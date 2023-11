Oficialismo presiona para agilizar el trabajo de las pesquisidoras

“La ley dice que los informes deben conocerse en una sesión ordinaria del Congreso, hay colegas diputados que no van a seguir en la próxima legislatura; entonces, la responsabilidad será presentar sus informes antes de retirarse”, explicó ayer la presidenta de Congreso, Shirley Rivera.

En la plenaria del pasado miércoles, una propuesta del diputado Alberto Sánchez, exintegrante de Movimiento Semilla, buscaba imponer plazos a todas las pesquisidoras para que entregaran sus informes antes que finalice el segundo periodo de sesiones ordinarias del 2023.

La propuesta no consiguió los votos, pero la intención de emplazar el trabajo de las comisiones es una estrategia que diputados de oposición no descartan, se vuelva a intentar esta semana.

Rivera insistió en que los informes solo se pueden conocer en período de sesiones ordinarias, pero tampoco da por hecho que los informes de los antejuicios sean una tarea de la futura legislatura, todo “dependerá de cuando presenten sus informes”, dijo.

El actual período de sesiones ordinarias del Congreso finaliza el próximo 30 de noviembre. El nuevo período de sesiones ordinarias arranca el 14 de enero de 2024, integrado en un 61% de nuevos diputados.

Independientemente de la postura de la presidenta del Congreso, algunos diputados afines al oficialismo consideran que debe ser antes que termine el año que se conozcan los informes.

Deben conocerlos

Jefes de bloques de bancadas conservadoras, consultados ayer, consideran que tienen que el trabajo de las comisiones debe ser rápido y presentar los informes circunstanciados cuanto antes.

“Yo creo que para no entrampar tanto las cosas cada comisión debiera emitir su dictamen dentro de esta misma legislatura, todavía tenemos algunos días”, explicó Rudy González, subjefe de bloque Visión con Valores (Viva).

El parlamentario considera que si los integrantes de las tres pesquisidoras se apresuran, es posible salir de esta tarea en la próxima semana.

Para Víctor Guerra, jefe de bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también debe de ser esta legislatura quien conozca si retira o no la inmunidad de los funcionarios denunciados.

“Tendría que ser esta legislatura. Cada comisión se rige por la Ley en Materia de Antejuicio, así que cada comisión debe de analizar sus tiempos”, advirtió.

Existen algunas dudas sobre si estos antejuicios se pueden conocer en período extraordinario, un punto que la diputada Lucrecia Marroquín, jefa del bloque Valor, no tiene del todo claro.

Ante la duda, Marroquín espera que los pesquisidores apresuren las audiencias y terminen su trabajo en las próximas dos semanas.

“Tiene que ser este Congreso, porque para la próxima legislatura no tendría razón de ser”, refirió la diputada.

Marroquín agregó que “trabajando en las comisiones del Congreso todo depende del presidente. Si el presidente tiene la voluntad, sí hay tiempo, y depende de los intereses también. Tiempo hay, si hay ganas”.

Siguiente Legislatura

En el otro extremo están algunos diputados de oposición consultados, que consideran que tiene que ser la futura legislatura quien conozca los informes de las pesquisidoras, ya que solamente se pueden entrar a conocer dentro del período de sesiones ordinarias, el cual está por finalizar.

“Cada comisión puede marcar sus cronogramas, pero dadas la importancia de las comisiones deberían tomarse el tiempo necesario para tomar las mejores decisiones. Sería mejor que la siguiente legislatura conozca los antejuicios, para no correr y no cometer errores; son decisiones para el país y merecen todo el rigor posible”, dijo Román Castellanos, subjefe de bloque Movimiento Semilla.

Para la diputada Sonia Gutiérrez, jefa del bloque Winaq, también debe de ser la siguiente legislatura quien conozca los informes, para evitar meter presión a las comisiones, sin embargo, denunció que existe una intención en otras bancadas dominantes de fijar un plazo al trabajo de las comisiones. “Yo no descarto las perversas intenciones de algunos diputados”, señaló.

Para hoy se ha convocado a una sesión plenaria, donde el tema principal es la elección de Cortes de Apelación, el presupuesto del Congreso y la primera lectura del Presupuesto 2023.

Pesquisidoras

Enrique Montano, del Partido Unionista y presidente de la pesquisidora del TSE, considera que en 10 días sería injusto entregar un informe.

“Si a mí me dicen que tengo que dictaminar en 10 días, significa trabajar día y noche, pero no siento que sea una labor práctica, una labor justa; si a mí me dicen eso, mi instinto sería renunciar —a la comisión—, pero no puedo”, señaló.

Agregó: “Diez días no es un tiempo prudente para la gente involucrada, se le puede dañar su vida, su carrera, y por el otro lado por el país, que si hubo algo malo, el país lo sepa. Dictaminar algo así en 10 días es imposible”.

Walter Félix, diputado URNG-Maiz, y presidente de la pesquisidora del ministro de Comunicaciones, también valoró que es muy poco el tiempo para cumplir con un informe antes del 30 de noviembre.

“La ley dice que tiene que ser en una sesión ordinaria, y si esta legislatura no lo conoce, yo entendería que este proceso queda archivado y se presenta a la siguiente legislatura”, señaló.