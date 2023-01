¿Por qué los partidos más nuevos tienen a los afiliados más jóvenes?

Sin embargo, esa edad tiende a reducirse hasta los 42 años en el caso de partidos que se han inscrito en los último cinco años, como es el caso de Cabal o Unión Republicana, que lograron su inscripción en 2022; o Semilla, que se inscribió en 2018 y cuya edad promedio de afiliados es de 43.6 años.

Lo contrario ocurre con organizaciones que se inscribieron hace más de una década, cuyos afiliados son mayores. Se puede mencionar el caso del Partido de Avanzada Nacional (PAN), que se fundó en 1989 y cuya edad promedio de sus afiliados es de 56 años; de URNG-Maíz, que se inscribió en 1998, y la edad media de sus afiliados es de 53 años, o la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de 2002, que tiene una edad promedio de sus afiliados de 53 años.

La primera conclusión, afirma Carlos Mendoza analista de datos de Diálogos, es que en la medida en que envejece un partido, también lo hace su militancia. Una explicación posible, dice, es que a menudo los partidos le apuestan a afiliar jóvenes, no porque estos sean más incautos, sino porque es más probable que no estén afiliados a otras organizaciones.

“El problema es que, si las personas ya estaban afiliadas, tienen que hacer un proceso de desafiliarse y eso le bota el esfuerzo al partido y sobre todo a partidos nuevos. Entonces los partidos nuevos quieren afiliar a jóvenes porque saben que no están afiliados a otro partido político. Esto permite cuestionar si los jóvenes, en realidad, no tienen interés en la política. Si ese fuera el caso, no se estuvieran afiliando”, dice Mendoza.

Ahora bien, hay organizaciones políticas, como el caso de Podemos o Valor, que al momento de su inscripción sus afiliados actuales tenían ya 45 años o más. Esto se debe, probablemente, a que son partidos que surgen de estructuras partidarias anteriores, como evidenció Prensa Libre en una investigación.

“Quiere decir que cuando se fundaron tenían un promedio de edad mayor, pero es porque son una escisión de un partido que ya existía antes”, dice Mendoza.

Otras razones

El politólogo Hugo Novales explica que las personas, una vez se afilian a una organización política, no suelen desafiliarse. Por esto, los partidos más antiguos tienen una alta proporción de personas mayores.

A menudo, añade, las personas no se involucran en los partidos porque esto no les genera ninguna oportunidad de participar ni ningún otro beneficio, como incidir en el programa de gobierno o en las candidaturas que se postularán.

En teoría, los afiliados tendrían derecho a participar en la asamblea municipal de su partido político, pero ha quedado demostrado en estudios que la mayoría de los afiliados viven en lugares donde la agrupación política no tiene organización partidaria.

“Si más gente no se afilia es porque no hay una participación real que venga con la afiliación. Los partidos para asegurarse de que su asamblea municipal no se salga de control, tienen el incentivo para no afiliar, para permanecer como partidos con pocos afiliados. Una vez juntan su número de afiliados para inscribirme, lo mantendrán lo más bajo posible”, dice Novales.

Por su parte, la politóloga Geidy de Matta expuso que, cuando los partidos políticos comienzan a experimentar un deterioro en su credibilidad, se dividen y crean otra organización partidaria capaz de captar nuevos afiliados jóvenes.

“Los partidos tradicionales se desgastan y surgen nuevos, aunque con diferentes nombres. Eso provoca una mayor expectativa para los jóvenes. Son nuevas generaciones que tienen un interés de participar y buscan organizaciones políticas nuevas”, dice la entrevistada.

Agrega que cada organización política carece de una democratización interna, y eso hace que los candidatos a alcaldes y diputaciones ya estén designadas a favor de determinados actores. A la larga, estos caciquismos hacen que no sea posible oxigenar a la organización política y, como un ciclo que se repite una y otra vez, las personas buscan nuevas agrupaciones.

“Es constante crear partidos políticos que, si bien tienen diferentes matices, son de la misma corriente ideológica. Entonces es difícil para un joven aspirar a ocupar un cargo público si no tiene poder económico y no ha desarrollado un liderazgo interno. Ante falta de oportunidades de aspirar a cargos, encuentran oportunidades en nuevos partidos políticos”, dice.

Convocatoria a elecciones

El pasado 20 de enero el TSE realizó la convocatoria oficial a elecciones y se espera que 29 organizaciones políticas presenten candidaturas para binomio presidencial, corporaciones municipales, Parlamento Centroamericano y Congreso de la República.

La primera vuelta electoral está prevista a celebrarse en la segunda quincena de junio.