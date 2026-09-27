Partido Prosperidad Ciudadana completa la integración de su Comité Ejecutivo Nacional

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Partido Prosperidad Ciudadana completa la integración de su Comité Ejecutivo Nacional

En asamblea nacional extraordinaria, el partido Prosperidad Ciudadana completó la integración de su Comité Ejecutivo Nacional y eligió a los miembros del Tribunal de Honor.

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El partido Prosperidad Ciudadana celebra su asamblea nacional extraordinaria. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El partido Prosperidad Ciudadana (PC) desarrolló este domingo 27 de septiembre, en un hotel de la zona 4 de la capital, su asamblea nacional extraordinaria para completar la integración del Comité Ejecutivo Nacional.

Durante la actividad, la agrupación eligió a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y del Tribunal de Honor. Además, el diputado Sergio Arana se incorporó al partido como coordinador nacional.

Lilian García, secretaria general de la agrupación política, indicó que fueron nombradas siete personas para completar los 23 integrantes del referido comité.

Añadió que se acercan las postulaciones en las que serán nombrados los candidatos para las corporaciones municipales de cada municipio.

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García señaló que, en el momento oportuno, darán a conocer los nombres de los candidatos al binomio presidencial.

También anunció que la asamblea nacional de postulación está prevista para enero del 2027, aunque aún se desconoce la fecha exacta.

Para leer más: Juntas Electorales rumbo al 2027: su papel clave y las alertas por posibles presiones

El Comité Ejecutivo Nacional quedó integrado, entre otros, por Carlos Chitay, Víctor Arana, Henry Cojoc, Mario Radford, Robyn García, Abner Chitay y Drebin Chun.

Con información de Ángel Oliva

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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