Presentan acción contra orden del juez Orellana sobre resultados de las elecciones del 2023

El juez Fredy Orellana emitió una nueva orden judicial que vuelve a poner en duda los resultados de las elecciones del 2023. Por ello, el abogado Edgar Ortiz presentó una nueva acción ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ortiz, experto en derecho constitucional, explicó que buscan que la CC garantice, una vez más, los resultados de las elecciones generales que otorgaron la presidencia, 23 curules y una alcaldía al partido cancelado Movimiento Semilla.

El abogado presentó una debida ejecutoria para que la CC recuerde un fallo que ella misma emitió en el 2023, y que garantizó la toma de posesión de las actuales autoridades de gobierno.

“Partimos de una sentencia de 2023. Presentamos un amparo contra diversas autoridades por la amenaza que existía de que no se consumara la toma de posesión de las autoridades electas”, indicó Ortiz.

Ese amparo se resolvió en definitiva, y ahora busca que se vuelvan a garantizar los alcances de ese fallo judicial. “Ya hay una sentencia definitiva donde se ordena respetar el proceso electoral y todas las consecuencias y efectos del mismo.”

Resolución contradictoria

El juez resolvió de manera favorable una petición hecha por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), con base en los indicios de investigación recabados en los últimos años alrededor de Movimiento Semilla.

La tesis del Ministerio Público (MP), respaldada en un procedimiento de aceptación de cargos, señala que el partido fue creado con firmas falsificadas y con la inscripción de ciudadanos ya fallecidos.

Lo anterior hizo que el partido pasara de estar suspendido a cancelado, y actualmente se ordena la nulidad de cualquier acto emitido por la organización política. Esto abre dudas sobre los alcances legales y políticos de la nueva orden judicial.

#Urgente🚨



Juez Fredy Orellana le da 2 horas al Registro de Ciudadanos del @TSEGuatemala para que declare la nulidad de todo lo relacionado a Movimiento Semilla. Fuentes que prefieren el anonimato, temen qué se busque declarar vacantes los puestos ganados por Semilla en el 2023. pic.twitter.com/kOk1wjlrag — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 24, 2025

El Registro de Ciudadanos tuvo un lapso de dos horas para cumplir la orden de Orellana, de la cual hasta ahora se desconoce si fue acatada.

También se notificó al Congreso para que tome las medidas que en derecho correspondan. El abogado Ortiz estima que esas decisiones contradicen la resolución constitucional de hace dos años.

“Esto nos trae al día de hoy, porque lo resuelto ayer por el juez Fredy Orellana entra en contradicción e incumple de forma directa lo que ya resolvió la CC en el 2023”, señaló.

Para Ortiz, las intenciones judiciales son claras: “El juez busca afectar los cargos ya adjudicados”, lo que impactaría a todas las autoridades electas por Movimiento Semilla.

Otro punto que Ortiz destacó es que, en aquella oportunidad, la CC fue clara al especificar las competencias de cada institución: judicaturas penales en asuntos penales y Tribunal Supremo Electoral (TSE) en asuntos electorales.

“Hay una confusión del juez: confunde la jurisdicción penal para resolver materia electoral, que compete al Registro de Ciudadanos y al TSE. Eso es improcedente”, reafirmó el abogado.

A criterio de Ortiz, en caso de que las investigaciones del MP encuentren indicios sólidos para que se tomen medidas más severas contra Movimiento Semilla, estas tendrían que ser notificadas.

Es decir, el juez o el MP tendrían que reportar al TSE los nuevos hallazgos para que sea la autoridad competente quien emita órdenes o resoluciones en materia electoral.

“La nulidad, en los términos que él —Orellana— la presenta, no existe en materia electoral. Es imposible que se cumpla, porque no se puede ejecutar algo que en ley no existe”, concluyó.

Ortiz, junto a otros abogados, obtuvo el amparo que ahora busca que se garantice nuevamente. Ayer, la diputada Andrea Reyes, en representación de Movimiento Semilla, presentó otra acción similar.