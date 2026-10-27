Negociaciones colocan al bloque Todos en la nueva Directiva que se podría decidir esta tarde

Para la tarde de este martes 27 de octubre se tiene previsto que en el Congreso lleve a cabo la elección de la Junta Directiva para el periodo 2027-2028, por lo que los diferentes bloques legislativos que integrarán la planilla encabezada por el presidente Luis Contreras, que busca su reelección, definen los espacios que estarán ocupando dentro de dicha nómina, en la que también ya se ha confirmado que estará participando el bloque Todos.

Según se ha tenido conocimiento, la integración del bloque Todos dentro de la planilla encabezada por Contreras estaría siendo apoyada por diputados de la línea del Movimiento Semilla, encabezada por los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Godoy Palala.

El diputado Samuel Pérez quién encabeza a la línea de diputados de Raíces confirmo a Prensa Libre que el pasado lunes sostuvo una breve reunión con ambos diputados oficialistas, quienes le confirmaron que dentro de la propuesta de la planilla que estarán apoyando se encuentra un representante de la bancada Todos.

Algunas fuentes de legislativo también han confirmado que aunque no se ha definido, el diputado Felipe Alejos o Cornelio García estarían integrando la planilla encabezada por Luis Contreras, lo que según Pérez, es preocupante.

“Lo miro con bastante preocupación. No sé exactamente el nombre de la persona que va a estar integrando –la planilla– lo que sí me dijeron es eso que el bloque de Felipe Alejos estaría apoyando plenamente la integración de la Junta Directiva y que estarían participando con un diputado ahí", dijo Pérez.

A criterio del diputado Samuel Pérez, dicho bloque legislativo no justifica de manera correcta su participación dentro de la Junta Directiva, por lo que estarán a la espera de la propuesta de la planilla que será presentada en el hemiciclo esta tarde.

El diputado de Raíces también afirmo que el presidente Luis Contreras le expresó su deseo de continuar en la presidencia del Congreso, pero la negociación en la integración de la planilla la han estado llevando a cabo los diputados que representan al oficialismo, por lo que no tiene conocimiento sobre los bloques y diputados que integraran las vicepresidencias y secretarías. Por último, Pérez indicó que durante el medio día de este martes, antes de la plenaria, con los demás integrantes del bloque Raíces sostendrán una reunión para analizar la situación y definir si brindarán su apoyo a la planilla única que será sometida a votación.

El tercer vicepresidente del Legislativo, Kevin Escobar, de Cabal, confirmó que el bloque Todos sería la novedad en la integración de la planilla que estará siendo presentada en la elección de este martes.

“Creo que los consensos ya están, lo único que queda definir son los nombres y los puestos ya están; Cabal esta representado en dos espacios, pero aún no sabemos los nombres, esa decisión se tomará por parte del bloque y se someterá a votación. Se escucha que esta Creo, Viva, Cabal, prácticamente todas las bancadas y la bancada que hoy si va a estar es Todos”, aseguró Escobar.

Sobre la integración de la planilla que integrará la Junta Directiva del Congreso para el siguiente período se buscó la opinión del diputado José Carlos Sanabria, pero hasta el momento no ha contestado los mensajes y llamadas a su teléfono celular.

La última vez que un diputado del partido político Todos ocupó un cargo en la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala fue durante el período legislativo 2020-2021.

El cargo fue ejercido por el diputado Felipe Alejos Lorenzana, quien se desempeñó como secretario de la Junta Directiva, específicamente como primer Secretario al inicio de la legislatura. Dicha directiva, presidida por Allan Rodríguez, asumió funciones el 14 de enero de 2020 y finalizó su período el 14 de enero de 2021.

La sesión ordinaría de este martes ha sido programada para las 14 horas y la elección de la Junta Directiva para el 2027-2028 es el punto número cuatro de la agenda que será discutida en el pleno.