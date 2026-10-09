¿Quién es Guillermo Ralda, el diputado sin experiencia en Finanzas que dirigirá la discusión del presupuesto 2027?

El pasado 30 de septiembre, el diputado Julio Héctor Estrada, integrante del bloque Cabal, informó por medio de un comunicado difundido en redes sociales que, por motivos de salud, había solicitado una licencia temporal para ausentarse de sus labores en el Congreso y que, debido a esta situación, también presentó su renuncia a la presidencia e integración de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda.

El permiso y la salida de Estrada de la presidencia de la citada comisión legislativa se dieron días antes de que la sala comenzara con la discusión del proyecto de presupuesto para el próximo año, que asciende a más de Q192 mil millones, lo que generó expectativas sobre quién ocuparía la presidencia de la comisión, que en este momento se encuentra en el foco de la atención en el Legislativo.

El pasado lunes 5 de octubre, el presidente de ese organismo, Luis Fernando Contreras, anunció que, por designación de la bancada Cabal, el presidente de la Comisión de Finanzas será el diputado Guillermo Antonio Ralda Conde.

Durante la sesión ordinaria realizada el martes 6 de octubre, por medio de un despacho calificado, se dio a conocer al pleno del Legislativo dicha renuncia del diputado Julio Héctor Estrada, debido a la solicitud de licencia temporal para atender asuntos de salud. Además, se oficializó la decisión de su bancada de designar al diputado Ralda Conde como presidente de la citada sala de trabajo, que ese mismo día iniciaron las audiencias para discutir el presupuesto del Estado para el próximo año.

¿Quién es Guillermo Ralda?

El diputado Guillermo Antonio Ralda Conde fue elegido por el partido Cabal en las elecciones generales del 2023. Es representante por el departamento de Retalhuleu y esta es su primera vez como diputado al Congreso. Antes de su elección para esta décima legislatura, no registra participación con otras agrupaciones políticas.

Actualmente, también es subjefe de la bancada Cabal.

Según su currículum sobre su experiencia y formación académica, que se encuentra en la página electrónica del Congreso, cuenta con estudios hasta el sexto semestre de Administración de Empresas en la Universidad Rafael Landívar, en la sede regional de Retalhuleu, los cuales cursó entre 1994 y 1996. Es graduado como bachiller industrial y perito en mecánica automotriz del Instituto Técnico Industrial Retalteco. Sobre su experiencia profesional, no se indica en el documento.

En cuanto a negocios, posee una copropiedad junto con su hermano Oscar Manuel de Jesús Ralda Conde, dedicada a la venta de combustibles por medio de estaciones de gasolina y de servicio, bajo los nombres comerciales Centro Comercial Las Conchitas, Ocosito'S Market y Servicentro Ocosito, según datos e información que se encuentran en el portal electrónico de Guatecompras.

En el portal también consta que dicha copropiedad participó del 2017 al 2022 en 690 eventos de baja cuantía para la venta y distribución de combustibles por un monto total de Q753 mil 487.05, principalmente para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Retalhuleu y algunas municipalidades del departamento, como San Andrés Villa Seca y San Sebastián. Según consta en Guatecompras, en los años 2023 y 2024 la copropiedad no mostró actividad comercial alguna.

Con relación al estado de esta copropiedad como proveedor ante el Registro General de Adquisiciones del Estado (Rgae), la información del portal Guatecompras indica que no está inscrita. Tampoco cuenta con contraseña y se encuentra clasificada como micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) desde el 19 de febrero del 2022.

Con apoyo de asesores

Sobre su designación como presidente de la Comisión de Finanzas, en sustitución del diputado Julio Héctor Estrada, el jefe de la bancada Cabal, Luis Fernando Aguirre, afirmó que esta fue consensuada por todos los integrantes de su bloque.

En cuanto a su experiencia y conocimientos para dirigir una de las comisiones más importantes del Congreso, Aguirre afirmó que cuenta con las capacidades y el respaldo de los asesores del diputado Estrada para realizar esta tarea, especialmente cuando ya se llevan a cabo las audiencias para la discusión del presupuesto 2027.

“Willy -Guillermo- Ralda está cubriendo mientras Julio Héctor se recupera y, al ser de la bancada Cabal esa presidencia, -fue designado- y por el tiempo que se requiere en las audiencias de cara al presupuesto. Todos los diputados distritales van a trabajar a sus distritos y él —Ralda— tiene las capacidades junto a los asesores de Julio Héctor para llevar a cabo esa ronda de entrevistas y, más que las capacidades, el tiempo que dicha comisión requiere, ya que según el calendario, son 45 días de lunes a viernes”, afirmó Aguirre.

Falta de experiencia no es un impedimento

Ralda, quien asumió formalmente la presidencia de la Comisión de Finanzas este miércoles 7 de octubre, indicó a Prensa Libre que su falta de experiencia y conocimiento “no es un impedimento” para que esté al frente de la Comisión de Finanzas en un momento tan importante como la discusión del presupuesto 2027. Aseguró que esta oportunidad la ve “como un reto” y reconoció la capacidad que el diputado Julio Héctor Estrada ha mostrado en la presidencia de dicha sala durante estos años. También indicó que cuenta con el respaldo de los asesores del expresidente de la citada sala de trabajo legislativa.

“Pues yo siento que no —es un impedimento—, al final es un reto. Yo sí reconozco la capacidad de Julio Héctor, un exministro de Finanzas, conocedor del tema, pero es por quebrantos de salud que lo estamos cubriendo. Se tomó la decisión conjuntamente como bancada de que no se iban a remover los asesores con los que Julio Héctor ha venido trabajando. Yo creo que ellos —los asesores— serán un brazo muy importante para mí”, aseguró.

En cuanto al trabajo y el análisis que se hará del proyecto de presupuesto, Ralda indicó que trabajarán en conjunto con el Ministerio de Finanzas para identificar los rubros y los principales asuntos que necesitarán prioridad en el proyecto de gasto para el próximo año.

“Vamos a trabajar siempre de la mano con el Ministerio de Finanzas para que ellos nos ayuden, como siempre lo ha hecho Julio Héctor, a hacer el dictamen, para que no se cometan errores", añadió.

Debe haber una persona con experiencia

A criterio del presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Carlos Arias Bouscayrol, es necesario que al frente de la Comisión de Finanzas del Congreso haya una persona con las capacidades y la experiencia técnica necesarias para llevar a cabo la discusión de un asunto tan importante como es el presupuesto para el 2027.

“Se necesita ahí —en la Comisión de Finanzas— alguien con experiencia, con experiencia probada para poder manejar este diálogo. Si no, va a ser un diálogo puramente político y de repartición”, afirmó Arias.

En cuanto a si el Cacif no ve a una persona con la experiencia y los conocimientos necesarios, al igual que el diputado Julio Héctor Estrada, para llevar a cabo de manera correcta la discusión del proyecto de gasto, Arias Bouscayrol indicó: “No es que no lo veamos, es que lo tienen que discutir los señores diputados y proponer a la persona correcta, la persona que tenga estas habilidades, estas capacidades, y no que sea simplemente un sustituto partidario. Yo creo que eso va a ser bien importante. Porque todos sabemos que al final el dinero del erario público lo tiene que aprobar el Congreso y ahorita el presidente —Bernardo Arévalo— ya no tiene esto en sus manos”.

Sobre los cuestionamientos hechos por el presidente del Cacif, el nuevo presidente de la Comisión de Finanzas, Guillermo Ralda, expresó: “Hoy es un reto para mí como diputado, que también reconozco que tal vez no tenga la experiencia, pero sí sé que vamos a hacer las cosas bien y trabajando como equipo, que es lo que nos va a ayudar a sacar adelante este presupuesto. Me estoy empapando, estoy leyendo, estoy estudiando, estoy aprendiendo porque para esto también cuento con el apoyo de los asesores”, aseguró.

Que prevalezca el bien común y el críterio técnico

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), comentó que ante el cambio de la presidencia de la Comisión de Finanzas del Congreso siempre deben prevalecer la discusión y el análisis, pero, sobre todo, el bien común de los ciudadanos, principalmente en un año que también cobra importancia a consecuencia del proceso electoral.

“Lo que se espera es que se respete la integridad de las finanzas públicas y que prevalezca el interés y el bien común, el interés de la ciudadanía por encima de los intereses político-partidarios, y esto es un desafío muy grande en pleno año electoral”, aseguró.

Barrientos también hizo énfasis en la importancia de las audiencias públicas que se llevarán a cabo en el Congreso para discutir el presupuesto 2027, en donde solicitó al presidente de la Comisión de Finanzas que siempre prevalezca el criterio técnico por encima del interés político.

“Le recomendaría encarecidamente al diputado Ralda que recupere el valor y el lugar que debe tener el criterio y el rigor técnico por encima de lo político. Lamentablemente, el Congreso de la República en los últimos años ha estado aprobando una serie de disposiciones legales que no tienen el debido rigor técnico, pese a que son muy delicadas, como la modificación a la legislación tributaria, el tema del IUSI, la suspensión de los impuestos a los combustibles y también las modificaciones que han hecho a la ley de presupuesto y, por supuesto, la aprobación de los propios presupuestos”, concluyó Barrientos.