mil 970.

La Fiscalía contra la Corrupción capturó a sindicalistas de salud en 2019 por la aprobación fraudulenta de un pacto colectivo en 2013 por Q14 millones.

Asimismo, el exministro de salud Carlos Soto fue ligado a proceso penal por presuntamente abusar de su cargo para que fuera contratado como director del Hospital Regional de Nebaj un hermano del alcalde de ese municipio.

En total, los montos comprometidos en los distintos casos de corrupción en el MPSAS revelados los últimos años suman Q520 millones 893 mil 970.

Compras

El MSPAS es la segunda entidad del Estado que más adjudicaciones ha hecho en 2021, con 6 mil 204 por un monto total de Q331 millones 526 mil 833.64, según el portal de datos abiertos del Ministerio de Finanzas. En 2020 las compras sumaron Q2 mil 456 millones 294 mil 465.

Julio Valdés, ex viceministro técnico del MSPAS y exsecretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Centroamérica, explica que el MSPAS tiene una estructura descentralizada y eso lo hace más eficiente, pero al mismo tiempo hace que sea más difícil controlar que todos los procesos administrativos sean transparentes y sin indicios de corrupción.

Los efectos de la corrupción se reflejan en la falta de suministros para atender pacientes, arriesgando su vida. O personas en cargos claves que no cuentan con los méritos para que los servicios de salud se presenten con calidad, dijo el profesional de la salud.