“Necesitamos estados de vacunación, no estados de Prevención”: vicepresidente critica decisión del Gobierno

El vicepresidente Guillermo Castillo participa en la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. (Foto Prensa Libre: Vicepresidencia de Guatemala)

El vicepresidente Guillermo Castillo fue consultado este miércoles 14 de julio sobre su postura en relación con la aprobación de un estado de Prevención en Guatemala, que regirá durante los próximos 15 días.

Este miércoles 14 de julio, el gobierno publicó en el Diario de Centro América el Decreto Gubernativo 5-2021, en el que establece el estado de Prevención en el país durante 15 días y también algunas restricciones, pero el vicemandatario Castillo razonó su voto, porque estaba en contra de implementar dicho estado.

Las declaraciones las ofreció luego de la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

“Si algo necesitamos nosotros en el país son estados de vacunación, no estados de prevención”, dijo el vicemandatario.

Explicó que él no estuvo de acuerdo con dicho estado de Prevención porque no era necesario acudir a esa norma para decirle a las personas que se laven las manos, que mantengan el distanciamiento social o que se use la mascarilla.

Señaló que dentro de este estado de Prevención también incluyeron medidas de restricción que a quien están afectando más es a actividades económicas que ya han sido golpeadas por la pandemia, como restaurantes, transportes, hoteles y además las actividades al aire libre, que es donde menos contagios pudieran existir.

“Si algo requerimos es que nos presente, el Ministerio de Salud, un verdadero plan de cuándo van a venir las vacunas, especialmente las Sputnik V, que son tan cuestionadas, cómo se van a suministrar. Hablamos de reactivación y recuperación económica, pero si no se vacuna a las personas eso no es posible”, señaló el vicepresidente Castillo.

Las manifestaciones

El vicemandatario también se refirió a las manifestaciones durante este período de estado de Prevención y recalcó que si bien es cierto que en el Decreto Gubernativo 5-2021, publicado este miércoles, se indica que se pueden llevar a cabo, pero cumpliendo con las medidas de bioseguridad, más adelante se establece que las fuerzas de seguridad pueden disolver las manifestaciones.

“Los estados de prevención traen ya intrínsicamente limitaciones a garantías constitucionales y en consecuencia esto yo creo que no era necesario, yo no podía estar de acuerdo. Reitero más allá de estar limitando estos derechos, lo que necesitamos es que haya más vacunas en el país”, señaló Castillo.

Los contratos con farmacéuticas

El vicepresidente dijo que el tema de contratos para compra de vacunas contra el coronavirus ha sido exclusivo del presidente Alejandro Giammattei y de la ministra de Salud, Amelia Flores, pero que, si otros sectores hubieran sido incluidos, habría más información de cómo se hizo la negociación, de qué forma se hicieron los pagos, cuál es la trazabilidad de estos, cuándo van a venir las vacunas, que es lo que la población quiere.

“La población no está en contra de los gastos que se hagan -por las vacunas- porque para eso está el dinero, lo que sí queremos saber es la certeza de cuándo vendrán las vacunas y cómo se van a administrar”, expresó Castillo.

Recordó que ya se empezaron a resgistar para vacunación los mayores de 40 años, cuando en la reactivación económica son los menores de esa edad los que trabajan en hoteles, restaurantes, transporte, ustedes mismos -periodistas- que necesitan ser vacunados.

Contratos vacunas Sputnik V

El vicepresidente Castillo además dijo que si no hay una certeza de que las vacunas Sputnik V van a venir en una cantidad significativa para que el país pueda dar protección a las personas, lo ideal hubiera sido que se pidiera la devolución del dinero o se declarara lesivo el contrato.

Dijo que la Procuraduría General de la Nación no se ha pronunciado en este tema que es de gran magnitud y que lo ideal es que las vacunas vengan, que hayan suficientes para atender la pandemia en todo el país, pero que a cuenta gotas o con fechas cambiadas no se puede.

Renuncia del presidente

El vicemandatario Castillo fue consultado sobre varios sectores que están exigiendo la renuncia del presidente Giammattei y respondió que lo más importante en este tiempo es demostrarle a la población confianza en lo que se está haciendo, que se trabaja con honestidad y transparencia y que se están haciendo los esfuerzos para solucionar los problemas del país y tratar de estar más cerca de la gente y no rehuir a los requerimientos que se están realizando.

“Ofrecer que se van a disolver las manifestaciones eso me parece que no fue muy positivo”, señaló Castillo y agregó que durante este período de estado de Prevención se garantiza el derecho de manifestación, aunque en decreto luego dice que las fuerzas de seguridad pueden disolverla y ese tipo de mensajes no es positivo.