Postuladora abre 14 horas para que ciudadanía cuestione a los aspirantes a la CGC

El proceso de renovación para el Contralor General de Cuentas abre el espacio para que la ciudadanía cuestione a los profesionales que aspiran al cargo, pero los observadores señalan que la postuladora asignó poco tiempo.

La recepción de señalamientos, objeciones o popularmente conocidas como tachas, será esté sábado de 8 a 13 horas y el lunes de 8 a 17 horas, en el campus central de la Universidad Rafael Landívar (URL).

Fuera de esos dos días y en el horario asignado, la comisión de postulación que busca postular a los seis candidatos para jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), no va a recibir señalamientos.

En total son 40 los profesionales que buscan dirigir la CGC para el periodo del 2026 al 2030, nómina de aspirantes que cumplió con los requisitos de la convocatoria.

Durante las primeras sesiones de la postuladora, la comisión aprobó su reglamento interno, en donde explicaron la manera en que la ciudadanía debe de presentar las objeciones.

Para esto, la comisión incluyó en el artículo 20 de su manual interno, siete requisitos necesarios para que pueda presentarse una objeción, que en caso de ser válida, debe ser tramitada.

Consignar los datos de identificación de quien presenta el señalamiento; no se van a recibir señalamientos anónimos. Mencionar específicamente al aspirante contra el que se presenta la objeción. Establecer si el impedimento es al merito de capacidad, idoneidad u honradez. Explicar la relación de hechos que hacen no idóneo al aspirante. Presentar elementos o pruebas que sustenten los señalamientos. Los impedimentos deben presentarse de forma física y digital, por medio de una memoria USB. Los aspirantes señalados podrán presentar pruebas de descargo si el señalamiento es admitido a tramite.

Poco tiempo

Para Carmen Aida Ibarra, directora de Movimiento Projusticia, es la primera vez que la comisión de postulación reduce el tiempo para que la ciudadanía objete a los aspirantes a un alto cargo.

Esto puede ocasionar, según la experta, que la cantidad de señalamientos sociales no sea considerable como en otros procesos de comisiones de postulación.

“Con las comisiones que involucra abogados es más fácil conseguir información, pero con los profesionales de contabilidad y auditoría es más complejo, tienen otro tipo de perfil”, dijo Ibarra.

Los señalamientos deberán ser presentados en el campus central de la URL, en el mismo salón donde fue la recepción de expedientes. Fotografía: Guatemala Visible.

Projusticia ha identificado que desde que algunos profesionales presentaron sus expedientes en la comisión, salieron a la luz una serie de señalamientos que generan dudas sobre algunos profesionales.

“En las redes sociales salieron las tachas desde que se fueron a inscribir, hasta cuestionan doctorados, que se han inventado trayectoria docente, posibles vínculos con partidos políticos, presiones para ocultar información, entre otros”, pero un señalamiento virtual no tiene peso en la comisión, enfatizó la observadora.

También las organizaciones que integran la Alianza por las Reformas advierten que la comisión dio poco tiempo para los señalamientos, lo que pone en aprietos a la ciudadanía que busque cuestionar a los aspirantes a contralor.

“Sería grave no tener señalamientos, esto demostraría que no hay una fiscalización que este proceso amerita; restricciones técnicas, como el tiempo que son solo dos días y uno en fin de semana, hay una falencia en la Ley de Comisiones de Postulación”, dijo Pablo Muñoz, integrante de la Alianza por las Reformas.

Como punto a favor, Muñoz destaca que es importante que la comisión no redujo las objeciones a sentencias firmes y ejecutadas, como ha ocurrido en otras postuladoras.

“Valoran que no sean sentencias judiciales y no se excluyen las notas periodistas como fundamento, porque la investigación de la prensa ha sido crucial en la lucha contra la corrupción”, añadió.

Piden transparencia

Desde que comenzó el proceso de renovación a Contralor las organizaciones han pedido a cada uno de los 27 comisionados que sean transparentes en sus decisiones, y la fase de objeciones requiere esa apertura, apuntan Ibarra y Muñoz.

Las objeciones pese a ser tramitadas no significan la exclusión de alguno de los aspirantes, pero sirve como elemento para que los comisionados razonen su voto, pudiendo evitar el respaldo hacía candidatos cuestionables.

“Un procedimiento transparente es cuando el pleno conoce de manera íntegra cada señalamiento y debaten si se le debe de dar trámite o no, para ver si llena todos los requisitos”, remarca Ibarra.

La comisión de postulación a Contralor se integra con 27 profesionales. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Muñoz coincide que cada una de las objeciones amerita comentarios de los comisionados, para que expliquen públicamente porque los van a aceptar o rechazar.

“Esperamos que cuándo los impedimentos sean leídos, muchos o pocos, los comisionados se tomen la responsabilidad de pronunciarse sobre cada uno, que exista un debate sustantivo, que no solo sean desechadas como en otras comisiones”, indicó.

En sentido contrario a que la ciudadanía tendrá solo dos fechas, que se traduce a día y medio, para presentar objeciones, los aspirantes podrán defenderse presentando pruebas de descargo los días 9, 10, 11 y 14 de septiembre, para ser analizadas por la comisión el 16 de septiembre.