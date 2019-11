Presupuesto 2020: Piden eliminar oenegés y agregar préstamos por US$1 mil millones

Un fuerte dispositivo de seguridad rodea el Congreso en el marco de varias iniciativas en discusión. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

Álvaro González Ricci, Ministro de Finanzas designado por el presidente Alejandro Giammattei, presentó varias inconformidades que el gobierno electo tiene respecto a la propuesta de presupuesto por Q90 mil millones que discute para su aprobación el Congreso.

El plan del gobierno de Giammattei es eliminar a las oenegés que fueron incluidas en el proyecto de presupuesto, además de agregar préstamos por US$1 mil millones para atención a justicia, infraestructura, hospitales y atención para desastres.

El ministro de finanzas designado propone incluir los siguientes préstamos: US$ 60 millones para el Ministerio Público, US$ 150 millones para infraestructura, US$ 100 millones para servicios, US$ 300 millones para Justicia, US$ 193 millones hospitales y US$ 200 millones para desastres.

“Unos temas importantes y que han sido cuestionados públicamente son las oenegés, ya estamos pidiendo que se eliminen todas las oenegés que incorporó la comisión de finanzas y todas las nuevas que se incorporaron desde el ministerio de Finanzas”, dijo González Ricci.

Los diputados analizan un proyecto de presupuesto por Q90 mil millones, un monto mayor a los Q89 mil 773 millones que dictaminó la Comisión de Finanzas del Congreso.

Aunque el ministro de Finanzas electo explicó que de no llegar a incluir la propuesta que pretenden, serán necesarias readecuaciones de presupuesto.

Los cambios que tendrían que realizar son Q1 mil para alimentación escolar, Q250 millones para medicamentos, Q350 millones para desnutrición, Q150 millones para vivienda, Q25 millones para productividad, Q150 millones para caminos rurales, Q975 millones para red vial estratégica, Q100 millones para sistemas de riego, Q100 millones para escuelas, Q25 millones para centros de salud, Q25 millones para sedes de la PNC y Q25 millones para empresas rurales.

Por ley, el Congreso tiene hasta el próximo sábado 30 de noviembre para aprobar el proyecto del presupuesto para el siguiente año, ahora con nuevas autoridades de Gobierno que asumirán el 14 de enero próximo.

