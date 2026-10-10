Presupuesto se discutirá en medio de acomodo de bloques con intereses electorales

Guatemala

Presupuesto se discutirá en medio de acomodo de bloques con intereses electorales

El Congreso tiene al menos 22 bloques por la división de bancadas que impulsan nuevos partidos o migrar a otros evadiendo el transfuguismo.

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El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar el proyecto de presupuesto Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

La Comisión de Finanzas del Congreso ya analiza el proyecto de presupuesto para el 2027, pero alcanzar los acuerdos implica negociaciones que deben pasar por al menos 22 grupos legislativos.

Esto, según fuentes parlamentarias que destacan la división de las bancadas por disputas internas, que han llevado a congresistas a impulsar sus propios partidos políticos o buscar espacio en agrupaciones con más trayectoria.

De los 160 diputados, hay 38 independientes, es decir, que no pertenecen a ninguna bancada porque los partidos políticos por los que llegaron al Congreso están cancelados o porque fueron expulsados de las organizaciones.

El próximo año, Guatemala celebra elecciones y los ciudadanos empadronados deben elegir a los diputados de la próxima legislatura, por lo que algunos congresistas se encuentran trabajando en sus nuevos proyectos políticos.

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Entre estos se encuentra el grupo de diputados que impulsa el partido político Raíces, que surge de una ruptura entre los oficialistas tras los problemas legales que llevaron a la cancelación de Movimiento Semilla.

También figura un bloque de cerca de 11 diputados que impulsan la creación del partido político Firmes, que ha logrado reunir a congresistas que llegaron al Congreso por los partidos Cabal, Azul, Viva, entre otros.

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unionistas, Comunidad Elefante y Todos son bancadas que lograron obtener nuevos apoyos. En cambio, la bancada Vamos pasó de tener 38 diputados a contar con entre seis y ocho congresistas leales.

Todos estos movimientos internos de cara al evento electoral del 2027, a decir de analistas, harán que el dictamen y la posible aprobación del presupuesto sean más complejos.

Visión electoral

Para Alejandro Solórzano, analista del Observatorio Legislativo, el transcurso de la legislatura ha mostrado cómo las bancadas no están unidas, lo que ha llevado a la creación de nuevas opciones.

“La generación de nuevos partidos y la ventana de cambiar entre ellos dan esas subdivisiones, para que cuando se deba hablar del presupuesto se tenga que hablar con más grupos para alcanzar consensos en las sesiones”, indica.

Para él, cada negociación se enfocará en qué tantos beneficios conseguirán las organizaciones y los potenciales candidatos para el 2027, por lo que considera que la negociación central tendrá como objetivo la futura campaña.

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“El incentivo no va en los bloques si en los resultados electorales que pueden conseguir, por ejemplo, en la elección de Contralor hubo 154 diputados de acuerdo porque los incentivos eran grandes, alcanzar esto en el presupuesto dependerá de los incentivos que reciban”, señala.

El Congreso ha conseguido la aprobación de presupuestos y ampliaciones presupuestarias, negociaciones que son opuestas a otros temas políticos por ser de “beneficio general”, demostrando como cada alianza vista ha sido pasajera.  

“La configuración actual del Congreso es fruto de la volatilidad que ha habido durante este periodo, recordemos que la cancelación de un partido, así como los diferentes hechos de estos años nos deja claro que este Congreso no se basa en una institucionalidad partidaria”, dijo.

¿Evaden prohibiciones?

La Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp) sanciona a los diputados por cambiar de bancada, práctica conocida como transfuguismo, lo que limita su participación en órganos de control dentro del Congreso.

Sin embargo, a criterio de Guillermo Fuentes, analista político, los diputados encontraron la manera de evadir esa prohibición establecida en el artículo 205 Ter de la Lepp, lo que les permitió modificar la correlación de fuerzas políticas, clave en las negociaciones del presupuesto.

“Es preocupante ver que siempre existen situaciones como estas en el Congreso, esto no es nuevo, es una forma de seguir con el transfuguismo, pero de otra manera, quizá más solapada”, explicó.

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Para él, pese a que los diputados no integran oficialmente las filas de otra organización, sí votan o apoyan las decisiones de las nuevas opciones políticas que podrían ayudarles a conseguir la reelección.

“Los partidos no tienen fortaleza, control o identificación. Desde que se colocó la reforma del transfuguismo en la práctica se sigue dando, vemos diputados de una bancada que trabajan con otras”, señala.

El experto coincide en que estos movimientos harán más difícil llegar a acuerdos en temas presupuestarios, ya que todos buscarán beneficiarse. “Esto puede hacer más difícil aprobar el presupuesto, porque hay que hablar con más personas, si una bancada tiene subgrupos es complicado ponerse de acuerdo en los temas”.

Bloques y subgrupos

  1. UNE
  2. Cabal
  3. Raíces
  4. Vamos
  5. Firmes
  6. Valor
  7. Unionistas
  8. Oficialistas
  9. Viva
  10. Todos
  11. Bien
  12. Creo
  13. VOS
  14. Victoria
  15. Nosotros
  16. Fuerza
  17. Nuevos Tiempos
  18. Comunidad Elefante
  19. URNG MAÍZ/Winaq
  20. Azul
  21. Prosperidad Ciudadana
  22. Cambio

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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