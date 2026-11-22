Román Castellanos fue elegido este domingo 22 de noviembre como secretario general del partido Raíces para un período de tres años. La agrupación también integró su Comité Ejecutivo Nacional.

Castellanos estará acompañado por Patricia Orantes Tomas como secretaria general adjunta.

En la asamblea también fueron elegidos los vocales titulares y seis suplentes, así como los integrantes de la comisión financiera y del tribunal de honor y disciplina.

En la planilla 1, que fue la ganadora, también figuran Samuel Pérez como segundo secretario adjunto y Andrea Villagrán como tercera secretaria adjunta.

La asamblea se desarrolló en el Parque de la Industria, zona 9 capitalina. Se votó por dos planillas, pero solo la encabezada por Castellanos obtuvo 88 votos.

La planilla 2 no obtuvo ningún voto. Además, hubo un voto en blanco y una abstención.

El actual jefe del bloque legislativo Raíces, Samuel Pérez, dijo que dejará la dirigencia del partido para estar más cerca de la gente y de los barrios.

Disidencias

Consultado sobre las recientes renuncias de los diputados Luis Cáceres y David Illescas, Pérez dijo que respetaba sus decisiones.

"En realidad, tomaron la decisión de continuar por otro rumbo político. La verdad es que respetamos su decisión; seguramente habrá diferencias con las que no coincidían y lo hicieron previo a la asamblea precisamente por eso", expresó.

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El partido político anunció que en febrero realizará su asamblea nacional de proclamación del binomio presidencial. Pérez aseguró que pasarán a segunda vuelta y que ganarán las elecciones.