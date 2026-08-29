Partido VOS designa a Lionel Toriello como coordinador de la agenda ciudadana

En asamblea este sábado 29 de agosto, el partido político Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) designó a Lionel Toriello coordinador de la agenda ciudadana de esa agrupación.

La organización política afirmó que la labor de Toriello estará enfocada en acercarse a las comunidades, “escuchar de primera mano las necesidades, preocupaciones y propuestas de los ciudadanos” y convertirlas en insumos para una agenda de trabajo.

Durante la asamblea, Toriello dio un discurso. Según se mencionó, sería el candidato presidencial de ese partido político y en una próxima reunión harían oficial su candidatura.

En declaraciones a la prensa, Toriello afirmó que trabajará para enriquecer la agenda ciudadana.

Según Toriello, Guatemala tiene muchos problemas sociales que han sido desatendidos, lo cual ha causado gran insatisfacción entre la ciudadanía. Como consecuencia, han surgido iniciativas en distintos sectores de la sociedad para proponer soluciones de fondo.

Explicó que han trabajado en un primer borrador de una agenda que incluye reformas a la administración de justicia, al sistema político y a la estructura socioeconómica del país.

Dijo que este primer borrador de la agenda se enriquecerá con las consultas que pretenden hacer a escala nacional, directamente con la ciudadanía que estaría afectada.

Añadió que este es el inicio de un proceso de consultas a la ciudadanía para obtener retroalimentación y enriquecer la agenda.

Cuando le consultaron si con su participación estaría buscando algún puesto político en las próximas elecciones, Toriello respondió que por ahora no hay candidaturas ni una campaña electoral.

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“Nosotros estamos llevando a cabo este ejercicio al amparo de la Constitución Política de la República y, en particular, el artículo 135 y 136, que señala los derechos y los deberes de los ciudadanos. En ese contexto estamos haciendo eso y porque el pueblo de Guatemala tiene el legítimo derecho de buscar soluciones a toda la problemática social que ha sido desatendida”, afirmó.

En la asamblea también fueron presentados otros coordinadores para integrar la agenda ciudadana.

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