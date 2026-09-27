Partido Prosperidad Ciudadana completa la integración de su Comité Ejecutivo Nacional

El partido Prosperidad Ciudadana (PC) desarrolló este domingo 27 de septiembre, en un hotel de la zona 4 de la capital, su asamblea nacional extraordinaria para completar la integración del Comité Ejecutivo Nacional.

Durante la actividad, la agrupación eligió a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y del Tribunal de Honor. Además, el diputado Sergio Arana se incorporó al partido como coordinador nacional.

Lilian García, secretaria general de la agrupación política, indicó que fueron nombradas siete personas para completar los 23 integrantes del referido comité.

Añadió que se acercan las postulaciones en las que serán nombrados los candidatos para las corporaciones municipales de cada municipio.

García señaló que, en el momento oportuno, darán a conocer los nombres de los candidatos al binomio presidencial.

También anunció que la asamblea nacional de postulación está prevista para enero del 2027, aunque aún se desconoce la fecha exacta.

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El Comité Ejecutivo Nacional quedó integrado, entre otros, por Carlos Chitay, Víctor Arana, Henry Cojoc, Mario Radford, Robyn García, Abner Chitay y Drebin Chun.

Con información de Ángel Oliva